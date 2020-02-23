İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha!

İran'da 5,9'luk bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ikinci büyük depremin derinliğinin 6,1 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Sabah meydana gelen depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

AFAD'dan açıklama

AFAD, meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamasında can kaybı ve yaralanmaya yönelik ihbar olmadığını belirtti. AFAD şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 7’i 4,0 üzeri olmak üzere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir.

Saat 08.53’de meydana gelen ilk deprem sonrası AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış; barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

AFAD tarafından 1.160 adet 16.5 m2 çadır, 264 adet 28 m2 çadır, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı, 6.120 adet battaniye, 616 adet yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1.200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir.

Türk Kızılay tarafından bölgeye 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtılmış olup, 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı daha yapılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından psiko-sosyal destek ekipleri sevk edilmiştir.

Bu sabah saat 08.53’te meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır.

Akşam saat 19.00’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla, can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."

AFAD, vatandaşları afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı. İkinci depremden sonra can ve mal kaybı tespit edilmedi

İran'ın Hoy kentinde bugün (23 Şubat) 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Van'da da yoğun olarak hissedilen depremde 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 37 kişinin yaralı olduğunu, 9'unun durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

Van'da depremden etkilenen bölgeye 1250 çadır sevk edildiği açıklanmıştı.

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