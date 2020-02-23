İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, 37 kişinin yaralı olduğunu, 9'unun durumunun kritik olduğunu belirtti.

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İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son açıklamada, "Bölgeye 1250 çadır sevk ettik. Köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız da çadırlarda duracak. Sıcak yemek getirilecek. Allah beterlerinden saklasın" diye konuştu.

AFAD'ın aktardığına göre İran'da saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi.

Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Deprem, Van'da sınır köylerinde hasara neden oldu. İran sınırında bulunan köylerdeki kerpiç binaların hasar gördüğü belirtildi. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada Van'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altında kalanlar olduğunu da belirtti. Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar, ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."

NTV'ye konuşan Gelenler Köyü sakini Ferhat Tulan, köydeki hanelerin yarısının yıkıldığını söyledi. Tulan depremin ardından yardım beklediklerini ekledi.

"Elazığ depremiyle bağlantılı değil"

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, İran'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu Van’ın doğusunda meydana gelen bir deprem. Elazığ depremiyle bir ilgisi yok. Faylar alakalı değil. Ancak Van civarı 2011 yılında önemli bir deprem yaşamıştı. Doğu Anadolu geçmiş tarihinde hep depremlerle yıkılmış bir bölgedir. Çaldıran fayı, Hasan Timur fayı gibi Türkiye’de başlayıp İran’a doğru uzanan Kuzeybatı Güneydoğu uzanımlı faylar vardır. Bugün olan deprem de büyük olasılıkla Saray faytonu üzerinde olanlardan biridir.

Büyüklük olarak 5.6 5.9 değerlediriliyor. Fakat sığ bir deprem, yüzeye yakın olması nedeniyle şiddeti yüksek o nedenle de hasar yaratan bir deprem olarak görülebilir.

Bölgede daha büyük deprem yapabilecek faylar var ama bu deprem arkasından büyük deprem geleceğini söylemek şu aşamada zor. Biraz daha incelemek gerekiyor. Van ve doğusu deprem potansiyeli yüksek bölgedir. Tedbirli olmak gerekiyor.

"Yapı kalitesi ve hasar doğru orantılı"

5.9’luk bir depremin artından olabilecek artçı olarak 4.9 veya 5 büyüklüğünde deprem olabilir. Gelecek artçılarla hasarlı binaların daha da hasar görmesi mümkün olabilir.

Yapı kalitesinin de depreme uygun olmaması Van'daki hasarın nedenlerinden biri. Kalite uygun olsa 5.9 hasarsız atlatılabilecek bir deprem büyüklüğüdür. Maalesef yapılarımız oldukça bağımsız, kurallara uyulmadan yapılan yerler. Böyle bir hasar, depremin büyüklüğünün yanısıra yapılarla doğrudan alakalıdır."

Bakan Selçuk: Geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran-Van sınırındaki depreme ilişkin açıklama yaptı. Selçuk "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: 8 yaralının durumu kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere götürülen 21 yaralıdan 8'inin durumunun kritik olduğunu söyledi. Koca, deprem bölgesine 25 ambulans, 1 helikopter ambulans, 13 UMKE aracının götürüldüğünü açıkladı.

Ölü sayısı 8'e çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelişmelerle ilgili olarak Bakan Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Soylu, Başkale ilçesinde iki köyde ölenlerin sayısının 8'e çıktığını duyurdu.

"Enkaz altında kimse yok"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli

Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:



"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi.

İran'da 36 kişi yaralandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtildi.

İran acil servisler kurumu sözcüsü Mücteba Haldi, “Yaralananlardan 12’si sağlık merkezlerine sevk edilirken, 24 yaralının tedavileri de ayakta gerçekleşti. An itibariyle depremin üzerinden 3 saat geçti ve şu ana kadar 13 artçı sarsıntı meydana geldi” dedi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, deprem nedeniyle köylerdeki bazı evlerin yıkıldığını ve birçok evin hasar gördüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

Ölü sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini 4'ünün çocuk olduğunu belirtti. Koca, "37 yaralıdan 9'u kritik durumda" dedi.

"Acil gıda desteği gerekiyor"

Depremden etkilenen Özpınar Köyü Muhtarı Cezmi Arslan, T24'e yaptığı açıklamada: "Köyümüzde sadece iki çeşme var. Su ihtiyacı köyde bulunan iki çeşme aracılığıyla sağlanıyor. Evlerde hasar var, çadır ve gıda ihtiyacı desteğinin sağlanması gerekiyor."

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