İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

23 Şubat 2020 09:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, 37 kişinin yaralı olduğunu, 9'unun durumunun kritik olduğunu belirtti.
TIKLAYIN - İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha!
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son açıklamada, "Bölgeye 1250 çadır sevk ettik. Köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız da çadırlarda duracak. Sıcak yemek getirilecek. Allah beterlerinden saklasın" diye konuştu.
AFAD'ın aktardığına göre İran'da saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi.
Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Deprem, Van'da sınır köylerinde hasara neden oldu. İran sınırında bulunan köylerdeki kerpiç binaların hasar gördüğü belirtildi. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada Van'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altında kalanlar olduğunu da belirtti. Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar, ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."
NTV'ye konuşan Gelenler Köyü sakini Ferhat Tulan, köydeki hanelerin yarısının yıkıldığını söyledi. Tulan depremin ardından yardım beklediklerini ekledi.
İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, İran'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu Van’ın doğusunda meydana gelen bir deprem. Elazığ depremiyle bir ilgisi yok. Faylar alakalı değil. Ancak Van civarı 2011 yılında önemli bir deprem yaşamıştı. Doğu Anadolu geçmiş tarihinde hep depremlerle yıkılmış bir bölgedir. Çaldıran fayı, Hasan Timur fayı gibi Türkiye’de başlayıp İran’a doğru uzanan Kuzeybatı Güneydoğu uzanımlı faylar vardır. Bugün olan deprem de büyük olasılıkla Saray faytonu üzerinde olanlardan biridir.
Büyüklük olarak 5.6 5.9 değerlediriliyor. Fakat sığ bir deprem, yüzeye yakın olması nedeniyle şiddeti yüksek o nedenle de hasar yaratan bir deprem olarak görülebilir.
Bölgede daha büyük deprem yapabilecek faylar var ama bu deprem arkasından büyük deprem geleceğini söylemek şu aşamada zor. Biraz daha incelemek gerekiyor. Van ve doğusu deprem potansiyeli yüksek bölgedir. Tedbirli olmak gerekiyor.
5.9’luk bir depremin artından olabilecek artçı olarak 4.9 veya 5 büyüklüğünde deprem olabilir. Gelecek artçılarla hasarlı binaların daha da hasar görmesi mümkün olabilir.
Yapı kalitesinin de depreme uygun olmaması Van'daki hasarın nedenlerinden biri. Kalite uygun olsa 5.9 hasarsız atlatılabilecek bir deprem büyüklüğüdür. Maalesef yapılarımız oldukça bağımsız, kurallara uyulmadan yapılan yerler. Böyle bir hasar, depremin büyüklüğünün yanısıra yapılarla doğrudan alakalıdır."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran-Van sınırındaki depreme ilişkin açıklama yaptı. Selçuk "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere götürülen 21 yaralıdan 8'inin durumunun kritik olduğunu söyledi. Koca, deprem bölgesine 25 ambulans, 1 helikopter ambulans, 13 UMKE aracının götürüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelişmelerle ilgili olarak Bakan Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Soylu, Başkale ilçesinde iki köyde ölenlerin sayısının 8'e çıktığını duyurdu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi.
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtildi.
İran acil servisler kurumu sözcüsü Mücteba Haldi, “Yaralananlardan 12’si sağlık merkezlerine sevk edilirken, 24 yaralının tedavileri de ayakta gerçekleşti. An itibariyle depremin üzerinden 3 saat geçti ve şu ana kadar 13 artçı sarsıntı meydana geldi” dedi.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, deprem nedeniyle köylerdeki bazı evlerin yıkıldığını ve birçok evin hasar gördüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini 4'ünün çocuk olduğunu belirtti. Koca, "37 yaralıdan 9'u kritik durumda" dedi.
Depremden etkilenen Özpınar Köyü Muhtarı Cezmi Arslan, T24'e yaptığı açıklamada: "Köyümüzde sadece iki çeşme var. Su ihtiyacı köyde bulunan iki çeşme aracılığıyla sağlanıyor. Evlerde hasar var, çadır ve gıda ihtiyacı desteğinin sağlanması gerekiyor."
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yaptığını açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.
İran'da 5,9'luk bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ikinci büyük depremin derinliğinin 6,1 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.
AFAD, İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından şu açıklamayı yaptı:
"Deprem, ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 7’i 4,0 üzeri olmak üzere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir.
Saat 08.53’de meydana gelen ilk deprem sonrası AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış; barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.
AFAD tarafından 1.160 adet 16.5 m2 çadır, 264 adet 28 m2 çadır, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı, 6.120 adet battaniye, 616 adet yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1.200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir.
Türk Kızılay tarafından bölgeye 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtılmış olup, 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı daha yapılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından psiko-sosyal destek ekipleri sevk edilmiştir.
Bu sabah saat 08.53’te meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır.
Akşam saat 19.00’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla, can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir.
İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."
TIKLAYIN- İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı. İkinci depremden sonra can ve mal kaybı tespit edilmedi
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