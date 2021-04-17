İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a: Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, türküsünün düzenlemesini yapmasının ardından gelen eleştirilere "Hatam olabilir" diye yanıt veren müzisyen Erkan Oğur'la ilgili olarak, "İlk iki gün, Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur'un “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

"Sözü yormadan" diye başlayan Kalın, şunları söyledi:

"İlk iki gün Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm.

Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı. "

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