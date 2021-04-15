İbrahim Kalın'a eşlik eden Erkan Oğur gündem oldu: Saray, konu müzik olunca "liyakat" demiş!
Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısının düzenlemesini yapması sosyal medyada gündem oldu.
15 Nisan 2021 10:27
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.
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Oğur'un Kalın'ın müzik projesinde yer alması tepki toparken, Twitter'da en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Konu, Ekşi Sözlük’te de "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’a aranjörlük yapması" başlığıyla gündem oldu.
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Müzisyen Ceylan Ertem, oyuncu Fırat Tanış'ın da aralarında olduğu bir grup ise, Oğur'a yönelik olumsuz eleştirilerin "saygısızlık" olduğunu savundu.
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Twitter'daki konuyla ilgili bazı paylaşımlar şöyle: