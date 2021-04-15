T24 LogoT24 Logo

İbrahim Kalın'a eşlik eden Erkan Oğur gündem oldu: Saray, konu müzik olunca "liyakat" demiş!

Müzisyen Erkan Oğur’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısının düzenlemesini yapması sosyal medyada gündem oldu.

15 Nisan 2021 10:27

127

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.

227

Oğur'un Kalın'ın müzik projesinde yer alması tepki toparken, Twitter'da en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Konu, Ekşi Sözlük’te de "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’a aranjörlük yapması" başlığıyla gündem oldu. 

327

Müzisyen Ceylan Ertem, oyuncu Fırat Tanış'ın da aralarında olduğu bir grup ise, Oğur'a yönelik olumsuz eleştirilerin "saygısızlık" olduğunu savundu. 

427

Twitter'daki konuyla ilgili bazı paylaşımlar şöyle:

527

627

727

827

927

1027

1127

1227

1327

1427

1527

1627

1727

1827

1927

2027

2127

2227

2327

2427

2527

2627

2727

ibrahim kalınerkan oğurtwittererkan oğur ibrahim kalın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24