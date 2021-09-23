Fenerbahçe, Giresunspor karşısında üç puanı iki golle aldı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle öne geçti. Kalan bölümde her iki takımda ataklar bulurken, misafir takım 40. dakikada Balde ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor'un baskısıyla başlayan 2. yarıda yapılan oyuncu değişiklikleriyle toparlanan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Mesut Özil'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın 85. dakikasında GZT Giresunspor'da Doukara ceza sahasının dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderse de kalan bölümde gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan aldı ve puanını 13'e yükseltti.

Pereira'dan tarihi başarı

Fenerbahçe'deki ikinci dönemine oldukça iyi bir başlangıç yapan Vitor Pereira'nın Kadıköy'de bileği bükülmüyor. Sarı lacivertliler, Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe'deki iç saha karnesini 20 maçta 16 galibiyet ve dört beraberliğe getiren Pereira, kulübün efsane teknik direktörleri Didi ve Todor Veselinovic'in başarısını tekrarladı.

Portekizli, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan üçüncü yabancı çalıştırıcı oldu.

1972-1975 yılları arasında Fenerbahçe'yi yöneten Brezilyalı Didi, takımı üst üste iki lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sarı lacivertli kulüpte üç farklı dönemde görev yapan Todor Veselinovic ise, 1988/89 sezonunda kazanılan 103 gollü şampiyonluğun mimarıydı.

Ferdi Kadıoğlu'nun 2. golü

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle oynatılan 3-4-3 sisteminde sol kanatta görev alan ve gösterdiği performansla güven veren 21 yaşındaki oyuncu, golleriyle takımına katkı veriyor.

Süper Lig'de Altay ile deplasmanda oynanan mücadelede takımını öne geçiren Ferdi, Giresunspor karşısında da henüz 3. dakikada takımının ilk golünü attı.

Ferdi, bu golle ligdeki 2. golünü kaydetti.

Mesut gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, bu sezon resmi maçlarda 3. golünü attı.

Sarı-lacivertli futbolcu, takımının bu sezonki ilk golünü 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında kaydetmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere tamamlanan Eintracht Frankfurt maçında da takımının tek golünü atan Mesut, Giresunspor'u da boş geçmedi.

Mesut, 64. dakikada takımının 2. golünü atmaya başardı.

Gol pasları yenilerden

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Rossi ve Mergim Berisha, Giresunspor'a karşı atılan gollerin paslarını verdi.

Rossi, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün, Berisha ise Mesut'un 2. golünde son pası veren isimler oldu.

Crespo ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Transfer döneminin son bölümünde Fenerbahçe'ye katılan 25 yaşındaki oyuncu, ilk maçını GZT Giresunspor'a karşı oynadı.

Giresunspor gol hasretine son verdi

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor gol orucuna son verdi.

Fenerbahçe karşısında 85. dakikada Doukara ile golü bulan Giresunspor bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Tek puanını 0-0'lık Konyaspor beraberliğiyle elde eden Giresunspor 6 haftada kalesinde ise 8 gol gördü.

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TIKLAYIN - Fenerbahçe-Giresunspor maçından kareler

Stat: Ülker Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Valencia (Dk. 81 Pelkas) GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 56 Süleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir), Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 77 Erol Can Akdağ), Flavio, Sergio, Balde (Dk. 66 Doukara) Goller: Dk. 3 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 67 Min-jae (Fenerbahçe), Onurcan Piri (Maç bitiminde) (GZT Giresunspor)

Karşılaşmanın önemli anları

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.