Pereira: Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, son haftalarda alınan sonuçların takımı etkilediğini söylerken, Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1'lik Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Sık maç trafiğinde oynamak kolay değil. Bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştık. Bugünkü maçın önemini de biliyorduk. Takımın gösterdiği ruh beni memnun etti. Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık. Avrupa'da oynadığımız maç ve alınan son sonuçlar takımı etkiledi. Saha içindeki sakinlik ve öz güven daha da artacaktır. Sakat oyuncular döndüğünde elimizde daha fazla çözüm olacak" dedi.

Taraftarı öven Portekizli teknik adam, "Rakibimiz gol attığı an hemen öncesinde 3-0'ı yakalayacak fırsatımız oldu. Takım ister istemez geri çekildi. Skoru korumak istedi. Geri çekildiğinizde ikinci golü yeme ihtimali artıyor. Son maçlardaki sonuçlardan sonra takımın öz güveni etkilendi. Taraftarların önünde oynadığımızda onlar bize enerji ve güç veriyorlar. Bu galibiyet onlar için" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki maçlarda daha iyi sonuçlar aldıklarının hatırlatılması üzerine de Pereira, "Bizim için içeride oynadığımız maçlarla dışarıda oynadığımız maçlar arasında fark yok. Hepsini kazanmak için oynuyoruz. Bizim zorlandığımız anlarda bize muhteşem destek oluyorlar. Ama sahamızdaki maçlarda taraftarlar bize kazanmak için gerekli desteği veriyor. Kendi sahamızda oynamak rakipler için çok zor" diye konuştu.