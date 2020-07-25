Erzurum'da maske takmamakta direnen vatandaş: Bana ya da yakımlarıma bulaşırsa inanırım, Koronavirüs belirli güçlerin projesi

Erzurum, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı 7’nci il olurken, alınan tüm tedbirlere karşın, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. "Virüs bana ya da aileme bulaşırsa inanırım" diyen Fahrettin Öztürk, "Koronavirüs'ün bir proje olduğuna inanıyorum. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerden birisinin de Erzurum olduğunu açıkladı. Maske kullanmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların bir kısmının bu kurala uymuyor.



Kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde belli aralıklarla bekleyen polis ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşları sık sık uyardı.

Maskeyi takmak yerinde eline tutan vatandaşlardan Fahrettin Öztürk, Koronavirüs'e inanmadığını söyledi. Söyledikleri ile şaşkına çeviren Öztürk, "Türkiye'de bin kişi ölüyor. Siz bunun adına koronavirüs koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır. Bir profesör çıkıp diyor ki; 2-3 saat dayanıklılığı var. Başkası farklı şeyler söylüyor. Biz hangisine inanacağız. Saçmalık değil mi? Bize maske yetişmez o zaman.



İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" dedi.