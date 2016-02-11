Cizre'deki operasyonlar sona erdi, sokağa çıkma yasağı sürüyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonların öğle saatleri itibariyle bittiğini söyledi. Bakan Ala, sokağa çıkma yasağının bir süre daha süreceğini belirtti.

Bakan Ala, şunları söyledi:

"Bugün operasyonlar biraz önce bitti, Cizre'de operasyonlar sona erdi çok başarılı bir biçimde. Ama bundan sonra yine arama tarama faaliyetleri devam edecek. Sokağa çıkma yasakları bir müddet daha Silopi'de olduğu gibi devam ettirilecek. Çünkü tuzaklamalar var, bilinmeyen bazı bölgelerde insanlarımıza zarar verebilecek mayınlamalar olabilir. Yine çukurların kapatılması, bariyerlerin kaldırılması biraz zaman alabilir. Ancak bugün öğle itibarıyla tamamen alandan bu meseleler bertaraf edilmiş yani teröristler ve alana hakimiyet kurulmuştur. Dediğim gibi arama, tarama faaliyetlerinin devam edebilmesi için ve vatandaşlarımızın Cizre'ye girdiklerinde zarar gelmemesini sağlayıcı tedbirlerin tam olarak alınması için biraz daha sokağa çıkma yasağı devam edecek. Operasyonel faaliyetler bugün öğle itibarıyla sona erdi."

"Kaldırmayanlar sorumludur"

İçişleri Bakanı Ala, bir gazetecinin "Diğer bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi verir misiniz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Aynı şekilde Sur'da devam ediyor. Diğer bazı ilçelerimizde çukurlar kazılmış, barikatlar dizilmiş ve mayınlamalar, bomba düzenekleri var, onlar yapılmış. Şimdiden söylüyorum, Türkiye'de devlet, millet, sokaklarında çukura, evlerinin önünde bariyere ve kendi caddesinde mayınlı tuzaklamaya müsaade etmez, oradaki belediyelerin, sorumluların hemen harekete geçip bunları ortadan kaldırmaları gerekir. Kaldırmayanlar sorumludur. Türkiye'de devlet onu kaldırmak için kararını alır, gereğini yapar."

Eylül 2015'ten bu yana 4 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre'de son yasak 14 Aralık'ta başlamıştı. 59 süren operasyonlar sırasında en küçüğğü 3 aylık Miray İnce olmak üzere 78 sivil hayatını kaybetti.

14 Aralık'tan bu yana Cizre'ye dair haberlerin bir kısmı şöyle:

Cizre'de üçüncü bodrum kat iddiası: Öğrenciler ve cenazeler aynı yerde

Cizreli öğrenciler: Ailelerimiz için endişeliyiz, yasaklardan dolayı sınavı hiç düşünemedik

DİHA: Cizre'deki Narin Sokak'tan 12 cenaze daha çıkarıldı

"Devlet barış talebimizi hep geri çevirdi, bu kadar kan aktıktan sonra artık savaş istiyoruz!"

Sur ile Cizre'de 2 polis ve asker şehit oldu

Cizre ve Sur'da 2 asker ve 1 polis şehit oldu

Demirtaş: Bizce bodrum katındaki herkesi öldürdüler, toplu katliamı örtmek için gün be gün açıklıyorlar

Cizre'de bodrum kat karanlığı; ilk günden bugüne neler yaşandı?

AİHM, Cizre için 'acil önlem' talebini reddetti

TSK: Cizre'de 574, Sur'da 175 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakanlığı: Cizre'den 112 çağrı merkezimize ulaşan herhangi bir yardım talebi olmadı

HDP'li Sarıyıldız: 30 kişinin yanmış cesedi bulundu, vücutlarında kurşun izi yok

AİHM, Cizre’deki binanın bodrumunda yaralı halde bekleyenlerle ilgili talebi reddetti!

AİHM kararına rağmen hastaneye götürülemeyen Cihan Karaman'ın babası: Bize ölüm de mi yasak?

TİHV: 6 ayda 58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi; 224 sivil hayatını kaybetti, en çok kayıp Cizre’de

Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı 16. gününde; 5’i asker 40 kişi hayatını kaybetti

Cizre'de öldürülen Miray bebeğin amcası: Başka bebekler ölmeden bu savaşı durdurun...