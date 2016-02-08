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AİHM, Cizre için 'acil önlem' talebini reddetti

AİHM, alınan bilgilerde tedbir kararına hükmetmek için yeterli unsur bulunmadığını belirtti

08 Şubat 2016 23:22

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle haklarının ihlâl edildiğini ileri süren 26 kişinin tedbir talebini, AİHM alınan bilgiler temelinde şu anda talep edilen tedbir kararına hükmetmek için yeterli unsur bulunmadığını belirterek reddetti.

Radikal'in haberine göre; Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, özgürlük, güvenlik ve eğitim hakkının ihlal edildiğini ileri süren 26 kişinin tedbir talebini, Anayasa Mahkemesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) reddetti.

Bölgede yaşayan 26 kişi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak, haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tedbir talebinde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 3 Şubat 2016'da, başvuruda bulunan kişilerin kamu makamlarıyla doğrudan iletişim kurmaya davet edilmelerine, Şırnak Valiliği'nin sonraki gelişmelerden Anayasa Mahkemesi'ni gecikmeksizin bilgilendirmesine, başvuruda bulunan kişilerin sonraki gelişmelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nden her aşamada tedbir talebinde bulunabileceğine karar vererek, talebi reddetmişti.

AİHM'in kararında, nöbetçi yargıcın, alınan bilgiler temelinde şu anda talep edilen tedbir kararına hükmetmek için yeterli unsur bulunmadığı kanısına vardığı bildirildi. 

Başvurunun, usul bakımından bazı kararlar alınması amacıyla Daireye tahsis edileceği aktarılan kararda, "Bu esnada, bölgedeki durumun aşikar vahameti dikkate alındığında, Mahkeme, Hükümet'in, fiziksel bütünlükleri bakımından savunmasız bir durumda olan başvuranların, talep ettikleri takdirde, gerekli sağlık yardımına erişimlerinin sağlanacağı konusunda olanak tanımak amacıyla makul tüm adımları atacağına itimat etmektedir" ifadesi kullanıldı. 

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