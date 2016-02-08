Cizre'de bodrum kat karanlığı; ilk günden bugüne neler yaşandı?

Sokağa çıkma yasağının 41. gününe girdiğinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve top mermisi isabet etmesiyle bir evin duvarları yıkıldı. Bodrum katta bulunan 28 kişiden 3'ünün 24 Ocak günü hayatını kaybettiği öğrenildi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, bölgeden ulaşabildiği haberlere göre yaralılar ambulans beklerken 27 Ocak günü ölü sayısı 5'e çıktı. 30 Ocak günü Sultan Irmak'ın da yaşamını kaybetmesiyle 'vahşet bodrumu' olarak nitelendirilen bodrumda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cizre'de bodrum katta yaralanan kişilere ambulans gönderilmediği iddiasını yalanlarken, Başbakan Ahmet Davutoğlu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen bodrumda "hiç yaralı olmayabileceğini" söyledi. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından bir gün sonra konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cizre'de bulunduğunu belirttiği yaralılar için ambulans gönderildiğini söyledi ve "Ne ambulansın olduğu yere yaralılar getiriliyor, ne de ambulansların girmesine izin veriliyor. Sürekli ateş açılıyor" ifadelerini kullandı.

TRT Haber, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir bodrum katına düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasını duyurdu. Devlet kurumu TRT tarafından duyurulan iddiadan sonra ilgili habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, internet portalında yer alan haber, site üzerinden kaldırıldı.

Cumhuriyet gazetesi, Sertaç Eş'in haberini askeri kaynaklara dayandırırken "Bodrumda baskın: Onlarca ölü" başlığıyla manşetine taşıdı.

Başbakan Davutoğlu, TRT Haber'in "son dakika" olarak duyurduğu "Cizre'deki bodrum kata düzenlendiği ve 60 PKK'lının öldürüldüğü" yolundaki haberi yalanladı. "Resmi olarak bizim tarafımızdan yayımlanmamış hiçbir habere teyit edilmesin" diyen Davutoğlu, Şırnak Valiliği tarafından sabah saatlerinde "10 PKK'lının öldürüldüğüne" dair yapılan açıklamanın dikkate alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı, günlerdir gönüllü hekimlerin ulaşmaya çalıştığı bodrum için "112 çağrı merkezimize ulaşan herhangi bir yardım talebi ve ihbar yardımı olmamıştır" dedi.

HDP'li Sarıyıldız, ikinci bir binanın bodrum katından bahsederken "Binaların ikincisinde çoğu yaralı 62 insan olduğu bilgisi mevcuttu bizde. Onlarcasının katledildiği kesin. Zaten daha önce 9 kişi yakılarak katledilmişti. Bir çocuk kapıda infaz edilmişti. Katledilenlerin cenazeleri de bu binada bulunuyordu. Şimdi de Petrol'ün arkasındaki evde 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu ve bedenlerinde kurşun izi olmadığı bilgisi bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

T24'e açıklamada bulunan İHD Şırnak Şube Başkanı Avukat Emirhan Uysal da cenazelerden dördünün cenazesinin Şırnak merkeze getirildiğini söyledi. Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen cenazelerin otopsi işlemlerinde yer aldığını belirten Uysal, "Cenazelerin tamamı yakılmış. Kurşun izin yok" dedi.

Cizre'de 23 Ocak'ta bir binaya top mermisi isabet etmesinin ardından yaşananlara dair yapılan haberler şöyle:

23 Ocak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 15 kişinin yaşadığı bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu aralarında Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç’un da bulunduğu evde 10 kişi yaralandı. Evin duvarı yıkıldı, biri ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar saldırıların devam etmesi nedeniyle hastaneye kaldırılamadı.

24 Ocak

HDP'li vekiller acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gitti

HDP Milletvekilleri Behçet Yıldırım, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp'in Cizre'de yerlerinin hükümet yetkilileri tarafından bilindiği belirtilen yaralılara ambulans gönderilmesinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı'na gitti.



Cizre'de yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’nde dün yaralanan 28 kişinin bir binadaki bekleyişleri sürüyor.Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç’un anlatımına göre, AİHM’in tedbir kararı aldığı Cihan Karaman ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün öğle saatlerinde de yaralılar arasında olan genç bir kadın daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3’e yükselirken, yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor.

25 Ocak

HDP'li Sarıyıldız: Cizre’de her an bir katliam yaşanabilir

Faysal Sarıyıldız, Cudi Mahallesi, Bostancı Sokak, 23 Numaralı evin bodrum katına sığınan 30 kişinin her an ölebileceğini söyledi. Sarıyıldız, “Bu insanların arasında hafif ve ağır yaralılar var. Binanın üçüncü katı bugün bombalandı. Bodruma sığınanlar basınç nedeniyle kapının havaya uçtuğunu bildirdiler. Bu binada katliam yaşanabilir. Yaşanılanların adı vahşettir” dedi.

Cizre'de bir bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının 43. gününe girdiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binanın bodrum katında ambulans gelmediği için bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz, hayatını kaybetti. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, binada 30'a yakın hafif ve ağır yaralının olduğunu belirtti.

27 Ocak

Bodrumda ambulans bekleyen yaralılar: Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz

Şırnak’ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi’nde 23 kişiyle birlikte bir bodrum katında mahsur olan Cizreli siyasetçi Mehmet Tunç, "Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz" dedi.

Tunç, "Sargı bezi bile yok. Yorganın içindeki pamukları (aldık), evin içinde çocuk bezleri bulduk, bu insanların yaralarına koyduk” diye konuştu.

Cizre'deki bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Nusret Bayar da hayatını kaybetti!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de bir binanın bodrum katında ambulans bekleyen 24 yaralıdan Nusret Bayar da hayatını kaybetti.

Bodrumda ambulans beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıkarken HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter’da yaralılardan Veli Çiçek (13) ile Sultan Irmak’ın (16) durumunun ağır olduğunu yazdı.

HDP milletvekilleri İçişleri Bakanlığı’nda açlık grevine başladı

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir, Cizre'deki yaralıların alınacağı yönünde verilen sözün yerine getirilmemesi üzerine İç İşleri Bakanlığı binasında açlık grevine başladı.

Şırnak Valiliği: Ambulans gönderildi ancak yaralılar olumlu cevap vermedi

Şırnak Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada ise yaralılara ambulansın yaralılara yakın bir noktaya gönderildiği fakat yaralılardan olumlu cevap alınmadığı ileri sürüldü.

28 Ocak

HDP’li Encü: Bodrumda mahsur kalan 23 yaralıya ulaşamıyoruz; yaşıyorlar mı yoksa infaz mı edildiler bilmiyoruz

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de 6 gündür bodrum katında bekleyen 23 yaralıya dün akşamdan bu yana ulaşamadıklarını söyledi. Encü, “Yaşıyorlar mı yoksa infaz mı edildiler bilmiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nda açlık grevi yapan HDP heyeti: Sonuç alana kadar devam edeceğiz

HDP’li milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı'ndaki açlık grevi devam etti. Milletvekilleri yaptıkları yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi Cizre’de bir bodrumda acil tıbbi ve insani yardıma gereksinim duymakta olan yurttaşlarımıza ulaşılabilmesi için Grup Başkanvekilimiz Sayın İdris Baluken, Adana milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş ve Urfa milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir’den oluşan heyetimiz dünden bu yana İçişleri Bakanlığı’ndadır. Bakanlık yetkililerinin heyetimize verdikleri taahhütlerin ve Cizre’deki görevlilere verdikleri talimatların yerine gelmemesi nedeniyle heyetimizin başladığı açlık grevi sürmektedir" dedi.

Davutoğlu: Cizre'de ambulansların olay yerine ulaştırılması için çalışmalar yapılıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de yaralılara ambulans ulaştırılamadığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada ambulansların olay yerine ulaştırılması için çalışmalar yapıldığını söylerken " Herkesin samimi olması lazım, teröre karşı mücadeleyi yaparız ama yaralı kim olursa olsun hastaneye yetiştirmek için her türlü tedbiri alırız. Önce tedavi eder sonra yargıya göndeririz. Hiç kimse Türkiye’de terörle mücadele ederken hukuk dışına çıkıldı iddiasında bulunamaz" dedi.

29 Ocak

29 Ocak 2016 Cizre’deki bodrum katında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı!

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de bodrum katında mahsur kalan yaralılardan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin ismi öğrenilemezken 6 günden bu yana ambulans beklerken ölenlerin sayısı 6’ya çıktı. 2'si ağır 22 kişi ise ambulans bekliyordu.

Cizre'de bodrum katındaki yaralılar için yola çıkan ambulanslara 400 metre sınırı

Şırnak Cizre’de çatışmaların devam ettiği bölgede bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralıları almak için görevlendirilen iki ambulans eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hazır bekliyor. HDP’li Faysal Sarıyıldız’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre ambulanslar dün üç kere harekete geçti. Ancak çatışmalar nedeniyle binaya 400 metre uzakta bulunan sokağın başına kadar gelebildi.

Erdoğan: Cizre'de yaralılara ambulans gönderilmediği iddiası yalan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şırnak'ın Cizre ilçesinde çatışmaların devam ettiği bölgede bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralılara ambulans gönderilmediği iddiasının yalan olduğunu söyledi. "Bölgede 5-6 ambulansın bekletildiğini" söyleyen Erdoğan, "'Yaralını al ambulans bulunan bölgeye getir' denmesine rağmen bunları yapmıyorlar. Ambulansların güvenlik bölgesine girmesi söz konusu olamaz” dedi.

AYM, HDP'nin Cizre başvurusunu reddetti!

HDP'nin Cizre'deki yaralılar için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru oy birliği ile reddedildi.

HDP, Cizre'deki yaralıların yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurup tedbir kararı alınmasını istemişti.

Uzman çavuş Yusuf Haldun Uslu şehit oldu

Cizre’de bodrum katında yaralılar bulunan evin yakınlarında açılan ateş sonucu uzman çavuş Yusuf Haldun Uslu şehit düştü.Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde, bodrum katında yaralılar bulunan n evin yakınlarında bir grup terörist güvenlik güçlerine ateş açtı.Saldırıda ağır yaralanan bir uzman çavuş, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

30 Ocak

HDP'li Sarıyıldız: Vahşet bodrumunda Sultan Irmak'ın yaşamını yitirdiği belirtiliyor

Cizre’de sekiz gündür bir binanın bodrumunda hayata tutunmaya çalışan 20’den fazla yaralının bulunduğu binaya polisin baskın yaptığı iddia edildi. Baskında Sultan Irmak adlı kız çocuğunun hayatını kaybettiği, yaralıların enkaz altında kaldığı ileri sürüldü.

31 Ocak

'Vahşet bodrumu'na ulaşmaya çalışan hekimlerin Cizre'ye girişlerine izin verilmiyor!

Cizre'de bir bodrumda 9 gündür ambulans bekleyen yaralılar için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 9 hekim ve 4 hemşire yola çıktı. Grubun İdil'de durdurulduğu belirtildi. Dr. Sadık Çayan yaptığı açıklamada "Sivil araçların geçişine ara ara izin verilirken, bizim geçmemize izin verilmiyor" dedi. İdil'de durdurulan hekimler, Midyat'tan Nusaybin'e geçmek isterken tekrar askeri kontrol noktasında bekletilmeye başlandı. Polisler, hekimlerin 'eylemci' olduğunu söyleyerek araçlarını ve kimliklerini kontrol etti. Uluslararası hukukta sağlıkçıların acil durumlarda geçiş hakkı olduğu belirtilirken, "Biz halen yolda durmaya devam ediyoruz" dendi. İdil üzerinden Cizre'ye gitmeye karar veren doktorların 'komutan gelecek' diye bekletildiği, 35 dk bekledikten sonra komutanın gelip "Dönebilirsiniz" dediği ifade edildi.

31 Ocak

Vahşet bodrumu'na ulaşmaya çalışan hekimlerin Cizre'ye girişlerine izin verilmiyor!

Cizre'de bir bodrumda 9 gündür ambulans bekleyen yaralılar için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 9 hekim ve 4 hemşire yola çıktı. Grubun İdil'de durdurulduğu belirtildi. Dr. Sadık Çayan yaptığı açıklamada "Sivil araçların geçişine ara ara izin verilirken, bizim geçmemize izin verilmiyor" dedi. İdil'de durdurulan hekimler, Midyat'tan Nusaybin'e geçmek isterken tekrar askeri kontrol noktasında bekletilmeye başlandı. Polisler, hekimlerin 'eylemci' olduğunu söyleyerek araçlarını ve kimliklerini kontrol etti. Uluslararası hukukta sağlıkçıların acil durumlarda geçiş hakkı olduğu belirtilirken, "Biz halen yolda durmaya devam ediyoruz" dendi. İdil üzerinden Cizre'ye gitmeye karar veren doktorların 'komutan gelecek' diye bekletildiği, 35 dk bekledikten sonra komutanın gelip "Dönebilirsiniz" dediği ifade edildi.

Şırnak Valiliği: Cizre'de yaralıların bulunduğu yere 10 ambulans gönderildi ama gelen olmadı

Şırnak Valiliği, Cizre'de bodrum katta yaralıların bulunduğu evin yakınlarına kadar 10 ambulans ile hasta nakil araçları gönderildiğini ancak saatlerce beklemelerine rağmen gelen olmadığını ileri sürdü. Açıklamada Güvenlik kuvvetlerimizin terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam etmesine rağmen, bölgede bir evin bodrumunda bulunduğu iddia edilen yaralılarla ilgili olarak, yaralıların yanından aradığını iddia eden ve ambulansların gelmesi halinde bulundukları bodrumdan çıkarak ambulanslara geleceklerini ifade eden kişinin talebi üzerine, bahse konu yerin yakınına kadar 10 ambulansın yanı sıra Cizre ve Şırnak Belediyelerine ait 2 hasta nakil aracı gönderilmiş, gelmeleri halinde kendilerinin sağlıklı bir şekilde hastaneye intikal ettirilecekleri söylenmiş ancak önceki günlerde olduğu gibi saatlerce beklenmesine rağmen gelmemişlerdir. Konu ile ilgili her türlü çalışma yapılmış ancak iddia edilen yaralılardan olumlu bir cevap alınamamıştır” denildi.

Cizre'de 'vahşet bodrumu'ndan yaralıları almak için beyaz bayrakla yürüyen kadınlara gözaltı!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de saldırılarda yaralanan ve 9 gündür bir binanın bodrumunda hastaneyi kaldırılmayı bekleyen yaralıları almak için barışı simgeleyen beyaz bayrakları açarak eve doğru yürüyen 11 kadının gözaltına alındığını bildirildi.





1 Şubat

Hekimler: Polis, o bodruma gitmemize "Eylem amacınız var" diyerek izin vermedi!

Cizre'de bir bodrumda 9 gündür ambulans bekleyen yaralılar için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 9 hekim ve 4 hemşire yola çıktı. Cizre'ye ulaşmaya çalışan hekimlere bugün Mardin Tabip Odası ve Mardin SES üyeleri de katıldı. Mardin'den Nusaybin'e geçmek isteyen hekimlerin yolları "Cizre'ye eylem amacıyla gittikleri" iddiasıyla kesildi.

132 aydından Cizre deklarasyonu: Yaralıları kurtarmadınız, biz kurtarmaya hazırız

Cizre’de bir binanın bodrum katında 9 gündür mahsur kalan yaralılardan uzun bir süredir haber alınamazken, aralarında Kadir İnanır, Vedat Türkali, Rakel Dink, Murathan Mungan, Lale Mansur, Ayşegül Doğan, Ümit Kıvanç, Baskın Oran, Osman Kavala, Oya Baydar ve Levent Gültekin gibi aydın, gazeteci ve yazarın da bulunduğu 132 kişi, “Cizre’de insanlık ölüyor” diyerek, devletin sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde yaralıları kurtarmak için hazır olduklarını açıkladı.

Cizre'deki bodrum katında mahsur kalan yaralılara ait ses kaydı yayınlandı

HDP Grup Başkenvekili İdris Baluken, Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir, HDP Grup Toplantı salonunda yaptıkları basın açıklamasında Cizre'de bir apartmanın bodrum katında bulunan yaralıların hâlâ kurtarılmadığını ve 48 saattir kendilerinden bir haber alamadıklarını söyledi. HDP'li Beştaş, yaralıların tahliyesi sırasında, telefonla görüştükleri belirterek DBP Meclis üyesi Mehmet Yavuzel'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti.

2 Şubat

AİHM, Cizre’deki binanın bodrumunda yaralı halde bekleyenlerle ilgili talebi reddetti!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sokağa çıkma yasağının 14 Aralık’tan bu yana devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde bir bodrum katında bekleyen yaralılarla ilgili tedbir talebini reddetti. Başvuru yapan avukatlardan Ramazan Demir, AİHM'in kararının "kendi devletinizle çözün" anlamına geldiğini söyledi.

3 Şubat

Başbakan: Cizre'de bodrum katında muhtemelen hiç yaralı yok, getirilen yaralı olmadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cizre'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tedbir kararı aldığı Cihan Karaman ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralı olduğu bodrum katında hiç yaralı olmayabileceğini söyledi. Davutoğlu, "Muhtemelen yaralı hiç yok, getirilen yaralı olmadı" dedi. Davutoğlu, "Bir takım iftiralarla Türkiye'yi lekelemeye çalışanlara sesleniyorum; nerede bu yaralılar? Kim olursa olsun yaralı olduğu anda ona ulaşmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

4 Şubat

Hükümet Sözcüsü: Cizre'deki yaralılar için ambulans gönderiyoruz ama teröristler ateş açıyor

Hükümet Sözcüsü ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binanın bodrum katındaki yaralılara ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ne ambulansın olduğu yere yaralılar getiriliyor, ne de ambulansların girmesine izin veriliyor. Sürekli ateş açılıyor" dedi.

7 Şubat

Cizre'ye gitmek isteyen HDP-DBP heyetine engel

HDP ve DBP'lilerden oluşan bir heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir evin bodrum katında oldukları belirtilen hayatını kaybetmiş kişileri ve yaralıları almak üzere yola çıkan heyet İdil yol ayrımında jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Aralarında HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan, Mithat Sancar, Dirayet Dilan Taşdemir, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu heyet, öğlen saatlerinde karayolu ile Cizre'ye gitmek üzere yola çıkmıştı.

"Cizre'de bodrum kat operasyonunda 60 kişi öldürüldü" iddiası

TRT Haber, gece saatlerinde Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bir bodrum katına düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasını duyurdu.

TRT'nin "Son dakika" olarak duyurduğu haberde "Güvenlik güçleri Şırnak Cizre'de teröristlerin kontrolündeki bodrum kata girdi. Çatışmada 60'a yakın terörist etkisiz hale getirildi" dendi. Ancak ilerleyen saatlerde TRT Haber'in internet sitesinde de yer alan bu haber yayından kaldırıldı. Haberin linkine tıklandığında aranan sayfanın bulunamadığı hatası veriyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre de, "Yaralıların bulunduğu bodrum katı ve buraya tünellerle bağlı 5 binanın bodrum katına operasyon düzenlendi." Haberde, "operasyonun Cizre Bostancı Sokak 23 numaraya dün akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında düzenlendiği" ileri sürüldü.

Şırnak Valiliği, bu sabah (8 Şubat 2016) bir basın açıklaması yaparak, "Cizre'de PKK'ya yönelik operasyonda 10 PKK mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Ancak, valiliğin açıklamasında, söz konusu operasyonun bodrum kata yönelik olup olmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

8 Şubat

HDP'li Sarıyıldız: 30 kişinin yanmış cesedi bulundu, vücutlarında kurşun izi yok

Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, bir binanın bodrum katında bulunan onlarca kişinin güvenlik güçleri tarafından katledildiğini söyledi. Sarıyıldız, "Bir binada 30'a yakın kişinin yanmış halde bulundu. Bedenlerinde kurşun izi yok" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek: 60’a yakın yaralının olduğu eve giren sağlık ekipleri onlarca cenazeyi görmüş

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Cizre’de dün gece yaralıların öldüğü binaya düzenlenen operasyonda 60 kişinin öldürüldüğü yönündeki iddialara dair, “İkinci ev olarak bilinen ve 60’a yakın yaralının olduğu eve giren sağlık ekipleri onlarca cenazeyi gördüklerini ilettiler bize” dedi.