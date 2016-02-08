TSK: Cizre'de 574, Sur'da 175 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, TRT Haber’in “son dakika” olarak duyurduğu ve bodrumdaki 60 PKK’lının öldürüldüğü haberiyle tekrar gündeme gelen Cizre’de “devam eden operasyonda 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 574’tür)” dendi. Yapılan açıklamada Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “6 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 175’dir)” ifadelerine yer verildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün yaptığı basın açıklamasında “Resmi olarak bizim tarafımızdan yayımlanmamış hiçbir habere teyit edilmesin" diyerek TRT Haber’in haberini yalanlamıştı. Davutoğlu, Şırnak Valiliği tarafından sabah saatlerinde "10 PKK'lının öldürüldüğüne" dair yapılan açıklamanın dikkate alınmasını istemişti.

TSK’nın resmi internet sitesinde ‘Önemli yurtiçi olaylar’ başlığı altındaki 7 Şubat tarihli açıklamada, Cizre’de 17 adet , Sur’da ise 9 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada ayrıca Gaziantep Oğuzeli’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 11 IŞİD'linin yakalandığı duyuruldu.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Şırnak / Cizre’de devam eden operasyonda;

-10 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 574’tür.),

- Bir adet Biksi makineli tüfeği, bir adet Kanas keskin nişancı tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet roketatar, bir adet tabanca, bir adet av tüfeği, üç adet el bombası, 114 adet Biksi fişeği, 212 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 36 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca fişeği, 29 adet av tüfeği fişeği, üç adet tabanca şarjörü, bir adet Kanas şarjörü, dört adet M-16 şarjörü, iki adet telsiz ele geçirilmiş,

- 17 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda;

- Altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş(Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 175’dir.),

- Dokuz adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Gaziantep / Oğuzeli’de, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10’u yabancı uyruklu 11 şahıs yakalanmıştır."