TSK: Şırnak'taki operasyonlarda 195 PKK'lı öldürüldü

TSK, sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yürütülen operasyonlarda toplam 195 PKK üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

CNN Türk’ün yaptığı habere göre Silopi ve Cizre'de PKK'lıların açtıkları hendeklerin kapatılması için yürütülen operasyonlar devam ediyor. TSK, operasyonlarda öldürülen terörist sayısını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Cizre ve Silopide yürütülen operasyonlarda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 195’dir" dendi.