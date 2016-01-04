T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: Şırnak'taki operasyonlarda 195 PKK'lı öldürüldü

Silopi ve Cizre'de sokağa çıkma yasakları devam ediyor

04 Ocak 2016 14:36

TSK, sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yürütülen operasyonlarda toplam 195 PKK üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

CNN Türk’ün yaptığı habere göre Silopi ve Cizre'de PKK'lıların açtıkları hendeklerin kapatılması için yürütülen operasyonlar devam ediyor. TSK, operasyonlarda  öldürülen terörist sayısını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Cizre ve Silopide yürütülen operasyonlarda 10  bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 195’dir" dendi. 

ETİKETLER

cizresilopişırnaksokağa çıkma yasaklarıtskpkkçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24