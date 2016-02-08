"Cizre'de bodrum kat operasyonunda 60 kişi öldürüldü" iddiası

TRT Haber, gece saatlerinde Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bir bodrum katına düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasını duyurdu.

TRT'nin "Son dakika" olarak duyurduğu haberde "Güvenlik güçleri Şırnak Cizre'de teröristlerin kontrolündeki bodrum kata girdi. Çatışmada 60'a yakın terörist etkisiz hale getirildi" dendi. Ancak ilerleyen saatlerde TRT Haber'in internet sitesinde de yer alan bu haber yayından kaldırıldı. Haberin linkine tıklandığında aranan sayfanın bulunamadığı hatası veriyor.

Dicle Haber Ajansı ise, iki bodruma operasyon düzenlendiğini, ancak TRT'nin operasyonun başladığını aktardığı 17.00 ila 19.00 saatleri arasında bölgede çatışma yaşanmadığını ileri sürmüştü. Yine DİHA'nın haberinde, aynı saatlerde Cizre Devlet Hastanesi’ne ilk etapta 7 cenazenin getirildiği öne sürülmüştü.

Cudi Mahallesi Bostancı Sokak’taki ilk bodrumda 16 gündür hastaneye kaldırılmayı bekleyen 21 yaralı, 8 cenaze bulunduğu öğrenilmişti. Yine aynı mahallede, yapılan top atışları nedeniyle 9 kişinin yanarak, 16 yaşındaki bir çocuğun ise kapı önünde vurularak hayatını kaybettiğini, ikinci bir binada ise çok sayıda yaralının olduğu öne sürülmüştü.

Cumhuriyet, operasyonu bugün manşetinden duyurdu

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre de, "Yaralıların bulunduğu bodrum katı ve buraya tünellerle bağlı 5 binanın bodrum katına operasyon düzenlendi." Haberde, "operasyonun Cizre Bostancı Sokak 23 numaraya dün akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında düzenlendiği" ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Asker ve polisin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyon daha önce kuşatma altına alınan 23 numara ve buraya tünellerle bağlı beş binanın bodrum katına yönelik olarak düzenlendi. Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı ve 2 saate yakın süren çatışma sonucunda PKK ve gençlik örgütlenmesi YDG-H üyesi olduğu öne sürülen 60’a yakın kişinin öldürüldü kaydedildi. Ayrıca söz konusu bodrum katına 15 binaya daha tünel bulunduğu öğrenildi."

Şırnak Valiliği'nden açıklama

Şırnak Valiliği, bu sabah (8 Şubat 2016) bir basın açıklaması yaparak, "Cizre'de PKK'ya yönelik operasyonda 10 PKK mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Ancak, valiliğin açıklamasında, söz konusu operasyonun bodrum kata yönelik olup olmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

"Böyle bir vahşet yaşanmış olabilir"



Sterk TV'ye bağlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, "İki saat önce iki büyük patlama gerçekleşti. Sonrasında böylesi bir iddia ortaya atıldı. Binadakiler yanarak yaşamını yitirenin 9 kişi ve katledilen bir kişi dışında 52 kişinin olduğunu bizimle paylaşmışlardı. Öyle anlaşılıyor ki oradaki binadır. Elimizde net bir bilgi yok. Ama böyle bir vahşet yaşanmış olabilir. Günlerdir mahsur kalan insanların hastaneye taşınmasını istedik. Böyle bir şey yaşandıysa çok büyük katliamdır" ifadelerini kullandı.



"Ne kadar doğrudur bilmiyoruz"



HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü "Cizre'de bodrumda mahsur kalan yaralılardan haber alamıyoruz. Kimi yerler ve hesaplar hepsinin(60) infaz edildiği bilgisi servis ediliyor. Bu bilgiler ne kadar doğrudur? Ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyoruz. Kaygılıyız, endişeliyiz" dedi.

Kongra Gel (Halk Kongresi) Eş Başkanı Remzi Kartal, Med Nuçe TV'nin canlı yayınında iddiaların teyit edilemediğini belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal medyada basında haberler var. Bu iddialar doğruysa AKP güçleri günlerdir heyetlerin gitmesini engelleyen Cizre’de büyük bir katliama imza atmış görünüyor. Eğer bu iddialar doğruysa. İdris Baluken ‘vahşet bodrumu’ olarak ifade edilen yerdeki insanların isimlerini bizimle paylaşmıştı. Şunu da söyleyelim, yaralı bulunan DBP PM üyesi Mehmet Yavuzer de bulunuyordu. HDP heyetinin İçişleri Bakanlığı sırasında yaptığı görüşmelerde onların da kayıtlar vardı. 13-14 yaşların da çocuklar da bulunuyor."



"Böyle bir operasyon yapmış olabilirler"



"Cudi Mahallesinde bir ev daha bulunuyordu. 60’a yakın sivilin bulunduğu belirtilmişti. Top atışında yanmıştı bina, 9 kişi yaşamını yitirmişti. Abdullah Gül isimli çocuk katledilmişti. Onların bu akşam katledildiğine ilişkin spekülasyon niteliğinde bilgi var. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’la konuştuk, akşam saatlerinde patlama meydana geldiğini, Cizre’yi salladığını söyledi. Muhtemelen böyle bir operasyon yapmış olabilirler, kıyım yaşanmıştır dedi. O da ulaşmaya çalışıyor, teyit etmeye çalışıyor."