AİHM, Cizre’deki binanın bodrumunda yaralı halde bekleyenlerle ilgili talebi reddetti!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sokağa çıkma yasağının 14 Aralık’tan bu yana devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde bir bodrum katında bekleyen yaralılarla ilgili tedbir talebini reddetti. Başvuru yapan avukatlardan Ramazan Demir, AİHM'in kararının "kendi devletinizle çözün" anlamına geldiğini söyledi.

T24'e konuşan Demir, AİHM'in verdiği kararı "politik olarak değerlendirdi ve "AİHM sadece bodrumdaki yaralılarla ilgili tedbir talebini reddetti. Ancak bu insanların yaşam hakkı ve sağlığa erişim için gerekli tedbirin alınmasını istedi. Türkiye devletine yükümlülük yüklendi. AYM'ye biraz nazire yaparak yaralı olan kişilerin kimliklerinin ne olduğundan bağımsız tedaviye erişim haklarının korunmasını istedi. AYM bunlar "silahlı mı değil mi" diye soru soruyorlar. Bunlar bizi ilgilendirmez. AİHM esas itibariyle meseleyi devletinizle çözün demeye getiren bir karar verdi. Çok politik bir karar bence" ifadelerini kullandı.