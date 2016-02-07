TİHV: 6 ayda 58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi; 224 sivil hayatını kaybetti, en çok kayıp Cizre’de

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) verilerine göre, çatışma ve operasyonların yaşandığı Kürt illerinde 6 ayda 58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sırasında 42’si çocuk, 31’i kadın 224 kişi hayatını kaybetti. En çok kaybı ise yasağın halen devam ettiği ve 20’nin üzerinde yaralının bir bodrum katında mahsur kaldığı Cizre verdi. Cizre’de en küçüğü 35 günlük Muhammed bebek ile 3 aylık Miray bebek olmak üzere toplam 115 kişi hayatını kaybetti.

TİHV'in verilerine göre, yasak, çatışma, operasyonlardan 1 milyon 377 bin kişi etkilendi. En temel yaşam ve sağlık hakları ihlâl edilerek etkilenmiş olup, net bir bilgi edinilememekle beraber on binlerce göç etmek zorunda kaldı.

58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi; 1’i kısmı 3 kentte yasak devam ediyor

TİHV’e göre, 16 Ağustos 2015 ile 5 Şubat 2016 tarihleri arasında Diyarbakır (32 kez), Şırnak (7 kez) ve Mardin (11 kez) olmak üzere Hakkâri (4 kez), Muş (1 kez), Elazığ (1 kez) ve Batman’daki (2 kez) toplam en az 19 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cizre’de en küçük 35 günlük bebek olmak üzere 115 kişi hayatını kaybetti

Son yasağın 14 Aralık'ta ilan edildiği ve halen devam ettiği Cizre'de hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1.Cemile Çağırga (10) 2.Özgür Taşkın (18) 3.Meryem Süne(53) 4.Bünyamin İrci (14) 5.Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük) 6.Eşref Edin (56) 7.Selman Ağar (10) 8.Mehmet Emin Levent (29) 9.Osman Çağlı(18) 10.Sait Çağdavul (21) 11.Şahin Açık (74) 12.Mehmet Erdoğan (75) 13.Mehmet Sait Nayici (16) 14.Zeynep Taşkın (19) 15.Maşallah Edin (35) 16.Hacı Ata Borçin (75) 17.Gadban Bülbül (78) 18.Mehmet Dökmen (71) 19.Bahattin Sevinik (50) 20.Suphi Sarak (50) 21.İbrahim Çiçek (79) 22.Mülkiye Geçgel (48) 23.Resul Ekinci(65) 24. Hediye Şen(30) 25.Doğan Aslan(24) 26.İbrahim Akan(15) 27.Selahattin Bozkurt(70) 28.Yılmaz Erz(42) 29.Lütfü Aksoy(25) 30.Zeynep Yılmaz(40) 31.Cahide Çıkal(35) 32.Mehmet Tekin(35) 33.Doğan İşi(18) 34.Mehmet Saçan(38) 35.Emine Duman(75) 36.Azime Aşan(59) 37.Dikran Sayaca(25) 38.Ferdi Kalkan(20) 39.Abdulmecit Yanık(27) 40.Hacı Özdal(25) 41.Miray İnce(3 aylık) 42.Ramazan İnce (80) 43.Kumru Işık(85) 44.Hüseyin Ertene(16) 45.Hüseyin Selçuk(5) 46.Abdülaziz Yural(28) 47.Zeynep Demir(65) 48.Ali Tetik(34) 49.Kazım Tonğ(51) 50.Cabbar Taşkın(40) 51.Sezai Burçin(43) 52.Hediye Erden(60) 53.Besna Zırığ(50) 54.Fatma Acet(40) 55.Bişeng Goran(12) 56.Nidar Sümer(17) 57.Halis Sümer(45) 58.Osman Tekin(50) 59.Tayfur Yaşlı(19) 60.Şivan Cebrail Mungan(24) 61.Murat Ekici(22) 62.Murat Egül(24) 63.Ahmet Zırığ(35) 64.Şükrü Coşkun(20) 65.Nebi Katlav(22) 66.Ali Bağdur(25) 67.Mehmet Hacı Tongut(32) 68.Mehmet Şirin Erdinç 69.Garip Mubarız (18) 70.Veysi/Hacı Elçi(30) 71.Abdulmenaf Yılmaz(50) 72.Yakup Isırgan 73.Mehmet Şahin(77) 74.Emame Şahin (77) 75.Yusuf Akalın(12) 76.Büşra Akalın(10) 77.Veli Müjde(38) 78.Abdullah İvedi(25) 79.Hayrettin Şınık(10) 80.Mehmet Rıdvan Kaymaz(36) 81.Hüseyin Paksoy(16) 82.Mehmet Kaplan(35) 83.Serhat Altun(23) 84.Abdülhamit Poçal 85.Selman Erdoğan 86.Ahmet Tunç(50) 87.Cihan Karaman(23) 88.Rüzgar Yıldızgörer(25) 89.Selami Yılmaz(25) 90.Nusret Bayer(20) 91.Sultan Irmak(16) 92.Selim Turay(22) 93.Şervan Adıgüzel 94.Ercan Pişkin 95.Mehmet Özkul 96.Nizar Isırgan 97.Cengiz Sansak 98.Ramazan Çömlek 99.Abdullah Gün(16) 100.-115.Henüz kimlikleri bilinmeyen 16 insan

Silopi’de en küçüğü 16 en büyüğü 80 yaşında olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti

Silopi'de cenazesi 7 gün boyunca sokak ortasında yerde kalan Taybet İnan'la birlikte 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1. Hüseyin Güzel (70) 2.Yusuf Aybi(80) 3.Reşit Eren(17) 4.Axin Kanat(16) 5.İbrahim Bilgin(18) 6.Şiyar Özbek(25) 7.Süleyman Çoban(70) 8.Taybet İnan(57) 9.Yusuf İnan(40) 10.Ayşe Buruntekin(40) 11.Mehmet Mete Kutluk(11) 12.Ömer Sayan(70) 13.Hasan Sanır (75) 14.Salihe Şirnexi/Salih Erener(75) 15.Seyfettin Sidar(30) 16.İsmail Yevşan(55) 17.Necati/Nejat Öden(18) 18.Ömer Yalman(45) 19.Ömer Maslu(70) 20.Pakize Nayır(25) 21.Sêvê Demir(41) 22.Fatma Uyar(27) 23.İslam Atak (20) 24.Hasan Yağmur(42) 25.Aydın Mete(16) 26.Yusuf Yağcı(25) 27.Şirin Altay (43) 28.Narinç Kızıl(52) 29.Henüz kimliği bilinmeyen 30’lu yaşlarında bir erkek

Sur'da 18 kişi hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının 2 Aralık'tan bu yana devam ettiği Sur'da kimliği belirlenemeyen ve henüz toprağa verilemeyen cenazeler sokaklarda bekletiliyor. Sur'da hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1. Helin Şen(14) 2.Halil Tüzülerk(27) 3.Mehmet Demirel(yetişkin) 4.Henüz kimliği bilinmeyen 1 kişi 5.Serhat Doğan(19) 6.İsa Oran(21) 7.Sezgin Demirok 8.Şoreş Mutlu 9.Cüneyt Yeni 10.Mesut Seviktek(26)11.Aziz İlhan(47) 12.Ramazan Öğüt(16) 13.Melek Apaydın(38) 14.Rozerin Çukur(17) 15.Turgay Girçek(19)16.Gündüz Akmeşe(28) 17.Henüz kimliği öğrenilemeyen 80’li yaşlarında 1 erkek 18.Hakan Aslan

Silvan'da 17 kişi hayatını kaybetti

1.Serhat Bilen(25) 2.Hanife Durak(80), 3.Veysi Toraman(60) 4.Vedat Akcanım(17) 5.Deniz(7)6.Barış Çakıcı(10) 7.Hayriye Hüdaverdi(70) 8.Ferhat/Fırat Gensur(18) 9.Müslüm Tayar(22) 10.Sertip Polat(20) 11.Engin Gezici(24) 12.İsmet Gezici (yetişkin kadın) 13.Rıdvan Us(yetişkin) 14.Mehmet Gündüz(45) 15.Yakup Sinbağ(20) 16.Süleyman Güleç(yetişkin) 17.Latif Nangir(78)

Bismil'de en küçüğü 8 yaşında olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti 1. Bilal Bozkurt 2.Abdullah Sugeri(35) 3.Doğan İnce(16) 4. Şeyhmus Düşerge(18) 5.Halil Kurtiş(19)5.Berat Güzel(12) 6.Elif Şimşek(8) 7.Agit Yıldız(22)

Nusaybin’de en küçüğü 19 en büyüğü 65 yaşında olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

1.Ahmet Sönmez(50) 2.Şahin Turan(25) 3.Selamet Yeşilmen(44) 4.Abdülkadir Yılmaz(65) 5.Hasan Dal(45) 6.Musur Aslan(19) 7.Emin Öz(55) 8.Muhammed Altunkaynak(19) 9.Nurhan/Nurullah Kaplan(45) 10.Şerif Alpar(55) 11.Sedat Güngör(22) 12.Mehmet Emin İnan(55) 13.Cudi Teber (23) 14.Mahsum Alpdoğan(19) 15.Fehime Aktı(56) 16.Hakan Doğan(15) 17.-18.Henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi 19.Hüseyin Ahmet(22) 20. Medeni Orak (45) 21.Rohat Karakoç 22.Hasan Korkmaz(60)

Derik'te 5 kişi hayatını kaybetti

1.İdris Cebe(18), 2.Takyedin Oral(genç erkek) 3.Necim Kılıç(67) 4.Sabahat Kılıç(28) 5.Fatma Kılıç(yetişkin kadın)

Yüksekova'da 7 kişi öldürüldü

1. Fettah Es (yetişkin) 2. Yakup Babat (24), 3.-4. Henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi 5.Mehmet Reşit Arıcı(18) 6.Naim Noyan(29) 7.Ersin Aydın