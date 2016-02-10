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DİHA: Cizre'deki Narin Sokak'tan 12 cenaze daha çıkarıldı

HDP'li milletvekili Faysal Sarıyıldız da dün 27 cenazenin devlet hastanesine kaldırıldığını söylemişti

10 Şubat 2016 20:27

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi Narin Sokak'taki binadan 12 cenaze daha çıkarıldığı iddia edildi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, dün bir açıklama yaparak, belediyeye ait cenaze araçlarının Narin Sokak'taki 27 cenazeyi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söylemişti.

DİHA'nın haberine göre; Şırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde çıkan operasyonlarda hayatının kaybedenlerin sayısı artıyor. Dün Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 27 cenazeden sonra bugün de 12 kişinin daha cenazesi Cizre Belediyesi'ne ait ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Haberde "62 kişinin olduğu bilinen binada şimdiye kadar 39 cenaze çıkarılırken, 23 kişinin durumuna ilişkin ise bilgi edinilemiyor" ifadeleri yer aldı. 

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