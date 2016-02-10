DBP, Cizre için kriz masası oluşturdu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Cizre’de iki farklı bodrumda hayatını kaybettiği belirtilen 50’nin üzerinde vatandaş için kriz masası oluşturdu. Ailelere, hayatını kaybettiği belirtilen vatandaşların kimlik tespitinin için DNA karşılaştırılması gerektiği belirtildi.

DBP tarafından yapılan duyuru şöyle:

Bilindiği gibi Cizre’de ki vahşet bodrumlarında 50’nin üzerinde yurttaşımız hunharca katledilmiştir. Katledilen yurttaşlarımızın cenazeleri Mardin, Urfa, Şırnak gibi illere gönderilmiş olup, otopsileri devlet hastanelerinde yapılmaktadır.

Cenazeler, otopsileri yapıldıktan sonra tekrar Cizre’ye gönderilecektir. Şu anada Mardin’de 7, Urfa’da 8, Şırnak’ta 12 cenazemizin otopsisi yapılmaktadır.

Ailelerin süratle DBP Genel Merkezinde oluşturduğumuz “Kriz Masası” ile irtibata geçmesini acilen beklemekteyiz. Çünkü bilindiği gibi cenazelerin birçoğu yanarak hayatını kaybetmiş, kimliklerin tespiti için DNA karşılaştırması yapılması gerekmektedir.

Ayrıca ailelerin onayı olmaksızın hukukçu ve doktorlar otopsiye alınmamaktadır. Bu nedenle DBP Genel Merkezi, MEYADER ve Mezopotamya Hukukçular Derneğinin içinde bulunduğu bir kriz masası oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilen irtibat numaraları üzerinden, Oluşturulan kriz masası ile iletişime geçilmesi acilen rica olunur.

Ayşe Dicle: 0507 960 86 66 - 0530 874 48 39