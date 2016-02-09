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Cizre ve Sur'da 2 asker ve 1 polis şehit oldu

Cizre ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir aske

09 Şubat 2016 19:15

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan bir asker tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Öte yandan bugün Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir polis şehit düştü.

Genelkurmay Başkanlığı, 01 Şubat'ta Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 12.50'de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" dendi.

Cizre ilçesinde kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması ve tuzaklanan patlayıcıların imhası amacıyla 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda bir asker ve bir polis şehit oldu.

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