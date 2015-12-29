Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı 16. gününde; 5’i asker 40 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Çatışmaların zaman zaman şiddetlendiği iki ilçede 16 günde 5’i asker 40 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi de yaralandı.

13 Aralık’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlere gönderdiği mesaj sonrası Cizre ve Silopi’de görev yapan öğretmenler kentten ayrılırken 14 Aralık’ta da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak süresince anne karnındaki 7 aylık bebek ve 3 aylık Miray İnce olmak üzere iki ilçede 35 sivil ve 5 asker hayatını kaybetti. Aynı şekilde çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Taybet İnan'ın cenazesi de 7 gün boyunca vurulduğu yerde bekletilmiş, yedi günün sonunda cenazesi morga kaldırılmıştı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın Cizre ve Silopi’de ölümlere ilişkin yayınladığı rapora göre iki kentteki ölümlerin takvimi şöyle:

Cizre’de 27 kişi hayatını kaybetti

15 Aralık

Yafes Caddesi üzerinden Konak Mahallesi’ne geçmeye çalışan E. (15) adlı çocuk açılan ateş sonucu kafasına isabet eden kurşunla yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Cudi Mahallesi’nde insanların evlerinden gürültü eylemi yaptıkları sırada T (15) adlı çocuk kafasından yaralandı.

16 Aralık

Cudi Mahallesi’ndeki evinin çatısındaki su deposuna çıkan Mevlüt Şimşek (21) kalçasından yaralandı.

Cudi Mahallesi’nde evinin bahçesine çıkan Hediye Şen (30) güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü.

17 Aralık

Cudi Mahallesi’ndeki evine gittiği belirtilen Doğan Aslan (24) açılan ateş sonucu sırtından vurularak yaşamını yitirdi.

Yine Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçlerince açıldığı belirtilen ateş sonucu karnından vurulan Osman Emcür’ün (75) ağır yaralandığı fakat ambulansın mahalleye girişine izin verilmediği bildirildi.

Yafes Mahallesi’nde açılan ateş sonucu Y (14-erkek) yaralandı.

18 Aralık

Cudi Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde oynayan, soyadı öğrenilemeyen (11-erkek) adlı çocuk güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

18 Aralık

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralan belediye çalışanı İrfan Uysal (29)’ın geçirdiği ameliyat sonucu sol kolunun kesildiği bildirildi.

Sur Mahallesi’ne top atışı yapıldığı sırada bir eve isabet eden top mermisi nedeniyle İbrahim Akan (15) yaşamını yitirdi. Aynı evde bulunan soyadı öğrenilemeyen adlı çocuk ve Kadir Çömlek (21) de yaralandı.

19 Aralık

Cudi Mahallesi’ndeki operasyonlar sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Selahattin Bozkurt (70) vurularak yaşamını yitirdi.

PTT’ye ait kargo aracını kullanan Yılmaz Erz (42) Yafes Mahallesi’nde vurularak yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi’nde atış yapıldığı sırada Lütfü Aksoy (25) ağır şekilde yaralandı. Aksoy, tarihinde hastanede yaşamını yitirdi.

20 Aralık

Cudi Mahallesi’ne düzenlenen operasyon sırasında Zeynep Yılmaz (40) yaşamını yitirdi. Aynı operasyonda S. (1-erkek) adlı bir bebek de sırtından vurularak yaralandı.

Nur Mahallesi’nde açtığı ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 7 aylık hamile Güler Yanalak’ın (32) yoğun bakım ünitesinde tutulduğu fakat karnındaki bebeğin öldüğü öğrenildi.

Cudi Mahallesi‘nde Hediye Çete (35) evinin bahçesinde göğsünden vurularak yaralandı. İlk müdahalesi komşuları tarafından yapılan kadının hastaneye kaldırılmasına izin verilmediği bildirildi.

Yine Cudi Mahallesi’nde T. (17-kadın) kolundan vurularak yaralandı.

21 Aralık

Mahallelere ve evlere açtığı ateş sırasında Cahide Çıkal’ın (35) vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

22 Aralık

Nuh Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet eden Doğan İşçi (32) vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla; Mehmet Tekin (35) de polisin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurulan Mehmet Saçan (38) yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi’ndeki evinin yakınına isabet eden top atışları sonucu kalp krizi geçiren Emine Duman’ın (75) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Adile Karaduman’ın (55) evinin kapısı önündeyken polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenildi.

23 Aralık

Nur Mahallesi’ndeki bir fabrika yakınlarında Azime Aşan (59) çatışmalar sırasında yaşamını yitirdi.

Sur Mahallesi’nde ise özel harekât polislerinin açtığı ateş sonucu Dikran Sayaca yaşamını yitirdi.

Cudi Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet eden Ferdi Kalkan (20) yaşamını yitirdi.

Yafes mahallesinde yaralanan Abdulmecit Yanık (27) ve Hacı Özdal hastaneye kaldırılamadıkları için saatler sonra yaşamlarını yitirdi.

28 Aralık

En küçüğü 5 yaşındaki Hüseyin Selçuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

27 Aralık

3 Uzman Çavuş hayatını kaybetti

25 Aralık

Sur Mahallesi'ne çıkan çatışmalarda evinin bahçesinde bulunan 3 aylık Miray bebek ile onu kurtarmaya çalışan dedesi Ramazan İnce öldü.

25 Aralık

Çıkan çatışmalarda 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli hayatını kaybetti.

Silopi’de 13 kişi hayatını kaybetti

16 Aralık

Başak Mahallesi’ndeki evi bomba atar mermisi ile vurulan Hüseyin Güzel’in (70) yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Başak ve Barbaros Mahallelerinde Hacı Yusuf (60) adlı kişinin vurularak yaralandığı öğrenildi.

17 Aralık

Barbaros Mahallesi’ndeki evine uzun süre ateş açılan Yusuf Abi (80) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

18 Aralık

Nuh Mahallesi’ndeki bir eve top mermisi isabet etmesi nedeniyle Reşit Eren (17) ve Axin Kanat (16) adlı 2 çocuk göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

19 Aralık

Yaşanan çatışmada Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde vurulan İbrahim Bilgin (18) hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

19 Aralık

Güvenlik güçleri Nuh Mahallesi’nde Şiyar Özbek’i (25), Başak Mahallesi’nde de Süleyman Çoban’ı (70) vurarak öldürdü.

Nuh Mahallesi’nin Cumhuriyet Sokağı’nda güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu Taybet İnan (57) hayatını kaybetti. Taybet İnan’ın yardımına koşmak isteyen kayın biraderi Yusuf İnan (40) da evinin bahçesinde vurularak kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi.

Taybet İnan’ın cenazesi 7 gün boyunca Cumhuriyet Sokağı’nda kaldı, ancak 25 Aralık 2015 günü morga götürülmesine izin verildi

Barbaros Mahallesi’ndeki evine bomba atar mermisi isabet etmesi sonucu Mahmut Erdoğan’ın (50) ayağından yaralandığı öğrenildi.

20 Aralık

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Egit Kaçar (22), Başak Mahallesi’nde yaralandı.

Cudi Mahallesi’ndeki evinin damına çıkan Ayşe Buruntekin (40) çatışmada evinin damında vuruldu.

21 Aralık

Karşıyaka Mahallesi’ndeki evine top mermisi isabet etmesi sonucu kafasına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Mehmet Mete Kutluk (11) isimli çocuk hayatını kaybetti.

Nuh Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden Ömer Sayan (70) güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Kardeşine ait Karşıyaka Mahallesi’ndeki eve top mermisinin isabet etmesi sonucu çıkan yangını söndürmek için eve ulaşmaya çalışan Yusuf Nas’ın (55) güvenlik güçlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

22 Aralık

Nuh Mahallesi’ne açılan ateş sonucu Mahmut Oruç (28) göğsünden, Cindi Algur (45) sırtından ve soyadı öğrenilemeyen Halit adlı kişi de ayağından yaralandı.

28 Aralık

Çıkan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetti

En uzun yasak 8 gün sürmüştü

Cizre’de daha önce 4 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş en uzun yasak 8 gün sürmüş ve bu süre zarfında 7’si çocuk 4’ü kadın 23 kişi hayatını kaybetmişti. Silopi’de ise daha önce 7-9 Ekim tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

83 bin öğrenci eğitimden uzak

Öğretmenlerin Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla kentten ayrılmasının ardından Cizre ve Silopi’de toplam 83 bin öğrenci eğitimden uzak kaldı. İki ilçede 175 okulun da kapısına kilit vuruldu.