Cizreli öğrenciler: Ailelerimiz için endişeliyiz, yasaklardan dolayı sınavı hiç düşünemedik

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de, ailelerinden uzakta üniversite eğitimi gören öğrenciler de yasaktan olumsuz etkilendi.Yarıyıl tatilini ailelerinden uzakta geçirdiklerini maddi olarak zorluklar yaşadıklarını söyleyen öğrenciler,"Yasaktan önce ailemiz her ay düzenli olarak bize harçlık yolluyordu. Çatışmalar başladığı günden beri ailemiz çalışamadığı için bize harçlık yollayamıyor. Bu durum bizi ekonomik olarak zorluyor. Ailemiz para göndermediği için kiramızı ödeyemiyoruz" dedi.

Radikal'den Hacı Bişkin'in haberine göre, Yarıyıl tatilini akrabalarının yanında geçirdiklerini söyleyen öğrenciler Cizre’de kalan aileleri için endişelendiklerini de belirtiyor.

“Ailem para gönderemediği için kiramı ödeyemedim”

İki aydır Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı ailesinin kendisine para gönderemediğini söyleyen Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Baran Guvcin,"Ailem Cizre’de Yafes mahallesinde kalıyordu. Yasak ilan edildikten bir hafta sonra çatışmalardan dolayı evimiz yıkıldı. Ailem Cizre’nin başka bir mahallesine taşındı. Fakat çatışmalar oraya da sıçrayınca ailem köye göç etmek zorunda kaldı. Böyle bir durumda ailemden para isteyemezdim. Çünkü babam çatışmalardan dolayı 2 aydır çalışamıyor. Üniversite arkadaşlarımla kiraladığım evin kirasını veremediğim için ev sahibi evden çıkmamı istedi. Ben de evi boşaltıp geçici olarak arkadaşlarımın yanına gittim. Şu an gidecek evim yok. Arkadaşlarımdan borç alıyorum’’ dedi.

“Yasaklardan dolayı sınavları hiç düşünemedim”

Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde yasağın yirmi sekizinci gününde kuzeninin hayatını kaybettiğini, kuzeninin ölümünden etkilendiğini söyleyen Erzincan Üniversitesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bilal Damar ise üniversite de yaşadıklarını, "Yasağın yirmi sekizinci gününde Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde kuzenim hayatını kaybetti. Bu haberi duyduktan sonra çok üzüldüm. Televizyondan kuzenimin cenazesini Şırnak'a götürüp defin ettiklerini izledim. Cenazeye gitmek istedim ancak yetişemedin. O ara sınavlara çalışmak istemiyordum. Bu süreç içerisinde maddi ve manevi birçok zorluk yaşadım kendimi toparlayıp derslere hazırlanmam artık çok zor. Çatışmalardan dolayı ailem Mersin'e taşındı ben de ailemin yanına gittim. Ama aklım hep Cizre'de kalan akrabalarımda" sözleriyle aktarıyor.

“10 gündür aileme ulaşamıyorum”

Okulunun sömestr tatiline girdiğini evine gitmek için ailesini aradığını ancak ailesine ulaşamadığını söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji 1. Sınıf öğrencisi Bedriye Zırıg,"yengem kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürülemediği için hayatını kaybetti. Ardından kuzenim hayatını kaybetti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalıyorum. Devletten 400 lira burs alıyorum. Aldığım burs benim yurt ücretimi ve yol masraflarımı bile karşılamıyor. Yasaktan önce ailemin Cizre'de ekonomik durumu kötü değildi ama yasak başladıktan sonra maddi ve manevi birçok zorluk yaşadık. Yasağın başladığı günden beri ekonomik olarak ailemden herhangi bir yardım alamadım. Bu durum beni çok zorluyor. Her şeye rağmen sınavlara girdim. Okulum tatile girdikten sonra yurt arkadaşlarım memleketlerine ailelerinin yanına gitti. Ben de ailemin yanına gitmek istedim. Ancak şehre giriş çıkış yasağı konulduğu için ailemin yanına gidemedim. En son ailemle 10 gün önce konuştum. Ondan sonra bir daha kendilerine ulaşamadım. İkinci yarı yıl derslerimiz yakında başlayacak. Ailem Cizre’deyken derslerime nasıl odaklanabilirim ki?” dedi.