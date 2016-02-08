T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Sarıyıldız: 30 kişinin yanmış cesedi bulundu, vücutlarında kurşun izi yok

İHD Şırnak Başkanı Emirhan Uysal, 4 cenazenin Şırnak merkeze gönderildiğini söyledi

08 Şubat 2016 11:23

Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, bir binanın bodrum katında bulunan onlarca kişinin güvenlik güçleri tarafından katledildiğini söyledi. Sarıyıldız, "Bir binada 30'a yakın kişinin yanmış halde bulundu. Bedenlerinde kurşun izi yok" dedi.

ANF’ye konuşan Sarıyıldız, detayların kendilerine ulaşmadığını belirtti. Sarıyıldız Cizre'deki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Binaların ikincisinde çoğu yaralı 62 insan olduğu bilgisi mevcuttu bizde. Onlarcasının katledildiği kesin. Zaten daha önce 9 kişi yakılarak katledilmişti. Bir çocuk kapıda infaz edilmişti. Katledilenlerin cenazeleri de bu binada bulunuyordu. Şimdi de Petrol'ün arkasındaki evde 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu ve bedenlerinde kurşun izi olmadığı bilgisi bize ulaştı."

HDP’li Sarıyıldız, ‘’Son yılların en büyük katliamı yapıldı. Bu vahşet asla unutulmayacak’’ diyerek açıklamalarına devam ederken polisin Cizre Devlet Hastanesi personelini bir odaya kilitleyerek hastaneden ceset torbaları aldığını da öne sürdü.

4 cenaze Şırnak'a gönderildi

T24'e açıklamada bulunan İHD Şırnak Şube Başkanı Avukat Emirhan Uysal da dört cenazenin Şırnak merkeze götürüldüğünü söyledi. Cenazelerin otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyen Uysal, "Cenazelerin ikisi yakılmış. Cenazelerden birinin yüzü parçalanmıştı. Sadece birinin yüzü tanınabilecek halde" dedi. 

ETİKETLER

cizrebodrumfaysal sarıyıldızpkkydghpolisaskerpöhjöhhdp

İlgili Haberler

TİHV: 6 ayda 58 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi; 224 sivil hayatını kaybetti, en çok kayıp Cizre’de

Çatışma ve yasaktan 1 milyon 377 bin kişi etkilendi, binlerce insan göç etti

"Cizre'de bodrum kat operasyonunda 60 kişi öldürüldü" iddiası

TRT Haber, "Son dakika" olarak duyurduğu operasyon iddiasını yayından kaldırdı

Emine Ayna: Öcalan, Erdoğan'a 'diktatör' dediğimiz için bizi eleştirmişti

"Serdar Ortaç'ın Ahmet Kaya özrü gibi 10 yıl sonra da Cizre özeleştirileri olacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24