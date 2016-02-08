HDP'li Sarıyıldız: 30 kişinin yanmış cesedi bulundu, vücutlarında kurşun izi yok

Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, bir binanın bodrum katında bulunan onlarca kişinin güvenlik güçleri tarafından katledildiğini söyledi. Sarıyıldız, "Bir binada 30'a yakın kişinin yanmış halde bulundu. Bedenlerinde kurşun izi yok" dedi.

ANF’ye konuşan Sarıyıldız, detayların kendilerine ulaşmadığını belirtti. Sarıyıldız Cizre'deki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binaların ikincisinde çoğu yaralı 62 insan olduğu bilgisi mevcuttu bizde. Onlarcasının katledildiği kesin. Zaten daha önce 9 kişi yakılarak katledilmişti. Bir çocuk kapıda infaz edilmişti. Katledilenlerin cenazeleri de bu binada bulunuyordu. Şimdi de Petrol'ün arkasındaki evde 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu ve bedenlerinde kurşun izi olmadığı bilgisi bize ulaştı."

HDP’li Sarıyıldız, ‘’Son yılların en büyük katliamı yapıldı. Bu vahşet asla unutulmayacak’’ diyerek açıklamalarına devam ederken polisin Cizre Devlet Hastanesi personelini bir odaya kilitleyerek hastaneden ceset torbaları aldığını da öne sürdü.

4 cenaze Şırnak'a gönderildi

T24'e açıklamada bulunan İHD Şırnak Şube Başkanı Avukat Emirhan Uysal da dört cenazenin Şırnak merkeze götürüldüğünü söyledi. Cenazelerin otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyen Uysal, "Cenazelerin ikisi yakılmış. Cenazelerden birinin yüzü parçalanmıştı. Sadece birinin yüzü tanınabilecek halde" dedi.