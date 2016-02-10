Sur ile Cizre'de 2 polis ve asker şehit oldu

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'da bir asker Cizre'de de bir polis, PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit oldu. 1 Polis de yaralandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’da çatışmalar sırasında 1 asker, kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak kent merkezinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracına PKK'lılar tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 polis şehit olurken, yaralanan 1 polis ise Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.