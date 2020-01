Cizre'de üçüncü bodrum kat iddiası: Öğrenciler ve cenazeler aynı yerde

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, içinde yaralı ve ölülerin olduğu söylenen iki bodrumdan sonra, üçüncü bir bodrum katında daha 20 kişinin mahsur kaldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, yeni bodrumun içinde saklanan 20 kişi ile 20 de yanmış cenaze olduğu ifade edildi. Cizre’deki operasyonlardan sonra evden alınan 27 ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’taki hastanelere gönderildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, Cizre’deki bodrumu ile yakınlarındaki bir binada kalanların akıbetleri henüz bilinmiyorken, ilçeden yeni bir bodrum haberi daha geldi. Cizre’de dün üçüncü bir binanın bodrum katında, 20 kişinin yakılmış cenazesinin ve 20 kadar da sağ insanın bulunduğu bildirildi.

Yeni bodrum, eski HDP Milas İlçe Eş Başkanı Derya Koç’un, Nusaybin’de, kendisinden haber almak için başlatılan nöbet eyleminde bekleyen babası Kemal Koç’u aramasıyla ortaya çıktı.

Koç’un bu açıklamasının ardından Derya Koç da basın kuruluşları ile temasa geçerek açıklama yaptı. Koç, “Şu an durumumuz çok kritik. Alt kattaki bodrumda yaklaşık 20 yaralı arkadaşımızı yakarak katlettiler. Biz de geriye 20 kişi kaldık. Şu an etrafımız tanklarla çevrilmiş durumda. Bize de ateş açıyorlar. Biz de yanabiliriz her an. Onun için halkın acilen buraya gelmesi gerekiyor. Bir saat önce ateş açtılar. Yaralı arkadaşlarımızı katlettiler. Sadece 20 kişi hayattayız ve hepimiz yaralıyız. Sur Mahallesi’ndeyiz. Etrafımız tanklarla çevrili. Şu an kapatmak zorundayım. Etrafımızdalar” dedi.

20 kişinin isimleri

Binadaki 20 kişinin Derya Koç, Lokman Bilgiç, Murat Kekin, Sinan Kaya, İbrahim İvrendi, Fırat Malgaz, Orhan Tunç, Meryem Akyol, Mürsel Dalmış, Star Öztürk, Murat Tunç, Abdülselam Turgut, Fatma Demir, Emel Ayhan, Mesut Özer, Abdullah Özgür, Agit Aydın, Barış Gasir, Sahip Edip, soyadı öğrenilemeyen Ferhat adlı kişiler oldukları kaydedildi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ise, binadakilerin çoğunun Cizre’de yasak ilan edilmeden önce barış kaygısıyla ilçeye gelen üniversite öğrencilerinden olduğunu söyledi. Sarıyıldız, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana aktardıklarına göre sabah bu kişilerin binada olduklarının tespit edilmesinden sonra güvenlik güçleri operasyon düzenlemiş. Operasyon kapsamında bodrum katında bulunanlar öldürülmüş, yakılarak öldürdüklerini söylediler. Cizre’de son zamanlarda artık insanlık dışı uygulamalar ayyuka çıktı. İlk bodrumda öldürülen 9 kişiden sonra, ikinci binadakilerin de yakıldığına dair iddialar vardı. Dün o 27 kişiye ait cenazeler o bölgeden alındı. Cenazeler alındığında ortaya çıktı ki gerçekten de o kişiler yakılarak katledilmiş. Artık alev bombası mı kullanıyorlar, dehşet bombası mı kullanıyorlar bilmiyoruz”.

10 cenaze daha alındı

Öte yandan 27 cenazenin alındığı bölgeden yeni cenazeler de alınıyor. Dün Cizre Belediyesi’ne ait cenaze nakil araçları, o binadan 10 yeni cenaze daha alıp, Cizre Devlet Hastanesi’ne getirdi.