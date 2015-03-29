CHP ön seçiminde ilk sonuçlar belli oldu, Kılıçdaroğlu açık ara önde

CHP 'de, milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan ön seçimde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu 45 bölgede hakim denetiminde gerçekleştirilen seçimlerde, sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine başlandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ikinci bölgede ön seçime girdiği CHP'de, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya'da, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Sarıgül ise İstanbul ikinci bölgeden ön seçime katıldı.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Atatürk Lisesindeki 46 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Bedri Serter, ikinci bölgede oyların yüzde 15’inin tasnif edildiğini buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu’nun 16 bin oy aldığını, en yakın rakibi CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın 7 bin 500 oy aldığını söyledi. Balbay’ı 6 bin 500 oyla Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır takip etti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Atilla Sertel 6 bin 300 oy aldı.

CHP İzmir birinci bölgede oyların yüzde 7’si tasnif edildi. İzmir Milletvekili Musa Çam 4 bin, eski İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır ve Ali Yiğit 2 bin, Mehmet Türkbay bin 700 oy aldı.

İşte il il tüm sonuçlar

Aksaray:

1. Mehmet Öztürk

2. Haşmet Tekin Ökçe

3. Mehmet Ali Topaç



Amasya:

1- Mustafa Tuncer - 2875 oy

2- Ramis Topal - 2772 oy (Mevcut milletvekili)

3- Devrim Ersoy - 2336 oy

4- Ali Özdemiroğlu - 1903 oy



Ankara 1 bölge:

1- Aylin Nazlıaka

2- Necati Yılmaz

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Hikmet Tepe

5- Emre Doğan



Ankara 2. Bölge:

1- Nihat Yeşil

2- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay



Antalya:

Antalyada saat 20.30 itibarıyle, Dr. Niyazi Nefi Kara birinci gidiyor. İkinci Deniz Baykal, Devrim Kök ve Mustafa Akaydin muhtemelen üst sıralarda...

Aydın:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) delegeleri, Aydın'da yaptığı ön seçimle adaylarını belirledi. Yapılan seçim sonucunda resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aydın’da ilk yedi sırayı Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yıldız, Mehmet Fatih Atay, Tayfun Talipoğlu, Ferda Çağlar Erkut, Ali Ulvi Akoğlu ve Fulya Üstündağ aldı. Aydın’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın parti kontenjanından gösterileceği belirtilirken, ilk altıya giren aday adayının seçim sonucuna göre listede yer alması bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Aydın Milletvekili Aday Adaylarını’nın aldıkları oylar şöyle:

Metin Lütfi Baydar 8 bin 70, Hüseyin Yıldız 7 bin 940, Mehmet Fatih Atay 6 bin 268, Tayfun Talipoğlu 5 bin 412, Ferda Çağlar Erkut 5 bin 330, Ali Ulvi Akoğlu 4 bin 928, Fulya Üstündağ 4 bin 872, Saadet Kavasgil 4 bin 305, Nilüfer Ünüvar 4 bin 64, Süleyman Bülbül 3 bin 918, Nebahat Oskay Ürün 3 bin 7, Mustafa Müftüoğlu 2bin 706, Serap Barlas 2bin 636, Murat Kalaycı 2bin 273, Semra Konaklı, bin 902, Hüsniye Karsu bin 866, Mehmet Baydemir bin 254 ve son sırada Erdal Demir 761 oy.

Balıkesir:

Balıkesir ilçelerinde kurulan sandıklarda CHP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre sandıklarda en yüksek 3 oyu alan isimler şöyle sıralandı. Karesi İlçesi; Fikret Şahin 426, Mehmet Tüm 414, Yaşar Evci 411. Altıeylül İlçesi; Mehmet Tüm 481, Fikret Şahin 476, İrfan Barış 457. Havran İlçesi; Ail Kemal Deveciler 135, Ensar Aytekin 125, Namık Havutça 113. Manyas İlçesi; Ahmet Akın 377, Mehmet Tüm 244, Yurt Yıldırım 236. Ayvalık ilçesi; Asım Sürer 736, Filiz Karayel 435, Mehmet Tüm 376. Sındırgı İlçesi; Ali Kemal Deveciler 290, Fikret Şahin 257, İrfan Barış 215. Bigadiç İlçesi; Haluk Ahmet Gümüş 162, Fikret Şahin 104, İrfan Barış 86. Gömeç İlçesi; Asım Sürer 240, Ensar Aytekin 168, Ali Kemal Deveciler 159. Gönen İlçesi; Ahmet Akın 535, Mehmet Tüm 267, Namık Havutça 267. Erdek İlçesi; Namık Havutça 361, Ahmet Akın 285, Mehmet Tüm 276. Susurluk ilçesi; Mehmet Tüm 197, Fikret Şahin 174, Ahmet Akın 162. Bandırma İlçesi; Namık Havutça 1340, Mehmet Tüm 1105, Ahmet Akın 873.

Bartın:

1 - Muhammed Rıza Yalçınkaya - 760 oy aldı (Mevcut milletvekili)

2 - Aysun Bankoğlu - 716 oy aldı(1989 doğumlu avukat)



Bilecik:

Bilecik il genelinde 3 bin 490 üyenin oy kullandığı ön seçimlerde 2 bin 159 üyenin oyunu alan Yaşar Tüzün, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlere CHP Bilecik 1’inci sıra adayı olarak seçime girecek. 964 üyenin oyunu alan Çağatay Karaahmet ise; 2’nci adayı olarak seçime girecek.



Bolu:

Bolu’da, 7 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olacak 3 isim yapılan ön seçimle belirlenirken, mevcut milletvekili Tanju Özcan açık ara farkla birinci oldu. Açılan sandıklarda oy kullanan 3 bin 792 üyenin 2 bin 494’ünün oyunu alan CHP Milletvekili Tanju Özcan, listenin başında yer alırken, Yusuf Renkli 827 alarak ikinci sırada, Burak Cop ise 823 oy alarak listede yer aldı. Diğer aday adayları Elfaz Temiz 814, Gülşah Şanlı 751, Oktay Türesin 510, Özaydın Çetin 498 oy aldı.

Burdur:

1- Mehmet Göker - 1720

2- Kadir Koç - 1310

3- Okan Kurt - 1084



Bursa:

1- Ceyhun İrgil 6408

2 - Lale Karabıyık 6397

3- Erkan Aydın 6151

4 - Orhan Sarıbal 6066

5 - Nurhayat Altaca 5705

(22 sandık açılmadı)



Çanakkale:

1- Muharrem Erkek

2- Bülent Öz

3- Ahmet Küçük

4- Ali Sarıbaş



Çorum:

CHP Çorum milletvekili ve aday adayı Tufan Köse 5 bin 243 oy alarak birinci olurken, Muharrem Bozdoğan, 4 bin 607 oyla ikinci, Dinçer Solmaz 4 bin 26 oyla üçüncü, Saim Topgül ise 3bin 820 oyla dördüncü oldu. Seçimde milletvekili aday adaylarından Cengiz Atlas 2 bin 948, Ulaş Yıldırım 2 bin 740, Turgut İlgü 2 bin 510, Halis Durkaya bin 874, Nejdet Sülünoğlu ise 887 oy aldı



Denizli:

Denizli’de CHP’nin ön seçiminde birinci ve üçüncü sırada kadın adaylar yer aldı. 23 aday adayının katıldığı ön seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 2011 yılında genel seçim için yapılan ön seçimde ikinci sırada çıkmasına rağmen İlhan Cihaner’in ikinci sıradan kontenjan adayı gösterilmesi üzerine milletvekili seçilemeyen inşaat mühendisi Melike Basmacı 6 bin 891 oyla ilk sırada yer aldı.



Ön seçimde en büyük sürprizi ise eski Bayındırlık Bakanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin yaşadı. Keskin, 7 milletvekili bulunan Denizli’de listeye giremedi, 2 bin 780 oyla sekizinci olabildi. İkinciliği Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup kazanamayan avukat Kazım Arslan 6 bin 609 oyla kazanırken, üçüncü sırada yine bir kadın aday yer aldı. Gülizar Biçer Karaca 5 bin 798 oyla üçüncü sıraya oturdu. Denizli Barosu eski Başkanı Adil Demir 5 bin 602 oyla dördüncü, Ahmet Divarcı 3 bin 280 oyla beşinci, Halis Ödel 2 bin 893 oyla altıncı ve Ali Asker Kantürk 2 bin 791 oyla yedinci sırada yer aldı.

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kesin olmayan sonuçları açıkladıklarını belirterek, "CHP’nin demokrasi şöleni Denizli’de bir kez daha taçlanmıştır. Denizli’de de demokrasi şöleni yaşadık. Bugün yapılan demokrasi şöleninin kaybedeni yoktur. Sadece hizmet yarışı anlamında emek içine girmişler, katkılarını en üst noktaya çıkarmak için mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Sıralamanın çok değişmeyeceği bir seçim sonucu var. Melike Basmacı Denizli’de kesin olmayan sonuçlara göre birinci sırada seçilme başarısını göstermiştir" dedi.

Düzce:

1- Zafer Teber - 918

2- Ali Fuat Şaşoğlu - 814

3- Ömeş Taşlı - 768



Edirne:

CHP'de Parti Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda 45 seçim bölgesinde hakim denetiminde ön seçimler yapılmaya başlanırken, Edirne’de de CHP’liler ön seçim heyecanı yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre ilk sırayı Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 25'inci dönem milletvekili adayı belirleme sürecinde partililer 45 seçim bölgesinde ön seçim için sandık başına gitti. Edirne'de 8 ilçede toplam 26 sandıkta oy kullanan CHP'liler, resmi olmayan kesin sonuçlara göre birinci sıraya Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu'nu getirdi. İkinci sırada Erdin Bircan, 3'üncü sırada da Gürkan Güneser yer aldı.

Öte yandan, Edirne merkezde 3 bin 182 üyesi bulunan CHP'de resmi olmayan sonuçlara göre aday adaylarından Gürkan Güneser bin 36 oyla birinci sırada yer aldı. Edirne genelinde birinci sırada olan Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, merkezde bin 20 oyla ikinci olurken, Erdin Bircan ise 933 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Erzincan:

1. Erdoğan Özyalçın

2. Yalçın Tanrıverdi

3. Muharrem Işık (Milletvekili)



Giresun:

Açılan sandık sonuçlarına göre Bülent Bektaşoğlu 2 bin 535 oy ile ilk sırada yer alırken, CHP’nin mevcut milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu 2 bin 135 oyla ikinci, İbrahim Akgün bin 668 oyla üçüncü, Basri Gülsoy bin 608 oyla dördüncü sırada aday oldu. Aday adaylarından Nilay Pınar bin 588, Rüştü Kurt bin 98, Eşref Karaibrahim bin 36, Sevgi Umut Güngör 795, Dursun Karahasan 668, Eyüp Çiftçi 667 ve Niyazi Hotmanoğlu ise 664 oy aldı.



Isparta:

1- İrfan Bakır 1.267

2- İsa Önder Dinçtürk 1.103

3- Mustafa Ceyhan 1.017

4- İzzet Beydoğan 727

İstanbul 1. bölge:

1. Barış Yarkadaş

2. Mahmut Tanal

3. Gamze İlgezdi



İstanbul 2. bölge:

Sonuçlar bekleniyor... (İstanbul 2. Bölge'de Mustafa Sarıgül ve Aykut Erdoğdu, Çetin Soysal isimleri önde gidiyor.)



İstanbul 3. bölge:

Sonuçlar bekleniyor...



İzmir 1. bölge:

Sonuçlar bekleniyor... (Resmi olmayan ilk sonuçlara göre İzmir 1. Bölge'de Musa Çam'ı çok yakın bir farkla Tacettin Bayır takip ediyor.)



İzmir 2. bölge:

1 - Kemal Kılıçdaroğlu

2- Mustafa Balbay

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atilla Sertel

Karabük:

Sonuçlar bekleniyor...



Karaman:

1- Mustafa Cem Kağnıç: 945

2- Uygar Talay: 548

3 -Zernisan Bilgin: 437



Kırıkkale:

1- Murat Çakırca: 820

2- Ziya Kavluk: 591

3- Hacı Arap Karadurmuş : 494



Kırklareli:

Sonuçlar bekleniyor...



Kırşehir:

Sonuçlar bekleniyor...



Kilis:

Sonuçlar bekleniyor...



Konya:

1- Hüsnü Bozkurt

2- Turgay Bilge

3- Ali Cömert

4- Mehmet Ali Ünal



Kütahya:

1- Dr. Ali Fazıl Kasap - 1184 oy

2- Mehmet Aydın Uzun - 989 oy

3- Füsun Yıldız - 861 oy

4- İbrahim Solmaz - 614 oy



Manisa:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran seçimleri öncesi gerçekleştirdiği ön seçimlerin Manisa’daki sonuçlarına göre, 9 milletvekili adayı belirlendi. 9 milletvekili sıralamasında 3 kadın milletvekili adayı da yer aldı.

2011 yılında kontenjan adaylı ön seçimin yapıldığı Manisa’da kontenjan adayı olmadan seçime gidildi. CHP’nin 20 bin 660 kayıtlı üyesinin bulunduğu Manisa’da 78 sandıkta gerçekleşen ön seçimi değerlendiren CHP Manisa İl Başkanı Mustafa Ada, “Ön seçim Manisa’da Cumhuriyet Halk Partisi örgütünce gerçekleştirildi. Gerçekten parti disiplinine uygun, parti içi demokrasi kuralları içinde demokratik şölen havasında gerçekleştirilen ön seçimde Manisa İl Örgütü 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimlerde parlamentoya göndereceği 9 sırayı belirledi. Buna göre Parti Meclisi üyemiz ve milletvekilimiz Özgür Özel 10 bin 461 oy alarak bu yarışı önde tamamladı. 6 bin 511 oy alan Mazlum Nurlu ikinci, 6 bin 262 oy olan Tur Yıldız Biçer 3’üncü, 5 bin 299 oy alan genç kardeşimiz Mustafa Başgülşen 4’üncü, 5 bin 215 oy alan Sabri Temel 5’inci, 4 bin 685 oy alan mevcut milletvekillerimizden Sakine Öz 6’ncı, 4 bin 506 oy alan Abdullah Saka 7’nci, 4 bin 172 oy alan mevcut milletvekillerimizden Hasan Ören 8’inci, 3 bin 835 oy alan Saniye Ağagül ise bu yarışı 9’uncu sırada bitirdi. Parlamentoya göndereceğimiz ilk 9 sıra bu şekilde gerçekleşti” dedi.

Manisa’da 22 milletvekili aday adayının yarıştığı ön seçimde CHP’nin milletvekili aday sıralaması şöyle: “1. Özgür Özel, 2. Mazlum Nurlu, 3. Tur Yıldız Biçer, 4. Mustafa Başgülşen, 5. Sabri Temel, 6. Sakine Öz, 7. Abdullah Saka, 8. Hasan ören, 9. Saniye Ağagül.”



Nevşehir:

4 bin 606 oyun kullanıldığı CHP ön seçiminde Hilmi Bülent Tekiner bin 129 oy alırken partinin ilk sıra adayı oldu. Oylamada Dr. Cuma Yorgancı 978 oy alarak ikinci sırada yer alırken, eski il başkanlarından Mehmet Değirmenci ise 700 oy aldı. Sıralamada Osman Fahri Ertik 699, Mehmet Seyhan Duru 488, Serkan Sağlamer 312, Hakim Demirci ise 300 oy aldı.



Niğde:

1- Doğan Şafak

2- Sevgi Özbek

3- Ramazan Ertan



Ordu:

Ordu’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adaylarını belirlemek için yaptığı üyelerinin ön seçim aday yoklamasında eski Belediye Başkanı Seyit Torun birinci oldu.

CHP Ordu’da milletvekili adayını belirlemek için 18 aday adayı ile sandığa gitti. 7 bin 300 üyesi olan CHP’de yapılan ön seçimde 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimleri Ak Partili Enver Yılmaz’a karşı kaybeden Ordu eski Belediye Başkanı Seyit Torun birinci oldu. İkinci sırada Mustafa Adıgüzel yer alırken, üçüncü sırada ise CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız çıktı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra CHP İl Teşkilatı binasında partililerle buluşan Seyit Torun CHP’nin Ordu’da 7 Haziran seçimlerinde tarih yazacağını söyledi.

Osmaniye:

1- Nihat Çerçi 3098

2- Murat Koluçolak 1907

3- Serpil Düzgün 1892

4- Hatice Erdur 1554



Samsun:

Samsun'da Kemal Zeybek Kekeköy ile Eski İl Başkanı Hayati Tekin cekişiyor. Saat 20.00 itibarıyle Hayati Tekin önde gidiyor.



Sinop:

1- Barış Karadeniz

2- Mustafa Acun



Sivas:

1- Ali Akyıldız

2- Haydar Gölbaşı

3- Ulaş Karasu

4- Malik Ejder Özdemir

5- Bülent Renda Deniz



Trabzon:

1 Haluk Pekşen 3519

2 Ali Türen Öztürk 3322

3 Ahmet Kaya 2802

4 Murat Özçilingir 2434

5 Yavuz Karan 2160

6 Mustafa Aydın 2071



Uşak:

1- Özkan Yalım: 3500

2- İsmet Akın: 283

3- Mustafa Aydın: 250

Yozgat:

1 - Hasan Aslan Nurdoğdu - 906 oy

2 - Zeynep Kılınçarslan - 597

3 - Gülhanım Ceylan - 461

4 - Hatice Açıkgöz - 451

Ön seçim yapılan iller

CHP'de hakim denetiminde ön seçim yapılan yerler şöyle:

"Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara 1. bölge (1, 3, 5, 7'nci sıralar merkez adayı), Ankara 2. bölge (1 ve 3'üncü sıralar merkez adayı), Antalya (3. sıra merkez adayı), Aydın (1. sıra merkez adayı), Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale (delegelerin katılımıyla ön seçim), Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul 1. bölge (1, 3, 5, 7, 9'uncu sıralar merkez adayı), İstanbul 2. bölge (1, 3, 5, 7'nci sıralar merkez adayları), İstanbul 3. bölge (1, 3, 5, 7, 9'uncu sıralar merkez adayları), İzmir 1. ve 2. bölge (1, 3, 5'inci sıralar merkez adayları), Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak, Yozgat."