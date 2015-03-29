Kılıçdaroğlu CHP ön seçiminde oy kullandı: Demokrasiye inanan tek parti CHP'dir

CHP'li üyeler milletvekilli adaylarını belirlemek amacıyla, bugün 45 bölgede sandık başına gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Oy kullanma işleminden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, demokrasi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"CHP'de listeye girmek veya girmemek değil aslolan CHP'li olmaktır. Önemli olan demokrasinin güçlenmesidir. Milletin vekillerini milletin kendisinin seçmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz. 55 yerde önseçim kararı aldık, 45 yerde de seçim yapıyoruz. 1 milyona yakın üye sandık başına gidiyor. Biz demokrasiyi güçlendirmek işstiyoruz. Demokrasiye inanan denokrasiyi savunan tek parti CHP'dir. Bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Oyunuzu vereceğiniz yer belli."

CHP Parti Meclisi (PM), 55 seçim bölgesinde önseçim kararı aldı. Adıyaman, Malatya, Mersin, Zonguldak, Kahramanmaraş, Muğla, Kayseri, Adana ve Tekirdağ'da önseçimi gerçekleştiren CHP'de, bugün ise aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 45 bölgede daha hakim denetiminde sandığa gitti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ikinci bölgede önseçim kararı aldığı partide, eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya'da, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ise 2. bölgede önseçim yarışında olacak. Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş da bu bölgede üyelerden oy istedi.

Öte yandan daha önce birinci sırası kontenjan adayına ayrılan Trabzon'da, örgütten gelen tepki üzerine eğilim yoklaması kararı alınmıştı. Trabzon'da da üyeler, örgüt denetiminde sandığa gitti.

Milletvekili aday adaylığı için 2 bin 822 kişinin başvurduğu CHP'de, 10 ildeki adaylar ise belirlenmişti.

Yalova'da Muharrem İnce, Elazığ'da Feyzi Septioğlu, Tekirdağ'da Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Milletvekili Candan Yüceer'in adaylıkları kesinleşmişti. Eğilim yoklaması yapılan Malatya'da ise yine Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın adaylığının kesin olduğu açıklanmıştı.

Ankara'daki seçimler

Partinin eski Genel Sekreterlerinden Önder Sav ve bu dönemde parti sözcülüğü görevinde bulunan Hakkı Süha Okay ise Ankara birinci bölgeden ön seçim aday adayı oldu.

Ankara 1. bölgede 86 aday adayı, 2. bölgede ise 53 aday adayı önseçimde yarışacak. Önseçimde 1. bölgede 45 bin 725, 2. bölgede 26 bin 728 olmak üzere iki bölgede toplamda 72 bin 453 üye milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanacak.

Önseçimde 1. bölgede oy kullanacak üyeler en az 7, en fazla 14 aday adayına, 2. bölgede ise üyeler en az 6 en fazla 12 aday adayına oy kullandı.

-Hakim denetiminde önseçim yapılacak yerler

CHP'de hakim denetiminde önseçim yapılan yerler ise şöyle:

"Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara 1. bölge (1, 3, 5, 7'inci sıralar merkez adayı), Ankara 2. bölge (1 ve 3'üncü sıralar merkez adayı), Antalya (3. sıra merkez adayı), Aydın (1. sıra merkez adayı), Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale (delegelerin katılımıyla önseçim), Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul 1. bölge (1, 3, 5, 7, 9'uncu sıralar merkez adayı), İstanbul 2. bölge (1, 3, 5, 7'inci sıralar merkez adayları), İstanbul 3. bölge (1, 3, 5, 7, 9'uncu sıralar merkez adayları), İzmir 1. ve 2. bölge (1, 3, 5'inci sıralar merkez adayları), Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak, Yozgat."