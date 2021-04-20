Chelsea taraftarları takım otobüsünü stada sokmadı

Chelsea, Stamford Bridge'de Birghton'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi stadyuma gelen Chelsea taraftarları, takım otobüsünün önünü kesti ve stada giriş izni vermedi.

Bunun üzerine Chelsea Teknik ve Performans Danışmanı Petr Cech otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Efsane kaleci burada Chelsea'ye gönül veren taraftarlara seslendi:

"Sizleri anlıyorum ama lütfen bize zaman verin. Otobüsün stadyuma girmesine geçmesine izin verin."

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Taraftarlar, Cech'e 'hain' diye seslendi

Cech taraftarlara bu konuşmaları yaparken bazı taraftarların ona tepki göstererek 'hain' diye seslendiği duyuldu.

Yaşanan bu olayın ardından taraftarlar takım otobüsünün stadyuma girmesine izin verdi.

Altı Premier Lig ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı almasının ardından diğer 14 Premier Lig takımı bir toplantı yaparak alınan bu kararı kınamıştı.