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Spor

Chelsea taraftarları takım otobüsünü stada sokmadı

20 Nisan 2021 22:50

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu akşam oynayacağı Brighton maçı öncesinde, taraftarlarının takım otobüsünün önünü kesmesiyle stadyuma giremedi. Chelsea'nin efsanelerinden Petr Cech'in taraftarlarla konuşmasının ardından otobüsün önü açılırken, takım maç için stadyuma ulaşabildi.

ChelseaPetr CechSüper LigAvrupa Süper Ligi
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