Avrupa futbolunda 'Süper Lig' depremi; Manchester City organizasyondan çekiliyor, kulüp başkanlarının istifa ettiği iddia edildi

T24 Haber Merkezi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Liverpool Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladı. Organizasyona katılan İngiliz takımlarından yalnızca Chelsea, henüz resmi açıklama yapmadı.

SKY Italia'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığı belirtildi.

Barcelona'nın da bu organizasyondan geri adım atacağı, Chelsea kulübünün resmi açıklamayı yakın bir zamanda yapacağı belirtildi. Athletico Madrid kulübünün de karar aşamasında olduğu ve yarın açıklama yapacağı belirtildi. Tüm gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'nde organizasyonu kuran 12 takımdan açıklama yapmayan yalnızca Real Madrid, Juventus ve Inter kaldı.

UEFA Başkan Yardımcısı Boniek: Flaş haber, bitti

Bugün UEFA Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Zbigniew Boniek'ten Avrupa Süper Ligi' ne ilişkin bir paylaşım geldi. Boniek, Twitter hesabından "Flaş haber! Bitti. İyi geceler" diye yazdı.

talkSPORTS, Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu 12 kulübün yöneticilerinin organizasyonun geleceği ve dağılıp dağılmayacağına ilişkin bu akşam bir araya gelerek bir karar alacaklarını belirtti. talkSPORTS, bu toplantısının 'dağılma' anlamına gelebileceğini okurlarına servis etti.