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Spor

Avrupa futbolunda 'Süper Lig' depremi; Manchester City organizasyondan çekiliyor, kulüp başkanlarının istifa ettiği iddia edildi

20 Nisan 2021 21:54

T24 Haber Merkezi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Liverpool Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladı. Organizasyona katılan İngiliz takımlarından yalnızca Chelsea, henüz resmi açıklama yapmadı.

SKY Italia'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığı belirtildi. 

Barcelona'nın da bu organizasyondan geri adım atacağı, Chelsea kulübünün resmi açıklamayı yakın bir zamanda yapacağı belirtildi. Athletico Madrid kulübünün de karar aşamasında olduğu ve yarın açıklama yapacağı belirtildi. Tüm gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'nde organizasyonu kuran 12 takımdan açıklama yapmayan yalnızca Real Madrid, Juventus ve Inter kaldı.

UEFA Başkan Yardımcısı Boniek: Flaş haber, bitti

Bugün UEFA Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Zbigniew Boniek'ten Avrupa Süper Ligi' ne ilişkin bir paylaşım geldi. Boniek, Twitter hesabından "Flaş haber! Bitti. İyi geceler" diye yazdı.

talkSPORTS, Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu 12 kulübün yöneticilerinin organizasyonun geleceği ve dağılıp dağılmayacağına ilişkin bu akşam bir araya gelerek bir karar alacaklarını belirtti. talkSPORTS, bu toplantısının 'dağılma' anlamına gelebileceğini okurlarına servis etti.

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta da "Barcelona, kulüp üyeleri oylarını verene kadar Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların" açıklamasını yaptı.

Manchester City ligden çekiliyor

Manchester City, resmi web sitesinden yaptığı duyuruyla akşam saatlerinde Avrupa Süper Ligi'nden çekilme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuya ilişkin "Manchester City'e, Avrupa futbol ailesine tekrar hoş geldin demekten mutluluk duyuyorum" dedi.

'Agnelli istifa etti, Perez'in üstünde büyük baskı var' iddiası

Öte yandan Manchester United Başkanı Ed Woodward'ın istifa ettiği bildirildi. Woodward'ın kararının güncel gelişmelerle ilgili olmadığı ve görevini 2021 yılında bırakacağı aktarıldı.

Independent gazetesi, organizasyonun fikir babası olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin de görevinden istifa ettiğini duyurdu. İtalyan gazeteci Nicolò Schira ise Juventus'un Agnelli'nin istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladığını aktardı.

Süper Lig'in başkanı seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in üstünde, istifa etmesi yönünde büyük bir baskı olduğu de belirtildi.

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