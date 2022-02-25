Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ikinci günü | Batı ülkeleri Putin'e yaptırımlar açıkladı; Zelenski, "Kiev'i kaybedemeyiz" dedi

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna'ya havadan, karadan ve denizden saldırılarının ikinci günü, Ukrayna’da Volodimir Zelenski’nin genel seferberlik kararnamesini imzalamasıyla başlarken sabah saatlerinde Rusya ordusu, başkent Kiev’e yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna, başkente yönelik saldırılara karşı tetikte bekliyor.

Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev’e doğru ilerlediğini belirterek vatandaşları “hazırlıklı olmaya ” çağırdı. Rusya, paraşütçü askerlerin Kiev banliyölerindeki Gostomel Havaalanı’nı ele geçirdiğini ve başkentin batıdan bloke edildiğini duyurdu.

Kiev'i terk etmediğini vurgulayan Ukrayna lideri Zelenski, gece yaptığı açıklamada saldırıya karşı uyararak “Başkenti kaybetmemeliyiz” dedi. Zelenski, Ukrayna halkına “Direnmeliyiz” dedi.

İşgalin ikinci gününde Kiev ve Moskova’dan “müzakere” açıklamaları da geldi. Moskova, Minsk’e bir heyet göndermeye hazır olduklarını belirtirken Kiev, görüşmelerin yer ve zamanının konuşulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Ukrayna yönetimine el koyması için çağrıda bulundu. Rus lider, tarafların böylece "daha iyi müzakere edebileceğini" ifade etti.

Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya alırken ABD, Avrupa Birliği, Britanya ve Kanada, Rusya lideri Vladimir Putin’i ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u yaptırım listelerine aldı.

Liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO ise Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında doğu sınırına “ciddi” bir güç konuşlandırması yapacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirdi. Ukrayna'yı işgalin kınandığı karar tasarısına ilişkin oylama daimi üye Rusya tarafından veto edildi. Çin'in çekimser oy kullanması dikkatleri çekti.

İşte, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın işgal başlangıcının ikinci günü, 25 Şubat'ta yaşananlar...

04.00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden bir video paylaşarak "Bu, Putin’in yarattığı bir savaş. O ve yakınları bundan sorumlu." yazdı.

Twitter'dan paylaşılan videoda, saldırıya uğrayan Ukrayna'dan görüntülerin üzerinde Rus yetkililerin işgal öncesi şu açıklamaları yer aldı:

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: “Rusya, kimseye saldırmayacak”

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov: “İşgal yok ve böyle planlar yok.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Rusya’nın Ukrayna işgali yok”



03.40 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev’in güneyinde bulunan Vasylkiv’de ağır çatışmalar yaşandığını söyledi.

CNN, Kiev çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

03.27 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amin Awad'ı, BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığını açıkladı.

03.12 ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra yaptığı açıklamada “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.01 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus güçlerinin Kiev’e saldırı düzenleyeceğini söyleyerek Ukraynalılara seslendi.

Zelenski, “Bu gece bize bir saldırı düzenleyecekler. Ne ile karşılacağımızı anlamalıyız. Bu hafta direnmeliyiz. Ukrayna’nın kaderi belli oluyor. Her sivil, mümkün olduğunca dikkatli olmalıdır” dedi.

02.56 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

02.40 Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa, Rusya'nın veto kararının ardından BMGK'nın Ukrayna oturumunda konuştu.

"BMGK savaşı engellemenin yollarını arıyordu. Biz o anlarda ölümcül hava saldırıları gerçekleştirildi, sivillere uçaklardan bombalar atıldı. Rus askerleri Ukrayna topraklarına girdi. Belarus topraklarından füzeler fırlatıldı. Dün aksam 1941’den beri Kiev için en korkunç geceydi. Bize saldıran da “Nazilerle savaştığını” iddia eden biriydi. Rusya’nın tasarıyı veto etmesi beni şaşırtmadı. Rusya asıl kendisi Nazilerin tarzı davranışlarına devam etmektedir. “Faşist Rusya rejimi” denmelidir."

Kislitsa, diğer ülkelerin de Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmelerini, uluslararası organizasyonların Rusya'nın üyeliklerine son vermelerini önerdi.

Kislitsa, Ukrayna'da ölenler ve barış için bir dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

02.26 Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.

02.19 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna için yapılan oylamanın sonuçlarını değerlendirdi.



İşgalin kınanması için ‘evet’ oyu veren ülkelere teşekkür eden Zelenski “Rusya’nın vetosu Güvenlik Konseyi’ndeki plakasının, Avrupa haritasının ve dünyanın üzerinde bir kan lekesidir. Savaş karşıtı koalisyon derhal harekete geçmeli!” dedi.

02.17 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini kınayan karar tasarısını veto etmesine tepki gösteren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Twitter üzerinden şunları yazdı:

"Rusya bu kararı veto edebilir ancak seslerimizi veto edemez. Rusya, gerçeği, prensiplerimizi, Ukrayna halkını, BM Anlaşması’nı veto edemez. Ve Rusya, hesap verilebilirliği veto edemez”

02.11 ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerine yönelik yaptırım açıkladı.

ABD'nin yaptırım listesinde Putin ve Lavrov'un dışında şu isimlerin bulunduğu belirtildi:

Valentina Matviyenko, Vyacheslav Volodin, Sergei Ivanov, Nikolai Patrushev, Vladimir Kolokoltsev, Alexander Bortnikov,Igor Krasnov, Igor Shchegolev, Vladimir Ustinov, Viktor Zolotov.

02.04 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Vasilkov’da, Kiev’in güneyinde, paraşütçülerin bulunduğu bir Rus IL-76 nakliye uçağını düşürdüklerini açıkladı.

01.55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı kınayan, Rusya güçlerinin Ukrayna’dan derhal ve tamamen çekilmesini talep eden kararı oylandı. Rusya'nın tasarıya veto ettiği oylamada, Çin dahil olmak üzere üç çekimser oy çıktığı belirtildi.

Rusya'nın veto verdiği oylamada Çin'in çekimser kaldığı, 11 'evet' oyu çıktığı belirtildi.

Evet oylarının ABD, Britanya, Fransa, Norveç, İrlanda, Arnavutluk, İrlanda, Gabon, Meksika, Brezilya, Gana ve Kenya’dan çıktığı aktarıldı.

Çekimser oy ise Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’dan geldi.

01.45 Ukrayna medyası, Kiev’de silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev’deki vatandaşlara “işgalcileri etkisiz hale getirmek için” molotof kokteyl yapmalarını önerdi.

01.42 Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür etti. Zelenski, şunları yazdı:

“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’nın gerçek bir dostu olduğunu söylemeliyim. En zor zamanlarda bizimle. Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması ve Putin’e kişisel yaptırımların getirilmesini, savunma silahlarının sağlanmasını destekledi. Teşekkürler Fransa.”

01.37 Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'yı kınayan karar tasarısı için toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda-Thomas Greenfield, Birleşmiş Milletler verilerine göre son 48 saatte 50 bin kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini söyledi.

01.35 Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Federov, Apple’a Rusya’ya ürün teslimatını durdurma ve App Store’u Ruslar için kapatma çağrısında bulundu.

01.24 Reuters'ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray, ABD Kongresi'nden Ukrayna krizi için 6.4 milyar dolar talep etti.

Ukrayna için Kongre'den talep edilen 2.9 milyar doların insani yardım, 3.5 milyar doların Pentagon finansmanı için olduğu belirtildi.

01.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgalde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada "Zor bir gün oldu ancak gece de zor olacak. Şiddetli saldırılar olacak. Özellikle Kiev'e dikkat. Başkenti kaybedemeyiz" dedi.

01.00 Britanya Ulaşım Bakanı Grant Shapps, Rus özel jetlerinin Britanya hava sahası giremeyeceğini açıkladı.

Shapps, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Putin’in eylemleri hukuksuz ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından çıkar sağlayan kimse burada hoş karşılanmaz” dedi.

Rusya da Britanya uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

00.50 Avrupa Birliği, Britanya ve ABD’nin ardından Kanada da Ukrayna’yı işgal karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım kararı aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını da desteklediklerini söyledi.

00.36 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın acil finansman talebinde bulunduğunu söyledi.

Georgieva, IMF’nin Ukrayna’ya her şekilde destek olmak için yetkililerle yakından çalışacağını söyledi.

00.34 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya işgali karşısında Ukrayna’ya ek güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı. Pentagon, desteğin ulaştırılması için en iyi yöntemi belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Açık olalım. Ukrayna’ya ek güvenlik desteği sağlayacağız. Bunun nasıl olacağı üzerine çalışmalar sürüyor. Ukrayna hava sahası tartışmalı” dedi.

00.25 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Melitopol şehrine girdiklerini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus ordu birlikleri Melitopol şehrine hiçbir direnişle karşılaşmadan girdi" dedi.

Melitopol, Ukrayna'nın güney doğusunda bulunuyor.

00.19 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü, Kiev ve Moskova'nın müzakere için zaman ve yeri konuştuğunu söyledi.

00.13 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırım kararını açıklamasının ardından ilişkilerin “dönüşü olmayacak bir noktaya” yaklaştığını söyledi.

00.00 Avrupa Birliği ve Britanya'nın ardından ABD de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada seyahat yasağının Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırımların "bir parçası" olabileceğini söyledi.

23.27 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ukrayna'ya yapılan saldırı sonrası Rusya'nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

23.10 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafının müzakereyi reddettiğini; konuyu cumartesi günü yeniden ele almayı teklif ettiğini söyledi.

Kremlin, bugün Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun teklifinin ardından, Ukrayna tarafıyla Minsk'te yapılacak görüşmelere hazır olduklarını açıklamıştı.

23.03 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçmesi ve 1997'den sonra katılan Müttefiklerden asker ve altyapıyı çekmek için yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar talep etti” dedi.

23.02 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bankalara yönelik yaptırım paketinin, Ukrayna’nın talep ettiği gibi Rusya’yı SWIFT’ten çıkarmaktan "daha etkili" olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın Rusya’nın Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği’nden (SWIFT) çıkarılması talebi sürerken bu adımı atmama gerekçelerini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı, bu durumda Rusya’daki sivil toplum kuruluşlarına yurtdışından destek sağlanamayacağını, Rus öğrencilerin de ülkelerine para gönderemeyeceğini söyledi.

Baerbock “En keskin görünen kılıç her zaman en akıllıcası değildir. Bu sistem yalnızca para transferi yapan oligarklar için değil. Şu an daha keskin kılıç, bankalara yaptırım uygulamaktır” dedi.

22.52 CNN’e konuşan iki kaynak, ABD’nin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptırım kararını duyurmayı planladığını söyledi. Kaynaklardan biri, yaptırım listesine başka Rus yetkililerin de ekleneceğini belirtti.

Avrupa Birliği ve Britanya’dan sonra ABD de, Ukrayna’nın işgali sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yaptırım listesine almış olacak.

22.49 Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bugün "daha da gaddarca olduğunu", ancak Rus güçlerinin planladığı kadar ilerleyemediğini ifade etti.

Washington DC'de bir basın toplantısı düzenleyen Markarova, "Düşman açık bir şekilde askerler ve gönüllülerimizin ülkemizi korumaya bağlılığı karşısında şaşırmış durumda" dedi.

22.30 Günün önemli gelişmelerinden biri NATO'nun doğu sınırına "ciddi" bir güç konuşlandırması yapacağını açıklaması oldu:

"Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız. Müttefikler Washington Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca istişarelerde bulunmuştur. Müttefiklerin savunması ve güvenliği için gerekli kararları ve tedbirleri almaya devam edeceğiz. İttifakın doğusuna savunma amaçlı kara ve hava kuvvetleri, NATO bölgesi geneline deniz varlıkları konuşlandırdık. Kendimizi olasılıklara hazırlamak ve müttefik bölgesinin güvenliğini sağlamak için NATO'nun savunma planlarını harekete geçirdik. Şimdi İttifakın doğusuna ciddi ilave savunma amaçlı güç konuşlandırması yapmaktayız. Şimdi ve gelecekte İttifakın güvenilir ve güçlü caydırıcılığı ve savunmasının sağlanması adına gerekli her türlü konuşlandırmayı yapacağız."

22.26 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya ordusunun Kiev termik güç santralini imha ettiğini duyurdu.

22.24 Polonya’ya ait havayolu şirketi LOT, Moskova ve St. Petersburg uçuşlarını askıya alırken, transit uçuşlar için ise alternatif rotalar geliştireceğini açıkladı.

22.08 Kyiv Independent, başkent Kiev'de yine sirenlerin çalmaya başladığını ve yetkililerin hava saldırısı uyarısında bulunduğunu belirtti. Vatandaşlara sığınaklara gitmeleri söylendi.

21.59 Avrupa Birliği'nden sonra Britanya Başbakanı Boris Johnson da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulanacağını bildirdi.

10 Numara (Başbakanlık) sözcüsü, "Birleşik Krallık da dün açıklanan yaptırım paketine ek olarak Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak" dedi.

Yapılan açıklamada Johnson'ın Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması için de çağrı yapacağı ifade edildi.

21.55 Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna topraklarına ordusunu sokmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım uygulanan kişiler listesine aldı.

21.14 Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Zelenski, "Yaptırımları güçlendirme, somut savunma yardımı ve savaş karşıtı koalisyon konuşuldu" dedi.

AB'nin açıklamasına göre karar kapsamında Putin ve Lavrov'un Avrupa'daki varlıkları dondurulacak.

20.55 İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine olağanüstü zirvede veda ettiğini söyledi.

20.40 Rusya'nın işgali devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, başkent sokaklarından bir video paylaşarak Ukrayna halkına seslendi. Zelenski ''Kiev'deyiz. Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz'' dedi.

20.15 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden sonra yapılan açıklamada, "Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hataydı" denildi.

NATO Zirvesi bildirisinde, "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız." denildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır."

20.12 Ukrayna'nın Harkov kentinde büyük bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

20.06 AFP: Son 48 saatte 50 binden fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti.

19.45 Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkeden tahliye ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

19.35 Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldı.

Açıklama Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yapıldı ve Rusya’nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurgusu yapıldı:

19.31 The Guardian muhabiri Helena Smith, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki Büyükelçiliği'ni kapamak için adımlar atmaya başladığını belirtti. Gönderilen acil durum bildirisinde diplomatik misyonun ülkede kötüleşen durum nedeniyle boşaltılması talimatı verildi.

Büyükelçi ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeden araba ile ayrılacağı belirtildi.

19.05 Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.



18.55 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" ifade etti.

"Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen bugünkü dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.

18.40 AFAD Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibi ile bölgeye gönderiyor.

18.34 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğini askıya almak için süreç başlatıldığını ifade etti.

Rusya, 2014'te Kırım'ın ilhakı nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden atılmış, 2019'da geri alınmıştı.

17.58 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Ukrayna yönetimine el koyması için çağrıda bulundu. Rus lider, tarafların böylece "daha iyi müzakere edebileceğini" ifade etti.

17.46 Moldova, Karadeniz'in tarafsız sularında bir geminin 'bilinmeyen bir füze' tarafından vurulduğunu açıkladı. Gemide yangın çıktığı ve iki kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada geminin Ukraynalı bir şirket tarafından işletildiği ve mürettebatın Ruslardan oluştuğu belirtildi.

17.34 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batılı liderlere Rusya'yı dünyanın ana ödeme ağı olan SWIFT'ten çıkarmaları için bir kez daha çağrıda bulundu. Kuleba'nın Twitter paylaşımı şöyle:

"Hala şüpheleri olan bazı Avrupalı liderlere sesleniyorum.

Her sene törenlerde 'Asla tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz' diyorsunuz

Şimdi bu sözlerin arkasında durma zamanı. Rusya, Avrupa'da agresif bir savaş ortaya koyuyor.

İşte 'Asla tekrarlanmaması için' sınavınız: Rusya'yı SWIFT'ten çıkarın ve onları her yerde izole edin"

ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamasında Rusya'yı SWIFT'ten çıkarma fikrine bazı Avrupalı ülkelerin karşı olduğunu belirtmişti. Almanya, daha sonra bu tür bir yaptırıma karşı olduklarının sinyallerini vermişti.

17.20 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e diplomatlar göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, bu görüşmelerde "Ukrayna'nın tarafsızlığının" görüşülmesinin beklendiğini; bu tanıma Ukrayna'nın "silahsızlanması" ve "Nazilerden temizlenmesinin" de dahil olduğunu söyledi.

17.17 Rusya'nın Vladimir Putin yönetimine karşı eleştirel tutumuyla bilinen gazetesi Novaya Gazeta, Rusya ordusunun işgal ettiği Ukrayna'ya destek için bugünkü sayısını hem Rusça, hem de Ukraynaca yayımladı.

Haftada 3 gün basılı olarak yayımlanan Novaya Gazeta'nın bugün sayısı "Rusya, Ukrayna'yı bombalıyor" manşetiyle çıktı.

Gazetenin ilk sayfasında hem Rusça hem Ukraynaca şu ifadeler yer aldı:

"Novaya Gazeta editörleri savaşı delilik olarak nitelendiriyor.

Novaya Gazeta editörleri Ukrayna halkını düşmanımız ve Ukraynacayı düşmanın dili olarak görmüyor.

Bu sayıda önemli makaleleri Rusça ve Ukraynaca dillerinde yayımlıyoruz"

16.59 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'a Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

16.49 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentin 'savunma safhasına girdiğini' ifade etti.

Gazetecilere konuşan Belediye Başkanı, "Şehir, savunma aşamasına geçti. Bazı mahallelerde silah ve patlama sesleri var. Sabotajcılar çoktan Kiev'e girdi. Düşman, başkente diz çöktürtmek ve bizi yok etmek istiyor" açıklamasında bulundu.

16.28 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz. Herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Lavrov, işgali, "Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor. Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk ve bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk'te nelerin yapılması gerektiği söylenmişti ve bu kararları değiştirmek istediler. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu." sözleriyle savundu.

16.12 Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebeshtreit, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin hala başkent Kiev'de olduğunu ve Berlin'in kendisine iltica hakkı verip vermeyeceği konusunda da "Bu konuda spekülasyon yapacak bir şey olmadığını" söyledi.

16.05 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus paraşütçü askelerin Kiev banliyölerindeki Gostomel Havaalanı'nı ele geçirdiğini ve Rus Hava Kuvvetleri'nin ana güçleriyle birleşerek Ukrayna başkentini batıdan bloke ettiğini bildirdi.

15.48 Ukrayna televizyonunun molotof kokteyli hazırlama kılavuzu yayınladığı aktarıldı.

15.47 Estonya, Ukrayna'ya anti zırh füzeleri ve uçaksavar mühimmatı göndereceklerini açıkladı.

15.43 Fransa Dışişleri Bakanı Florence Parly, Rusya'nın da bir nükleer güç olduğuna dikkat çekerek, "ABD de Avrupa ülkeleri de onlarla savaş istemiyor" dedi.

Fransa'da bir radyo programına konuk olan Parly, "Biz Rusya'ya savaş ilan etmedik. Herhangi bir Avrupa devleti veya ABD'nin de Rusya ile savaşmak istediğini düşünmüyorum" derken, "Bizim hedefimiz ateşkesi sağlamak" ifadelerini kullandı.

15.32 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda konuştu. Putin'in konuşmada, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmak konusunda istekliliğini aktardığı belirtildi.

15.08 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kuleba, "Türk dostum ve mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin savunma kapasitelerini geliştirmek için atılabilecek pratik adımlar hakkında bir konuşma daha yaptık. Bu zor günlerde Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe minnettarım" yazdı.

15.04 Formula 1'de Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı.

14.58 Suriye'den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Vladimir Putin'le konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'ya desteğini aktardı ve Ukrayna'yı işgali "tarihin düzeltilmesi" olarak niteledi.

14.30 RIA Novosti'nin aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e müzakere masasına oturmayı teklif etti.

12.44 Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna’nın gıda ve yakıta ihtiyacı var. Mülteci meselesi gündeme gelebilir" açıklamasını yaptı. Bodnar ayrıca Ukrayna üniformalı bir sabotaj grubunun Kiev'e girerek halkta panik yaratmaya çalıştığını söylerken, hükûmet binası yakınlarında çatışma olmadığını belirtti.

12.19 Kiev'de hükümet binasının yakınında silah sesleri duyuldu.

12.15 Rus güçleri Kiev'de ilerlemeye devam ederken, şehirde siren sesleri yeniden duyuldu.

12.08 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin başkent Kiev'de kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu.

11.46 Rusya, Britanya'ya kayıtlı uçakların hava sahasına girmesini ve ülkeye inmesini yasakladı.

11.36 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya askerleri başkent Kiev'in doğusuna doğru ilerlerken vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vatandaşlardan gördükleri askeri ekipman hareketliliklerini bildirmeleri ve "işgalciyi etkisiz hale getirmek için" molotof kokteyli hazırlamaları istendi.

11.07 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus paraşütçülerin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

10.30 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

10.23 AFP'nin son dakika haberine göre, Ukrayna ordusu başkent Kiev'in dışında Rus ordusuyla çatıştıklarını aktardı.

09.24 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, diyalog çağrısı yaptı. Savaş karşıtı bir koalisyon kurulması gerektiğini söyleyen Zelenski, "Rusya'yı müzakere masasına oturtmak zorundayız" dedi.

08.48 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki sivil hedeflere hava saldırısı düzenlemeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Zelenski'nin "Saldırıların amacı Ukrayna vatandaşlarının üzerinde baskı oluşturmak. Sadece yetkililer üzerinde değil, tüm Ukraynalılar üzerinde" dediği aktarıldı.

08.10 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

08.08 Çin'in Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi. Kiev Büyükelçiliği, dün yayınladığı uyarıda, ülkedeki güvenlik durumunun hızla kötüye gitmesi nedeniyle Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin artan risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

08.00 Ukrayna Merkez Bankası, Rus ve Belarus rublesi ile döviz işlemlerini yasakladı

06.58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Twitter paylaşımı:

"Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor. Başkentimiz en son buna benzer bir şeyi 1941'de Nazi Almanyası saldırdığında yaşamıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi; bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden atın"

06.45 Ukrayna sınır koruma servisi, Zaporijya bölgesindeki sınır karakolunun bir füzeyle vurulduğunu duyurdu. Zaporijya bölgesi Ukrayna'nın Rusya sınırında bulunuyor. Saldırının yerel saat ile 4.25, TSİ 5.25 sularında meydana geldiği belirtildi.

06.41 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda hava aracının vurulduğu ana dair bir video paylaşılırken, "Savaş suçluları Kiev'in barışçıl bölgelerine ateş açtı. Hava savunması, 'kardeşlerin' iki ölümcül hediyesinin başkente ulaşmasına izin vermedi. Sakin kalın, birbirinize yardım edin ve sadece resmi kaynaklardan bilgi alın" denildi.

06.06 Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in üzerinde uçan bir Rus 'hava aracını' vurduğunu ifade etti.

Geraşenko, vurulan aracın düşerken 9 katlı bir apartmana çarptığını ve binada yangın çıktığını belirtti.

06.01 Ukrayna'nın başkentinde patlamalar duyulduğu belirtilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kiev'e ek silahlar gönderildiğini açıkladı.

05.55 Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kiev'e balistik veya seyir füzesiyle yapılan saldırılar devam etti. Biraz önce iki büyük patlama duydum" yazdı.

05.35 Rus haber ajansı Interfax, abonelerine "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyulduğuna" dair bir haber geçti.

The Guardian muhabiri Emma Graham Harrison da patlama sesleri duyduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Avusturya Büyükelçisi Oleksander Şerba da Kiev'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

05.23 Biden'dan yeni Twitter paylaşımı:

"Önümüzdeki birkaç gün, ay ve hafta Ukrayna halkı için zor olacak. Putin onlara büyük bir acı yaşatıyor. Ancak Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsızlığın ne olduğunu biliyor; ve ülkelerini geriye götürmeye çalışan kimseye tolerans göstermeyeceklerini kanıtladılar."

05.00 Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu:

"İlk olarak bu pakette finansal yaptırımlar var. Rusya'nın bankacılık piyasasının yüzde 70'ini ve devlete ait önemli şirketleri hedef alıyoruz. Bunların arasında savunma şirketleri de var.

İkinci olarak enerji sektörünü hedef alıyoruz. Rus devletinin fayda sağladığı bir başka alan. İhracat yasağımız, Rusya'nın rafinerilerini geliştirmesini imkansız kılarak petrol sektörünü vuracak. Üçüncüsü; Rus havayollarına uçak ve ekipman satışını yasaklıyoruz.

Dördüncüsü, Rusya'nın yarı iletkenler ve son teknoloji yazılımlar gibi önemli teknolojilere erişimini kısıtlayacağız

Son olarak da vizeler. Diplomat ve iş insanlarının artık AB'ye ayrıcalıklı erişimi olmayacak"

04.50 Birleşmiş Milletler, Ukrayna için ayırdığı insani yardım bütçesine 20 milyon dolar ekleyeceğini duyurdu.

03.57 ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

03.51 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rus oligarklara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

03.11 Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sertleştiriyor.

Başbakan Fumio Kişida, Rusya'nın aralarında askeri ekipman ihracatı ve finansal kurumlar da bulunan üç faaliyet alanını hedef alacaklarını ifade etti.

03.09 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ordusunun Çernobil Nükleer Santrali personelini rehin aldığına dair güvenilir bilgiler aldıklarını bildirdi. Rusya ordusu, çatışma sonrası santrali ele geçirmişti.

03.02 Ukrayna ordusu, çatışmaların ilk gününde Rusya'ya ait 30 tank, 5 uçak ve 6 helikopterin 'yok edildiğini' duyurdu.

02.48 Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya'nın NATO'nun da bir nükleer ittifak olduğunu anlaması gerekiyor.

02.37 Zelenski, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait Yılan Adası'ndaki tüm askerlerin Rusya ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna'nın paylaştığı bilgilere göre adayı 13 asker savunuyordu. Zelenski, bu 13 askerin de onurlandırılacağını belirtti.

02.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Ülkemizi savunmakta yalnızız. Kim bizimle birlikte savaşacak? Dürüst olmak gerekirse şu an kimse gibi gözüküyor" diye konuştu.

Zelenski, Kiev'den ayrılmayacağını belirtirken, Rusya'nın kendisini 'birinci hedef', ailesini ise 'ikinci hedef' olarak belirlediğini iddia etti.

02.04 Rusya'nın saldırmasıyla Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenciler Gülsüm Okudur ve Mahsum Kandemir, T24'e konuştu. Öğrenciler, en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye edilmek istediklerini belirttiler.

01.55 Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.

Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova’da 955, St. Petersburg’ta 425, Krasnodar’da 57, Ekaterinburg’ta 39 ve diğer şehirlerde de 30’dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.



01.48 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya saldırısının ilk gününde 137 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 316 askerin yaralandığını duyurdu

01.40 Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi

Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

01.36 Newsweek'e konuşan üç ABD'li yetkili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in günler içinde Rusya ordusuna düşmesini ve kısa süre sonra da direnişin bastırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yetkililer, "Rusya ordusu, Ukrayna ordusunu çevreleyip teslim olmaya zorlayacak veya onları yok edecek" dedi.

Kiev'in 96 saat içinde düşmesini beklediklerini ifade eden yetkililer, bundan bir hafta sonra da Ukrayna hükümet üyelerinin ülkeden ayrılacağını öngördü.

01.20 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkede genel seferberlik ilan eden kararnameyi imzaladı.

00.53 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve tüm dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti. Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti." ifadesini kullandı.

00.21 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Kremlin'in yeni saldırılar hazırlığında olduğunu ve paraşütçü askerler kullanmayı planladığını söylerken; "Biz kendi topraklarımızdayız ve geri adım atmayacağız" dedi.

Facebook sayfasından bir açıklama yayımlayan Reznikov, "Luhansk ile Sumi bölgesinde ve başkentin kuzeyinde yoğun çatışmalar sürüyor. Ülkenin güneyinde de durum zor" yazdı.