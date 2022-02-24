Boris Johnson: Putin kan dökme yolunu seçti; Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile görüştüğünü söylerken, "Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecektir" dedi.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan "korkunç olaylardan dolayı dehşete düştüğünü" söyledi.

Johnson, "Başkan Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

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