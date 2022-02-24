CANLI BLOG | Rusya, birçok cepheden Ukrayna'yı işgal ediyor; Batı, yaptırımlar için seferber

T24 Dış Haberler

Dünya, 24 Şubat 2022 sabahına Rusya ordusunun, Ukrayna topraklarına resmen girdiği haberiyle uyandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği emir ile Avrupa topraklarında yeni bir savaş başlattı.

Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu söyledi. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi.

Rusya, gün boyunca Ukrayna’ya farklı cephelerden; havadan karadan ve sudan saldırdı. 1986’da yakında tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali, Rusya ordusunun eline geçti. Rus askerlerinin başkent Kiev’in yakınındaki Antonov Havalimanı’nda da kontrolü sağladığı belirtildi. Kiev dahil birçok Ukrayna şehir Rusya tarafından vuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in kararının ardından Beştepe’de güvenlik zirvesini topladı. Zirveden sonra Dışişleri Bakanlığı Rusya saldırısını kınarken, Erdoğan "Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alarak, Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanların tahliyesine başladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Rus askerlerini Ukrayna topraklarına sokarak "diplomasiyi reddettiğini" söyledi ve Rusya'nın aralarında VTB de bulunan dört büyük bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını bildirdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Londra'nın finansal sisteminin dışında tutulacağını açıkladı. AB liderleri, olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya saldırısının ilk gününde 137 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 316 askerin yaralandığını duyurdu..

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kendi değerlendirmelerine göre Rusya ordusunun Kiev'e doğru hareket ettiğini ve hedeflerinin hükümeti devirmek olduğunu belirtti.

İşte Rusya'nın, Ukrayna'ya resmen saldırdığı gün olarak tarihe geçen 24 Şubat'tan ve 25 Şubat'ın ilk saatlerinden dakika dakika gelişmeler...

06.58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan Twitter paylaşımı:

"Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor. Başkentimiz en son buna benzer bir şeyi 1941'de Nazi Almanyası saldırdığında yaşamıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi; bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden atın"

06.45 Ukrayna sınır koruma servisi, Zaporijya bölgesindeki sınır karakolunun bir füzeyle vurulduğunu duyurdu. Zaporijya bölgesi Ukrayna'nın Rusya sınırında bulunuyor. Saldırının yerel saat ile 4.25, TSİ 5.25 sularında meydana geldiği belirtildi.

06.41 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda hava aracının vurulduğu ana dair bir video paylaşılırken, "Savaş suçluları Kiev'in barışçıl bölgelerine ateş açtı. Hava savunması, 'kardeşlerin' iki ölümcül hediyesinin başkente ulaşmasına izin vermedi. Sakin kalın, birbirinize yardım edin ve sadece resmi kaynaklardan bilgi alın" denildi.

06.06 Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'in üzerinde uçan bir Rus 'hava aracını' vurduğunu ifade etti.

Geraşenko, vurulan aracın düşerken 9 katlı bir apartmana çarptığını ve binada yangın çıktığını belirtti.

06.01 Ukrayna'nın başkentinde patlamalar duyulduğu belirtilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kiev'e ek silahlar gönderildiğini açıkladı.

05.55 Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Kiev'e balistik veya seyir füzesiyle yapılan saldırılar devam etti. Biraz önce iki büyük patlama duydum" yazdı.

05.35 Rus haber ajansı Interfax, abonelerine "Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama duyulduğuna" dair bir haber geçti.

The Guardian muhabiri Emma Graham Harrison da patlama sesleri duyduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Avusturya Büyükelçisi Oleksander Şerba da Kiev'de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

05.23 Biden'dan yeni Twitter paylaşımı:

"Önümüzdeki birkaç gün, ay ve hafta Ukrayna halkı için zor olacak. Putin onlara büyük bir acı yaşatıyor. Ancak Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsızlığın ne olduğunu biliyor; ve ülkelerini geriye götürmeye çalışan kimseye tolerans göstermeyeceklerini kanıtladılar."

05.00 Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu:

"İlk olarak bu pakette finansal yaptırımlar var. Rusya'nın bankacılık piyasasının yüzde 70'ini ve devlete ait önemli şirketleri hedef alıyoruz. Bunların arasında savunma şirketleri de var.

İkinci olarak enerji sektörünü hedef alıyoruz. Rus devletinin fayda sağladığı bir başka alan. İhracat yasağımız, Rusya'nın rafinerilerini geliştirmesini imkansız kılarak petrol sektörünü vuracak. Üçüncüsü; Rus havayollarına uçak ve ekipman satışını yasaklıyoruz.

Dördüncüsü, Rusya'nın yarı iletkenler ve son teknoloji yazılımlar gibi önemli teknolojilere erişimini kısıtlayacağız

Son olarak da vizeler. Diplomat ve iş insanlarının artık AB'ye ayrıcalıklı erişimi olmayacak"

04.50 Birleşmiş Milletler, Ukrayna için ayırdığı insani yardım bütçesine 20 milyon dolar ekleyeceğini duyurdu.

03.57 ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

03.51 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rus oligarklara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

03.11 Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sertleştiriyor.

Başbakan Fumio Kişida, Rusya'nın aralarında askeri ekipman ihracatı ve finansal kurumlar da bulunan üç faaliyet alanını hedef alacaklarını ifade etti.

03.09 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ordusunun Çernobil Nükleer Santrali personelini rehin aldığına dair güvenilir bilgiler aldıklarını bildirdi. Rusya ordusu, çatışma sonrası santrali ele geçirmişti.

03.02 Ukrayna ordusu, çatışmaların ilk gününde Rusya'ya ait 30 tank, 5 uçak ve 6 helikopterin 'yok edildiğini' duyurdu.

02.48 Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya'nın NATO'nun da bir nükleer ittifak olduğunu anlaması gerekiyor.

02.37 Zelenski, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait Yılan Adası'ndaki tüm askerlerin Rusya ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna'nın paylaştığı bilgilere göre adayı 13 asker savunuyordu. Zelenski, bu 13 askerin de onurlandırılacağını belirtti.

02.18 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Ülkemizi savunmakta yalnızız. Kim bizimle birlikte savaşacak? Dürüst olmak gerekirse şu an kimse gibi gözüküyor" diye konuştu.

Zelenski, Kiev'den ayrılmayacağını belirtirken, Rusya'nın kendisini 'birinci hedef', ailesini ise 'ikinci hedef' olarak belirlediğini iddia etti.

02.04 Rusya'nın saldırmasıyla Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrenciler Gülsüm Okudur ve Mahsum Kandemir, T24'e konuştu. Öğrenciler, en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye edilmek istediklerini belirttiler.

01.55 Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.

Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova’da 955, St. Petersburg’ta 425, Krasnodar’da 57, Ekaterinburg’ta 39 ve diğer şehirlerde de 30’dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.



01.48 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya saldırısının ilk gününde 137 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 316 askerin yaralandığını duyurdu

01.40 Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi

Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

01.36 Newsweek'e konuşan üç ABD'li yetkili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in günler içinde Rusya ordusuna düşmesini ve kısa süre sonra da direnişin bastırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yetkililer, "Rusya ordusu, Ukrayna ordusunu çevreleyip teslim olmaya zorlayacak veya onları yok edecek" dedi.

Kiev'in 96 saat içinde düşmesini beklediklerini ifade eden yetkililer, bundan bir hafta sonra da Ukrayna hükümet üyelerinin ülkeden ayrılacağını öngördü.

01.20 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkede genel seferberlik ilan eden kararnameyi imzaladı.

00.53 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve tüm dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti. Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti." ifadesini kullandı.

00.21 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Kremlin'in yeni saldırılar hazırlığında olduğunu ve paraşütçü askerler kullanmayı planladığını söylerken; "Biz kendi topraklarımızdayız ve geri adım atmayacağız" dedi.

Facebook sayfasından bir açıklama yayımlayan Reznikov, "Luhansk ile Sumi bölgesinde ve başkentin kuzeyinde yoğun çatışmalar sürüyor. Ülkenin güneyinde de durum zor" yazdı.

23.54 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasının AB'nin ikinci yaptırım paketinde bulunmaması gerektiğini söyledi.

23.30 Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

23.23 AB liderleri, olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

23.10 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alarak, Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanların tahliyesine başladığını bildirdi.

23.04 Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

23.00 ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

22.00 ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Rus askerlerini Ukrayna topraklarına sokarak "diplomasiyi reddettiğini" söyledi ve Rusya'nın aralarında VTB de bulunan dört büyük bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın "savaşı seçtiğini ve bunun bedelini ödeyeceğini" söyleyen Biden, yaptırımları Moskova'yı uzun süre etkileyecek şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Rusya küresel finans sisteminden dışlanacak" ifadelerini kullandı.

Biden'ın konuşmasından detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

21.37 Reuters'a konuşan bir diplomatik kaynak, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'un ağır ateş altında olduğunu; şehirde yüzlerce patlama meydana geldiğini bildirdi.

21.29 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kendi değerlendirmelerine göre Rusya ordusunun Kiev'e doğru hareket ettiğini ve hedeflerinin hükümeti devirmek olduğunu belirtti.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ordusunun çeşitli şehirlerin yanı sıra başkent Kiev'e doğru da hareket ettiğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre yetkili, bir parti askerin güneydeki Kırım'dan, bir partinin de Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'tan Kiev'e doğru yol aldığını ifade etti. Yetkili, başkente ilerleyen Rus askerlerinin füzeler ve uzun menzilli toplar kullandığını dile getirdi.

21.14 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu sebebiyle tüm uluslararası misyon personelini Ukrayna'dan çıkarma kararı aldığını bildirdi.

21.10 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. (AA)

21.05 Ukrayna, Rusya ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini açıkladı.

20.57 ABD Başkanı Joe Biden'dan Twitter paylaşımı:

"Bu sabah G7'deki mevkidaşlarımla görüşüp Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yaptığı sebepsiz saldırıyı konuştuk ve Rusya'yı sorumlu tutmak için mahvedici yaptırım paketleri ile ekonomik önlemler uygulama konusunda anlaştık. Ukrayna'nın cesur halkının yanındayız"

20.43 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

20.16 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ordusunu Ukrayna topraklarına sokma kararı nedeniyle Rusya'nın Londra'nın finansal sisteminin dışında tutulacağını açıkladı.

19.53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya düzenledikleri saldırıya rağmen Rusya'nın küresel ekonominin bir sistemi olmaya devam ettiğini söylerken, işgal kararıyla ilgili olarak, "Bu önlemleri almak zorunda kaldık" dedi.

19.14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus askerlerinin başkent Kiev'in hemen dışında bulunan Antonov Havalimanı'nı ele geçirdiğini bildirdi.

NATO ve AB'den Ukrayna'nın üzerinde 'uçuşa yasak bölge' ilan etmesini isteyen Zelenski, savaş karşıtı Ruslardan sokaklarda Kremlin'in kararını protesto etmesini istedi.

18.56 1986'da dünyanın en büyük nükleer felaketinin meydana geldiği Ukrayna'nın Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin çevresinde çatışmalar çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus işgal güçlerinin Belarus üzerinden ülkeye giriş yaptıktan sonra Yabancılaşma Bölgesi'ne girdiğini ve burada çatışma çıktığını ifade etti.

Zelenski, "Rusya işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Askerlerimiz 1986'daki trajedinin tekrarlanmaması için can veriyor" dedi.

18.36 Sızan belgelere göre Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında oynadığı rol gerekçesiyle Belarus'a da yaptırım uygulanmasını isteyecek.

The Guardian'ın aktardığına göre bu akşam son halini alacak taslak açıklamada AB liderleri, Belarus'u saldırıda oynadığı rol nedeniyle kınadı ve Minsk'e uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.

Belgede, "Avrupa Birliği Konseyi, Belarus'u da kapsayacak bir yaptırım paketinin hızlıca hazırlanması için çağrıda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

18.11 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.40 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin Belarus tarafından Çernobil nükleer tesisi sahasına girdiğini açıkladı.

17.20 AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kiev Büyükelçiliği'nin uyarıları kapsamında 5 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ukrayna'dan ayrılarak ülkeye döndüğünü söyledi.

16.57 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

16.53 AFP'nin aktardığı habere göre, Rus yetkililer Ukrayna'nın işgali karşısında savaş karşıtlarının protestolar düzenlememesi konusunda uyardı.

16.50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi

16.50, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında ulusal güvenlik konseyini topladığını açıkladı.

16.30 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun havaalanları da dahil olmak üzere Ukrayna'da 74 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.

16.17 Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus'a Ukrayna'yı işgalde Rusya'nın yanında olmaması için çağrıda bulundu.

Michel "Rusya'nın yıkıcı eylemini takip etmeme seçeneğiniz var. Komşunuz Ukrayna'ya karşı bu nedensiz trajedinin bir parçası olmama şansınız var." dedi.

Belarus, gerektiği takdirde Ukrayna'daki operasyonun bir parçası olabileceklerini söylemişti.

16.14 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklayarak ortaklarını da aynı adımı atmaya davet etti. Kuleba, "Bütün ortaklarımızı aynı adımı atmaya çağırıyoruz. Bu somut adımla Ukrayna'nın yanında olduğunuzu ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en açık saldırı eylemini kategorik olarak reddettiğinizi göstermiş olacaksınız" "dedi.

15.58 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna saldırılarıyla ilgili "Hayatımızda derin ve uzun sürecek sonuçları olacak" ifadesini kullandı.

15.35 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kiev’in güneyinde düştü. 10 kişi hayatını kaybetti.

15.15 Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenskiy, televizyonda yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya "kurnazca bir şekilde" saldırdığını söyledi. Zelenski, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'i gibi hareket ettiğini söyledi ve "Rusya, şeytanın yolunda" dedi.

15.12 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

15.05 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Rus ekonomisini sekteye uğratmak için büyük bir ekonomik yaptırım paketini kabul edeceklerini bildirdi.

15.03 Ukrayna sınır muhafızları, Rus güçlerinin Kiev bölgesinin kuzeyinden içeri girdiğini duyurdu.

14.36 Reuters'ın aktardığına göre Kiev'de çok sayıda patlama sesi duyuldu.

14.08 Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın, 'operasyonu', 'Ukrayna'yı Nazilerden temizlemek için' başlattığını söyledi. Peskov, 'operasyon'un ne kadar süreceğine Putin'in karar vereceğini söylerken, 'işgal'in söz konusu olmadığını ve bu kelimenin kullanılmasının 'kabul edilemez' olduğunu savundu.

14.03 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Beştepe’deki güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapılırken, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.

13.52 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu, bilinçli, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanan bir işgaldir" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'den Boğazlar'ın kapatmasını istemesi soruldu. Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiği olduğunu ancak bu konunun görüşülmediğini söyledi. Stoltenberg "Ukrayna'da NATO askeri yok, gönderme planımız yok ancak Ukrayna'yı destekliyoruz" dedi.

13.50 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.

13.45 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "olabilecek ne kısa sürede" NATO zirvesi toplanması talebinde bulundu.

13.36 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, genel seferberlik tasarısını Ukrayna Parlamentosu'na sundu.

13.26 Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, başkent Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kentte askeri tesislerin Rus füze saldırılarının hedefi olduğunu açıkladı.

13.08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı, şu ana kadar Rusya saldırılarında en az 40 Ukrayna askerinin, 10'a yakın sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.55 Britanya Başbakanı Boris Johnson, 'acil NATO zirvesi' talebinde bulundu.

12.46 Ukrayna Devlet başkanı Zelenski, Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Zelenski Ukraynalıları orduya katılmaya çağırdı.

12.45 Moskova, Ukrayna'nın sivilleri korkutmak için provokasyonlar kullanarak Rusya'yı "orantısız saldırılarla" suçladığını söyledi.

12.26 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gerekirse, Belarus askerlerinin de çatışmada rol oynayabileceğini söyledi!

12.25 Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna sınırındaki Polonya kasabasından siren sesleri duyulmaya başladı.

12.21 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu: 'AB'deki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracağız'

12.13 Belarus lideri Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna'nın Minsk'te masaya oturmasını teklif etti.

12.03 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus askerlerinin Rusya'nın operasyonlarında yer almadığını belirtti. Ukrayna, Belarus sınırından da Rus askerlerinin saldırıda bulunduğunu duyurmuştu.

11.59 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunu silahlarını bırakmaya çağırdı. Putin, "Bu talebi yerine getiren tüm Ukrayna ordusu personeli, özgürce çatışma bölgesinden ayrılıp ailelerinin yanına dönebilecek" dedi.

11.58 Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırılara verilen yanıtta 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, ülkenin doğusunda 6 Rus uçağı imha edildiğini açıkladı.

11.46 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, eli silah tutan herkesi ülkesini savunmaya çağırdı. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için "pasaportun yeterli olacağını" ifade etti.

11.17 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "uluslararası düzenin temellerini sarstığını" söyledi. Kishida "Rusya'nın eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Hızlı bir yanıt için ABD ve uluslararası toplumla hareket edeceğiz" dedi.

11.10 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür." dedi.

Rus halkına seslenen Gerashchenko, "Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya’nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin’i durdurun" dedi.

10.58 Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu. Yeni yaptırım paketinin Rusya'nın strateji sektörünü hedef alacağı belirtildi.

10.52 Uçuş takip sitesi FlightRadar24'ün anlık verilerine göre, Ukrayna ve Rusya'nın hava sahaları kapanmasıyla uçuş trafiği böyle görünüyor:



Kaynak: Flight Radar Kaynak: Flight Radar

10.49 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı.

10.39 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Macron'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fransa, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa girme kararını sert bir şekilde kınıyor. Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermelidir.

Fransa, Ukrayna'nın yanındadır. Ukraynalıların yanında yer alıyor ve savaşı sona erdirmek için ortakları ve müttefikleriyle birlikte hareket ediyor."

10.36 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'ye yardım çağrısında bulunarak "Türk yönetimine sesleniyorum Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz" dedi.

10.33 Ukrayna Savunma Bakanlığı, askerlerinin Rus saldırısına "onurla" karşılık verdiğini ve Rus askerlerinin kayıplar yaşadığını belirtti. Kiev, BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Rusya güçlerine 'kendini savunmak' için karşılık verdiğini belirtti.

10.31 Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı dış medyanın duyurduğu gibi Ukrayna'da Rus kuvvetlerinin işgali söz konusu değil" denildi. Açıklamada, Rusya'nın bağımsız bir ülke olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda kendi kararlarını alabileceği kaydedildi.

10.22 NATO üyesi Baltık ülkesi Letonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında üyeler arasında istişareler yapılmasını istedi.

NATO'nun 4. maddesi şöyle: "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır".

10.20 Ukrayna, Rusya'nın askeri ekipmanlarını Kırım üzerinden ülkenin güney doğusuna doğru taşıdığını açıkladı.

10.14: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den Rusya’ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar’dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı.

10.09 Putin'in emri Rusya piyasalarına darbe vurdu. Rusya merkez bankası durumu stabilleştirmek için müdahale kararı aldığını bildirdi.

10.08 Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın saldırıya başladığı Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Johnson, "Ukrayna'nın direnmesini umduğunu" söyledi.

Johnson "Ukraynalılar, bu karanlık zamanda Britanya'daki herkesin düşüncelerinde" dedi.

09.56 Ukrayna'da havaalanlarından patlama sesleri duyulurken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava kuvvetleri ve hava savunma alanlarının hassas silahlarla yapılan operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.54 Interfax, Ukrayna'nın başkenti Kive'in ana havalimanı Boryspil'de silah sesleri duyulduğunu aktardı

09.50 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

09.43 Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk'ta Ukrayna kontrolündeki iki köyü ele geçirdiklerini duyurdu.

09.40 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

09:28 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan yeni tweet:

"Putin saldırdı ancak kimse kaçmıyor. Ordu, diplomatlar; herkes işinin başında. Ukrayna savaşıyor. Ukrayna kendini savunacak. Ukrayna kazanacak".

09.20 Wall Street Journal'a konuşan bir üst düzey Ukrayna Savuna Bakanlığı yetkilisi, "Yüzlerce Ukrayna askerinin şimdiden Rus saldırılarında öldüğüne emin olabilirsiniz" dedi.

09.14 Ukrayna sınır güvenliği, ülkeye Belarus ve Kırım'dan da saldırıldığını duyurdu. Rusya ordusu bir süre önce tatbikatlar için Belarus'a gitmiş, bu Rusya'ya Ukrayna'ya kuzeyden saldırma kapasitesi verdiği için endişe yaratmıştı.

09.12 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de güvenlik zirvesini toplantıya çağırdı.

09.06 Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlaması üzerine ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile konuştuğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Putin karşıtı bir koalisyon kurulmasını, derhal yaptırımları, Ukrayna'ya savunma ve maddi destek talep ettim" dedi.

09.00 Ukrayna önceki açıklamasında ekleme yaparak ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu.

08.48 Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin ülkenin doğusunda bir Rusya uçağı düşürdüğünü duyurdu.

08.45 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. maddesini gösterdi ve gerçekleştirilen operasyonun 'kendini savunma amaçlı' olduğunu ifade etti.

BM Antlaşması'nın 51. maddesi şöyle:

"Bu Antlaşma'nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez"

08.35 ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin bugün yapılacak G7 zirvesinde Ukrayna'yı işgali için Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Biden, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu akşam bana ulaştı ve konuşmayı şimdi bitirdik. Rusya ordusunun sebepsiz ve meşru olmayan saldırısını kınadım" dedi.

Biden, müttefikleriyle birlikte bu saldırıyı kınamak için atacakları adımları ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki tepkiyi Zelenski'ye anlattığını belirtti.

"Zelenski benden dünya liderlerine 'Putin'in saldırısına karşı açıkça konuşmalarını' ve Ukrayna halkının yanında olmalarını rica etmemi istedi" yazan Biden, "Yarın, G7 liderler toplantısında ABD ve partnerleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.

08.32 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyon kapsamında ülkedeki askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Hassas silahların askeri altyapı, hava savunma tesisleri, askeri alanlarda kullanıldığı belirtildi.

Rusya ordusu, Ukrayna şehirlerine saldırı yapmadıklarını iddia etti ve Ukraynalı sivillerin tehdit altında olmadığını belirtti.

08.21 Ukraynalı yetkililer, bir grup Rus askerinin Odessa'ya çıkartma yaptığını; bazılarının ise sınırı geçerek Harkov kentine girdiğini bildirdi. Bu şehirler, ayrılıkçıların değil; Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyordu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada roket saldırılarının Kiev dışındaki bir havalimanındaki savaş jetlerini hedef aldığını bildirdi.

Ülkenin acil durumlar servisi, çoğu Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde bulunan 10 bölgeye saldırıların başladığını bildirdi.

08.15 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyulmaya başladı. BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de ilk siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi.

Kiev'den bildiren CNN muhabiri de şehir yetkililerine sorduğunu, sirenlerin "şehrin saldırı altında olduğu" anlamına geldiğini söyledi.

08.04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Zelenski, vatandaşları sukûnete ve evde kalmaya çağırdı.

08.00 Rusya'nın Ukrayna şehirlerini vurmaya başladığına dair haberler uluslararası medyada yer almaya başladı. Aşağıdaki fotoğraf Harkov'dan...

07.55 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında son dakikada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Guterres, "İnsanlığın adına lütfen savaşı durdurun" dedi.

07.42 Rusya devlet televizyonu RT'nin aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkenin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplantıya çağırarak sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

07.10 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı"

06.40 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'dan hesap soracak" dedi. Biden, ABD ile müttefiklerinin; 'birleşik ve kararlı bir şekilde' karşılık vereceğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Putin, feci bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadelerini kullandı.

06.00 PUTİN, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA RESMEN BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIĞINI DUYURDU.

Rusya lideri televizyon kanallarında canlı yayınlanan açıklamasında, "Amacımız Ukrayna'yı işgal etmek değil. Ülkeyi silahsızlandırmak ve Nazi'lerden arındırmak" dedi.

Kremlin uzun süredir Ukrayna'nın 'neo-Naziler' tarafından yönetildiğini iddia ediyordu.