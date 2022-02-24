NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın işgaline karşı savunma planlarını etkinleştirdik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaptığı açıklamalarda Stoltenberg, "Bu, bilinçli, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanan bir işgaldir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'den Boğazlar'ın kapatmasını istemesi soruldu. Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiği olduğunu ancak bu konunun görüşülmediğini söyledi.

NATO'nun Rusya'nın işgaline karşı savunma planlarını etkinleştirme kararı aldığını açıklayan Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna'nın bağımsızlığını, kendini savunma hakkını ve topraksal bütünlüğünü tamamen destekliyoruz."

"Rusya, tarihi yeniden yazmak için güç kullanıyor.Rusya, Ukrayna'nın özgür ve bağımsız yolunu inkar ediyor"

"NATO, savunma planlarını etkinleştirmeye karar verdik. Bu, kriz sürecinde müttefiklerimizi korumak için atılan bir adımdır."

"NATO temsilcileri, kriz esnasında üye ülkelere acil müdahale güçlerinin konuşlandırılmasını öngören planda mutabık kaldı "

"Rusya, uluslararası toplum tarafından uygulanacak ağır bedeller ve sonuçlarla karşı karşıya"

"Özgürlük ve demokrasiye otoriter rejimler tarafından meydan okunuyor."

"NATO, Ukrayna'yla dayanışma içinde. NATO müttefikleri, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak."

"Bu işgal sürpriz değil. Aylardır uyarıda bulunduk. Rusya'yı uyararak, diplomatik çabalarla engellemeye çalıştık. İttifakın doğu kanadında NATO güçlerinin varlığını artırmıştık. Gelecek gün ve haftalarda bu da artacak. İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı artırmaya devam edeceğiz."

"Ukrayna'da NATO askeri yok, gönderme planımız yok ancak Ukrayna'yı destekliyoruz"