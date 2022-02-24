ABD Başkanı Biden'dan Putin'in 'askeri operasyon' emri sonrası açıklama: Dünya, Rusya’dan hesap soracak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'dan hesap soracak" dedi. Biden, ABD ile müttefiklerinin; 'birleşik ve kararlı bir şekilde' karşılık vereceğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Putin, feci bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadelerini kullandı.

Biden, "tüm dünyanın dualarının, Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız saldırısına uğrayan Ukrayna ile olduğunu" belirtti.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan takip edeceğini söylerken, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim" ifadesini kullandı.

Biden, NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de koordinasyon içinde olacaklarına vurgu yaptı.

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