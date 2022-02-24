Putin, Ukrayna'ya 'askeri operasyonun' başladığını duyurdu; Ukrayna, "tam teşekküllü işgal başladı" dedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde “askeri bir operasyonun” başladığını duyurdu.

Putin’in televizyonda yayımlanan duyurusu esnasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna kriziyle ilgili acil toplanmıştı. Dün gece Rusya'dan Donbas'a saldırı yaşanırken işte yaşananlar:

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde olan BBC Doğu Avrupa Muhabiri Sarah Rainsford, bölgede büyük bir patlamanın duyulduğunu söyledi.

Çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu

Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, kentte beş ila altı "patlama" duyduğunu bildirdi. Adams, ülkenin başka yerlerinde de patlamalar olduğunu yönelik haberler geldiğini aktardı.

AFP haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol şehrinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.

"Tam teşekküllü işgal başladı"

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya Federasyonu büyükelçisi, üç dakika önce devlet başkanın ülkeme savaş ilan ettiğini doğruladı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Putin, Ukrayna'ya tam teşekküllü işgal başlattı" dedi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Putin, Ukrayna'ya tam teşekküllü işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında.

Bu bir saldırı savaşı. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalı. Harekete geçme zamanı" yazdı.

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