Rusya, Ukrayna'nın kentlerini vuruyor; fotoğraflarla ülkenin işgali
24 Şubat 2022 10:02
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Kiev, aylarca süren gerilimin ve yüksek tansiyonun ardından Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yeni bir işgal başlattığını duyurdu.
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Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının, Kramatorsk şehrinden duyulduğu belirtildi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi.
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İki polis memuru, sokağa düşen füzenin kalıntılarını inceliyor.
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Kiev halkı şehri terk etmeye çalışıyor
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Kiev metrosunda saklanan insanlar
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Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördüğü saldırılarda yaralıların olduğu görüldü.
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Kiev'de halk, metro istasyonlarını sığınak olarak kullanmaya başladı | Rusya'nın Ukrayna'ya girişinin ardından ülkeden kareler
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Ukrayna'da bir havalimanı yakınındaki askeri tesiste yangın görülüyor
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Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördüğü saldırılarda yaralıların olduğu görüldü.