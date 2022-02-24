Zelenskiy, konuştuğu dünya liderlerini açıkladı; "Derhal yaptırım, Ukrayna'ya savunma ve maddi destek çağrısı yaptım"

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Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başlaması üzerine ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile konuştuğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Putin karşıtı bir koalisyon kurulmasını, derhal yaptırımları, Ukrayna'ya savunma ve maddi destek talep ettim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter üzerinden son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Zelenskiy, şunları yazdı:

"ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile konuştum. Putin'i, Ukrayna'ya ve dünyaya karşı savaşı derhal durdurmaya çağırdım. Bir Putin karşıtı koalisyon kurulasına, derhal yaptırımlara, Ukrayna'ya savunma ve maddi destek çağrısı yaptım. Hava sahasını kapatın! Dünya, Rusya'yı barışa zorlamalı!"

Ukrayna lideri Zelenskiy, bu sabah Rusya saldırılarının başlamasıyla yaptığı ilk açıklamada ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildiğini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarını evde kalmaya ve sukûnete çağırdı.

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