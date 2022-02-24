Biden: G7 toplantısında müttefiklerimizle birlikte Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin bugün yapılacak G7 zirvesinde Ukrayna'yı işgali için Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Biden, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu akşam bana ulaştı ve konuşmayı şimdi bitirdik. Rusya ordusunun sebepsiz ve meşru olmayan saldırısını kınadım" dedi.

Biden, müttefikleriyle birlikte bu saldırıyı kınamak için atacakları adımları ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki tepkiyi Zelenski'ye anlattığını belirtti.

"Zelenski benden dünya liderlerine 'Putin'in saldırısına karşı açıkça konuşmalarını' ve Ukrayna halkının yanında olmalarını rica etmemi istedi" yazan Biden, "Yarın, G7 liderler toplantısında ABD ve partnerleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.