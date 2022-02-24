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Dünya

Ukrayna, yüksek güvenlik riskiyle hava sahasını tüm sivil uçuşlara kapattı

Ukrayna üzerindeki hava trafiği askıya alındı

24 Şubat 2022 09:20

Ukrayna, yüksek güvenlik riski olduğunu belirterek hava sahasını tüm sivil uçuşlara kapadı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya "askeri operasyon" düzenlendiğini duyurmasının ardından Ukrayna Devlet Hava Trafiği Hizmetleri, ülkenin hava sahasının sivil uçuşlar için kapatıldığını, hava trafiğinin askıya alındığını açıkladı. 

Avrupa Birliği Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) da süregelen çatışmalar nedeniyle Ukrayna'yla 100 deniz mili mesafeli Rusya ve Belarus sınırının da tehlike oluşturduğunu açıkladı. EASA, "Hem bilinçli hedef alınma hem de yanlış tanınma riskiyle vurulma şansı bulunuyor" dedi.

EASA, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya başlayacak saldırılar öncesi, uçuş güvenliğinde yüksek risk ile ilgili bir uyarı gönderdiğini açıkladı. 

Hava trafiği karıştı

Ukrayna'da sabahın erken saatlerinde hava trafiği karıştı. Tel Aviv'den Toronto'ya giden bir uçak Ukrayna'nın hava sahasından ani bir U dönüşü yapmak zorunda kaldı. 

Varşova'dan Kiev'e giden çok sayıda Polonya Havayolları uçuşu tam hava sahası kapanırken geri döndü.

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