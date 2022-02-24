Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekât başlatması sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmelerin yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklamada, Türk vatandaşları için bazı numaralar paylaşıldı.

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