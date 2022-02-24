Biden: Aralarında Sberbank'ın bulunduğu 4 Rus bankasına yaptırım uygulanacak

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ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin'in Rus askerlerini Ukrayna topraklarına sokarak "diplomasiyi reddettiğini" söyledi ve Rusya'nın aralarında Sberbank da bulunan dört büyük bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın "savaşı seçtiğini ve bunun bedelini ödeyeceğini" söyleyen Biden, yaptırımları Moskova'yı uzun süre etkileyecek şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Rusya küresel finans sisteminden dışlanacak" ifadelerini kullandı.

Biden, Rusya'nın dolar, Euro ve Yen ile işlem yapma kapasitesini sınırlayacaklarını ifade etti.

Biden, aralarında Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB de bulunan dört Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Biden, bu bankaların ABD'de 1 trilyon dolardan fazla varlıkları olduğunu ifade etti.

ABD lideri, daha fazla Rus elit ve ailelerinin de yaptırım listesine ekleneceğini belirtti.

Biden, ABD'nin Almanya'ya daha fazla asker de göndereceğini ve gerektiği takdirde NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddenin de gerekliliklerini yerine getireceklerini bildirdi. Biden, Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırması durumunda müdahil olacaklarını söyledi.

Biden, Putin'in "Ukrayna'dan çok daha fazlasını istediğini, Sovyetler Birliği'ni tekrar kurmayı hedeflediğini" söyledi.

Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesinden bu yana ilk kez kürsüye çıkan Biden, "Moskova, ABD şirketlerini siber saldırılarla hedef alırsa karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Biden, "Putin, uluslararası toplumdan dışlanmış bir insan haline gelecek" derken, Rus liderle konuşmaya niyeti olmadığını ifade etti.

"Putin ne yapmaya çalışıyor; bir nükleer saldırı tehdidinde mi bulunuyor?" sorusuna yanıt olarak, "Ne tehdidinde bulunduğuna dair en ufak bir fikrim yok, ancak ne yaptığını biliyorum" dedi.

ABD lideri, şu anda Rusya'yı SWIFT'ten çıkarma planları olmadığını; Avrupalı bazı müttefiklerin buna karşı olduğunu dile getirdi.

Putin'in de yaptırımlarla hedef alınabileceğini belirten Biden, gazetecilerin "Peki neden bugün uygulanmıyor" sorusunu yanıtsız bıraktı.

"ABD ve Rusya ilişkilerin mevcut olarak kopma yönünde olduğunu" söylerken yeni bir Soğuk Savaş ihtimaliyle ilgili olarak da "Dünyanın neredeyse tamamı bizim yanımızda; Rusya için soğuk bir gün olacak" diye konuştu.

"Yaptırımların mermi ve füzelerden daha etkili olabileceğini" iddia eden ABD lideri, yaptırımları Batılı müttefiklerle koordineli olarak hazırladıklarını ifade etti.