Ukraynalı yetkililer: Rus askerleri, Kiev kontrolündeki Odessa ve Harkov şehirlerine girdi

T24 Dış Haberler

Ukraynalı yetkililer, bir grup Rus askerinin Odessa'ya çıkartma yaptığını; bazılarının ise sınırı geçerek Harkov kentine girdiğini bildirdi. Bu şehirler, ayrılıkçıların değil; Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyordu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada roket saldırılarının Kiev dışındaki bir havalimanındaki savaş jetlerini hedef aldığını bildirdi.

Ülkenin acil durumlar servisi, çoğu Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde bulunan 10 bölgeye saldırıların başladığını bildirdi.

The Guardian'ın kıdemli muhabiri Peter Beaumont, "Eğer yapılan açıklamalar doğruysa, Rusya'nın yaptığı 'sınırlı' bir askeri operasyondan çok daha fazlası" dedi.

Beaumont, bu açıklamalara göre Rusya'nın Ukrayna'ya 'hilal' şeklinde saldırdığı; Odessa, Mariupol, Harkov ve Kiev'in hedef alındığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlatılanın 'sınırlı bir askeri operasyon' olduğunu ve "amaçlarının Ukranya'yı işgal etmek değil; silahsızlandırmak" olduğunu söyledi.