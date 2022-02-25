Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Bir sabotaj grubu Kiev'e girip panik yaymak istedi; hükûmet binaları yakınında çatışma yok

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Ukrayna üniformalı bir sabotaj grubunun başkent Kiev'e girerek halkta panik yaymaya çalıştığını söyledi ve hükûmet binalarının yakınında çatışma olduğuna yönelik bilgileri yalanladı.

Bodnar, düzenlediği basın toplantısında, "Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi" açıklamasını yaptı.

Bodnar, Rusya'nın müzakere masasına geri dönmesinin önemli olduğunu söyledi. Bodnar, Ukrayna'nın gıda ve yakıt yardımı başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Mülteci meselesi gündeme gelebilir" dedi.

Bodnar, şöyle konuştu:

"Silahlı kuvvetlerimizin savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna yönetimi Kiev'de Ukrayna'yı yönetmeye devam ediyor. Hızlı savaş konusunda Putin'in planları suya düştü. Saldırı güçleri git gide zayıflıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında hiçbir ilerleme yapamadılar. Ama şu an en tehlikeli durum Kiev'in çerçevesindeki bölgede ve Ukrayna'nın güneyinde. Aynı zamanda etkili savunma araçları da saldırıları durduruyor ve Kiev'e girilmesini engelliyor.

Biz kendi başımıza, yalnız savaşıyoruz. Kendi topraklarımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz ve mümkün olduğunca bu direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz.

Biz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış girişimleri konusunda teşekkür etmek istiyorum.

Önemli olan Rusya'nın saldırganlığı durdurması, birlikleri geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğine inanıyorum.

Ukrayna'nın gıda, ilaç, yakın başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var. Mülteci meselesi de gündeme gelebilir. Bu savaşın sivil kayıplarına dikkat etmenizi istiyorum.

Putin'in füzeleri ve bombaları altında kadınlar ve çocuklar ölüyor. Özellikle internette bunlardan yok olan sivil tesislerin ve hayatını kaybeden vatandaşların onlarca fotoğrafları var.

(Kiev'de hükümet binası yakınında çatışma) Hükümet binalarının yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniformasını giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi. Bir bölgede bunlar yok edildi.

(Çavuşoğlu'nun Boğazlar açıklaması) Bu tamamen normal bir cevap. Türk tarafı bizim talebimizi değerlendiriyor. En yakın zamanda bu cevabı almayı bekliyoruz, olumlu cevap almayı umuyoruz.

(NATO toplantısı) Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmamız, sonra Ukrayna'nın NATO'daki statüsünün resmileştirilmesine dönmemiz lazım. Ukrayna ordusunun ilgili silah ve yardımı alması gerekiyor şu anda. Ukrayna'nın NATO'ya üye olma talebini de kimse gündemden çekmesin. Batı bu hatayı düzeltmeli ve Ukrayna'yı sadece NATO'ya değil AB'ye üye olarak almalı.

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Ukrayna'da işgalin ikinci günü; Rus güçleri Kiev'e girdi

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir ama yine de Rusya'nın böyle bir hakkı var