Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir ama yine de Rusya'nın böyle bir hakkı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasın talebine ilişkin olarak, konuşurken, Türkiye'nin Boğazları kapatabileceğini ancak yine de Rusya'nın böyle bir hakkı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması’nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye’nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir" dedi.