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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir ama yine de Rusya'nın böyle bir hakkı var

Ukrayna, Türkiye'den Boğazlar'ı Rus savaş gemilerine kapatmasını istemişti

25 Şubat 2022 07:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasın talebine ilişkin olarak, konuşurken, Türkiye'nin Boğazları kapatabileceğini ancak yine de Rusya'nın böyle bir hakkı olduğunu söyledi. 
 
Çavuşoğlu, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması’nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye’nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir" dedi. 
 
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Çavuşoğlu, "Ama Montrö Sözleşmesi’nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19., 20. ve 21. Madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir" dedi.
 
Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
 
"Rusya’ya yönelik yaptırımlara baktığımız zaman daha çok şahıslara yönelik olduğunu görüyoruz. Bazı ekonomik, özellikle finansal yaptırımlar var. Sonuçta yaptırımların bizi ne kadar etkileyeceği yaptırımların ölçüsüne, kapsamına bakar. Mesela doğalgazı, petrolü kapsayacak mı? Mutlaka sadece bizi değil, Avrupa’yı da etkiler. Turizmi de mutlaka etkiler. Bu sürecin ne kadar süreceğine bağlı."
 
 
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