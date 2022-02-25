Rusya Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 sezonunda 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'si iptal edildiği açıklandı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin üzüntüyle ve şaşkınlıkla takip edildiği belirtilirken, hızlı ve barışçı bir çözüme gidilmesinin umulduğu aktarıldı.

Açıklamada; Formula 1, FIA ve takımların aralarında tartışma yaparak karar aldıkları belirtildi. Kararın neticesinde mevcut durumlar altında Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin gerçekleştirilmesinin "imkansız olduğu" ifade edildi.

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