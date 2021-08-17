Bozkurt'ta selin faturası kaymakama kesildi

Batı Karadeniz'de aşırı yağışla beraber sel felaketi yaşayan illerde şimdiye kadar toplam 77 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" dediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yıkım ve ölümlerin en fazla olduğu bölge oldu. Felaketi yaşayan Bozkurt'ta HES'in patladığı iddiaları tartışılmaya devam edilirken, selin faturası ise ilçe kaymakamı Okan Yenidünya'ya kesildi. Yenidünya'nın görev yeri değiştirilerek Dereli'ye atandı. Bozkurt ilçesine ise Dereli Kaymakamı Murat Atıcı getirildi.

DHA'da yer alan söz konusu haberde Bozkurt'a getirilen Dereli Kaymakamı Murat Atıcı için "sel tecrübesi olan kaymakam" vurgusu yapılarak, "İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi. Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak" denildi.

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