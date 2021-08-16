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Batı Karadeniz'deki sel felaketi: Yaşamını yitirenlerin sayısı 77 oldu!

AFAD, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

16 Ağustos 2021 07:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

MSB: Helikopterlerle tahliyeler gerçekleştirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da, 681 vatandaşın helikopterlerle tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi” denildi.

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