Beyrut patlamasının ardından Lübnan hükümeti istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Başbakan Hassan Diab hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diab, hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı. Başbakan Diab istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, ülkenin erken seçime gideceğini aktararak, "ülkedeki yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaştığını" ifade etti.

Diab, 4 Ağustos’ta yaşanan patlamanın nedeni olarak da 'ülkedeki yolsuzluğu' işaret ederek, “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur. Yolsuzluk sistemi devletten büyük, devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan, geçen yıl halkın ekonomik kriz nedeni ile yaptığı protestolara değinerek, “Protestolar onlara karşıydı fakat bunu anlamadılar. Bildikleri şekilde devam ettiler. Biz ülkeyi içine girdiği durumdan kurtarmaya çalışırken bunlar bütün sorumluluğu bizim üstümüze atmaya çalıştılar. Onlar için tehdit oluşturduğumuzun farkındaydılar” dedi.

Diab, ülkeyi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini ve bir yol haritası çıkarmaya çalıştığını aktarırken, Lübnan’ı içinde olduğu durumdan kurtarmak için hükümetin istifa ettiğini açıkladı.

4 bakan istifa etmişti

Lübnan'da başkent Beyrut'ta geçen hafta 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan protestoların ardından hükûmetten istifalar gelmişti.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar, Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa ettiğini duyurmuştu.

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Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.