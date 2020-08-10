Lübnan'da patlama ve protestolar sonrası hükûmetten 4'üncü istifa haberi geldi

Lübnan'da başkent Beyrut'ta geçen hafta 150'den fazla insanın hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan protestoların ardından hükûmetten istifalar gelmeye devam ediyor. Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni de istifa ettiğini duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre, Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni patlama sonrası görevinden istifa eden bakanlardan biri oldu. Lübnan'da şu ana kadar hükûmetten 4 kişi görevini bıraktı.

Dün, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa ettiklerini duyurmuştu. Bugün de Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najem istifa etmişti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.