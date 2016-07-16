36 YIL SONRA DARBE GİRİŞİMİ; MECLİS'E BOMBA, İSTANBUL VE ANKARA'DA ÇATIŞMA

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde cuntacı bir grup, Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazetecilere gönderdiği e-mail ile ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yaşanan çatışmalar üzerine Marmaris'teki tatilini keserek İstanbul’a hareket etti. Emir komuta zinciri dışında hareket eden ordu içindeki cuntacı grubun emriyle askerler Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapattı. Uçakta CNN Türk canlı yayınına bağlanan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, milletçe meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar" dedi. Erdoğan’ın çağrısının ardından TRT binasını basan askerler, spikere darbe bildirisini okuttu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde; Yurtta Sulh Konseyi ülke yönetimine el koydu!" dendi. Ankara'daysa TBMM binası bombalandı, Meclis'te grubu bulunan dört partiden milletvekilleri nöbet tuttu. TBMM Başkanı İsmet Kahraman, Meclis'i bugün olağanüstü toplantıya çağırdı. Darbe girişiminde bulunan cuntanın emrindeki helikopterler ve savaş uçakları Genelkurmay önünde vatandaşların üstüne ateş açtı. Ankara Valiliği, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne havadan yapılan bombalı saldırıda 17 özel harekat polisinin şehit olduğunu bildirdi. Ayrıca Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT Kampüsü'nde görevli 2 personel de şehit oldu. Gölbaşı Savcılığı, Ankara'daki olaylarda toplam 42 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte halk darbe girişimine karşı sokağa döküldü. İstanbul ve Ankara'da yer yer çatışma sesleri duyulurken, asker Doğan Medya Center'ı basarak Hürriyet'in bugün basılmasına engel oldu, CNN Türk'ün yayınını kesti. İstanbul'da gece boyunca jetler alçak uçuş yaptı, yaşanan sonik patlamalar nedeniyle Taksim'deki binaların camları kırıldı. Erdoğan, saat 04:00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, darbe girişimiyle ilgili olarak, "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar" dedi. "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla" diyen Erdoğan, rehin alındığı öne sürülen Genel Kurmay Başkanı Hulis Akar'ın durumuyla ilgili olarak "Genelkurmay Başkanımızın durumunu bilemiyorum" dedi. CNN Türk, yaklaşık 1 saatin ardından yeniden yayına başladı. Bir saat kesilen Digiturk yayını da tekrar başladı. Başbakan Binali Yıldırım, 120 tutuklama olduğunu belirterek general seviyesinde öldürülen bir isim olduğunu söyledi. İstanbul'da silah sesleri sabaha kadar duyulmaya devam etti. Darbe girişiminin ilk hazırlığını yapan askerler, 06:30’da İstanbul Boğazı’nda ellerini havaya kaldırarak polis ekiplerine teslim oldu. Uzun bir süre cuntacıların elinde rehin kalan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Başbakan Yıldırım, saat 12:30'da düzenlediği basın toplantısında darbe girişiminin bilançosunu açıkladı. Yıldırım, "161 şehidimiz var, Bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur. Yıldırım, ilk bilgilere göre, "darbecilerden en az 20 kişinin öldüğünü, 41'inin de yaralandığını" belirtti. Öte yandan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un Demokrasi Bayramı olduğunu ilan etti.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler Atatürk Havalimanı'nı girişlere kapattı, zırhlı araçlarla emniyet birimleri ve çevik kuvvet birimleri kuşatmaya alındı.





Emniyet'ten çağrı: Görev başına

Gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü bütün polis teşkilatını görev başına çağırırken Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen yanında bulunan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü binalarından bazı polislerin Genelkurmay karargâhına yöneldikleri bildirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren bu olağanüstü askeri hareketlilik sırasında hükümet ve Cumhurbaşkanlığı'ndan hiçbir açıklama gelmedi.





Genelkurmay Başkanı

ve kuvvet komutanları nerede?





Sivil yönetime karşı harekete geçen askerlerin, 27 Mayıs 1960 darbesinde dönemin Genelkurmay Başkanı Rüşdü Erdelhun'a yapıldığı gibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı gözaltına aldıkları haber verildi. Yarı resmi haber ajansı A.A, "Orgeneral Akar'ın rehine alındığını" duyurdu. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan Akar düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Ülke yönetimine el koyma girişiminde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içinde cuntacı bir grubun merkez üslerinden olduğu belirtilen Ankara'daki Akıncı (Mürted) Hava Üssü basıldı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kurtarıldı.

Başbakan Yıldırım: Kalkışmadır, bedel ödeyecekler





Saat 23:00'te Başbakan Binali Yıldırım NTV'ye telefonla bağlanarak "Kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

Başbakan “Bu bir kalkışmadır. Bunu yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir. Asker içinde bir yapılanma girişimde bulundu. Buna henüz darbe mümkün değil” dedi.



Yıldrım'ın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ucunda ölüm bile olsa gereği yapılacaktır" diye konuştu.





Polis birliklerine zırhlı kuşatma

Eş zamanlı gelişmeler sırasında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Kara Kuvvetleri ve Jandarma'ya bağlı zırhlı birlikler polis merkezlerini kuşatmaya başladı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden zırhlı birlikler polisten silahlarını bırakmasını istedi. İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet zırhlı araçlar ve tanklarla kuşatma altına alındı.

Bu arada Ankara'da Polis Akademisi ve MİT Müsteşarlığı'ndan ateş sesleri geldi.





TRT'ye asker müdahalesi

Saat 22:30 sıralarında, 1960 ve 1980 darbelerinin sembol kurumu olan TRT Genel Müdürlüğü'ne askeri personel tarafından el kondu. Reji odasına askerler girerken TRT'de hava durumu yayını başladı. Kendine “Yurtta Sulh Konseyi” adı veren cuntanın düzenlediği darbenin bildirisi bildirisi 23.20 sularında okunduğu sırada ATV, Show TV, Kanal D, Fox TV, Star, TV8 ve Kanal 7 televizyonlarında şov programları, diziler ve filmler yayınlandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke

​yönetimine bütünüyle el koymuştur"



Saat 22:30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazeteciler Genelkurmay hesabından gönderilen e-mail'de, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el konduğu" ifade edildi.

TSK adına yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal düzenin, demokrasinin, insani hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesis, ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması, bozulan asayış düzeninin tekrar sağlanması maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz eçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz.

Genelkurmay Başkanlığı

Taksim kapatıldı

NTV muhabiri, saat 23:39'da polis şefinin Vatan Emniyet’teki hiçbir polisin silahını teslim etmeyeceğini açıkladığını söyledi. Bu sıralarda İstanbul Taksim Meydanı trafiğe kaptıldı, meydana çok sayıda asker konuşlandırıldı.

Siyasetçiler TBMM'de nöbet tuttu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman,36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimi üzerine çok sayıda milletvekiliyle birlikte parlamentoya gelerek "demokrasi" çağrısı yaptı. Kahraman, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Demokrasinin dışında bir rejim mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi milletinin temsilcisi olarak meclistedir" dedi.

TBMM olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli ile görüştüğünü belirten Kahraman, "Türkiye demokrasi yolundan dönmeyecek. Türkiyemiz sistemine sahiptir, durmak yok. Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırıyorum" ifadesini kullandı. Muhalefet liderlerine teşekkür eden Kahraman, TBMM Genel Kurulu'nu bugün olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM bombalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iki bomba atıldı. Atılan bombalar nedeniyle 2'si ağır 12 kişi yaralandı. TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekilleri Meclis'te duman olduğunu söylerken, iyi olduklarını ifade ettiler. 4 partiden yaklaşık 100 milletvekili binada bulunuyor. Yeni Şafak, bombalamanın Dikmen kapısında olduğunu duyurudu. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaralıların olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yaralı milletvekili olmadığını duyurdu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevrelerinin de savaş uçakları tarafından bombalandığı öğrenildi.

CNN Türk yayını kesildi

Cuntacılar, Doğan Medya Center'da CNN Türk binasına zor kullanarak girdi. Yayının bir süre askıya alındığı kanala sivil göstericiler de geldi. CNN Türk'ün canlı yayın stüdyosu asker tarafından boşaltıldıktan sonra kamera arkasından silah sesleri yükseldi. Bir süre sonra CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın öncülüğünde kanal yeniden yayına başladı. CNN yöneticilerinden Ferhat Boratav kamera arkasında yaşananlara dair "Polis silahı çekti, doğru, ama özel olarak yaptığı şey asker ile halk arasına tampon olarak girmek oldu. Daha sonra askerlerin silahlarını aldılar" dedi.

Jetler İstanbul'da

alçak uçuş yaptı, camlar patladı

TSK içindeki cuntacı bir grup tarafından yapılan darbe girişimi kapsamında İstanbul'da jetler alçak uçuş yapıyor. Saat 03:20 sularında başlayan alçak uçuşlar sırasında meydana gelen sonik patlamalar nedeniyle T24'ün, P24'ün ve çevredeki çok sayıda binanın da camları kırıldı.

Erdoğan: Genelkurmay Başkanı'nın

durumunu bilmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbe girişimiyle ilgili olarak, "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar" dedi. "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla" diyen Erdoğan, rehin alındığı öne sürülen Genel Kurmay Başkanı Hulis Akar'ın durumuyla ilgili olarak "Genelkurmay Başkanımızın durumunu bilemiyorum" dedi.

Başbakan: İsyancı pilotlar var

Başbakan Binali Yıldırım, asker içindeki bir cunta tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin olarak 120'nin üzerinde tutuklama olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Ankara ve Balıkesir'de isyancı havacılar var, havadan ateş açıp zarar veriyorlar" diye konuştu.

İstanbul'da çatışma sesleri

İstanbul'da çok sayıda yerden çatışma sesleri geliyor. Asker ve polislerin birbiriyle çatıştığı belirtiliyor.

Boğaz Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu

Darbe girişiminin ilk hazırlığını yapan askerler, 06:30’da İstanbul Boğazı’nda ellerini havaya kaldırarak polis ekiplerine teslim oldu. Türkiye'nin darbe tarihinde ilk defa darbe yapan askerler teslim olmuş oldu.

"Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır"

Başbakan'ın açıklamasıyla birlikte rehin tutulan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

Cuntacı grup Genelkurmay'ın resmi sitesinden açıklama yaptı

Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlerin teslim olmasından sonra Genelkurmay'dan ilginç bir açıklama geldi. Genelkurmay'ın resmi sitesinde saat 06.50'de bir bildiri daha yayınlayan cuntacı grup, "Yurtta Sulh Harekâtına kararlı şekilde devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom binasına giren askerler teslim oldu

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeci askerler sabaha kadar polislerle çatıştı. Türk Telekom binasına konuşlanan yaklaşık 20 civarında asker saatler süren çatışmaların ardından teslim oldu.

Anadolu Ajansı: Yeni Şafak çalışanı Mustafa Cambaz askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı, protesto amacıyla dışarı çıkan Yeni Şafak gazetesi çalışanı Mustafa Cambaz, Çengelköy'de askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kuleli Askeri Lisesi'ne operasyon;

80 öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'da polis Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi'ne 7 buçuk sıralarında operasyon düzenledi. Yaklaşık bir saat süren operasyondan önce polis ekipleri, içeridekilere teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Operasyon kapsamında 80 öğrenci gözaltına alındı.

AA: Darbeyi Albay Muharrem Köse’nin planladı

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kaynaklar Darbe girişimini Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin planladığı öne sürüldü.

Erdoğan: Kaldığım yere operasyon düzenlediler

Polonya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde dönüşünde yaptığı açıklama sonrası 5 günden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris Armutalan'da kaldığı Grand Yazıcı Club Turban'ın otelinden ayrıldıktan sonra bölgeye cuntanın operasyos düzenlediğini açıkladı.

Cuntacı grup Genelkurmay Başkanlığı'nı tankla savunuyor

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dışarıya çıkarılan tank, barikat amacıyla kurulan kamyonların olduğu bölgeye ateş açtı. Daha sonra tanktan, barikat amacıyla yerleştirilen kamyonların bulunduğu bölgeye ateş açıldı. Ateş sonucunda bazı kamyonlarda hasar oluştu. Hemen ardından Reuters'ten yayımladığı haberde "Hükümet yanlısı güçler Genelkurmay Başkanlığı'nı ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltılar ve görevden uzaklaştırmalar

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde saat 07.40 itibariyle 754 TSK mensubu gözaltına alındığı açıklandı. 5'i general, 29'u albay 34 asker görevden uzaklaştırıldı. Ankara Başsavcılığı, yüksek yargı üyeleri ile general, amiral ve subaylar hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe teşebbüsü ile irtibatı olan Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri ile HSYK'da görev yapan FETÖ/PYD örgütü mensubu üyeler ile Sözde Yurtta Sulh Komitesi mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında” ifadelerini kullanarak gözaltı kararı verdi.

Emniyet: Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 asker ölü ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara'da Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 askerin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Lekesiz, yaklaşık 250 askerin de gözaltına alındığını belirtti. Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe teşebbüsüne katılan askerler, polisle işbirliği yapan birlikte görevli diğer askerler tarafından emniyet güçlerine teslim edildi.

Acıbadem Telekom binasında çatışma; 1 ölü

Cunta, kimi bölgelerde düşse de çatışmalar tam olarak son bulmadı. Acıbadem'de bulunan Telekom binasına dün gece giren cuntacı askerler sabah çatışma sonucu teslim oldu. Olayda da bir kişinin de gözaltına alındığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın abisi de öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cuntacı bir grubun, hükümete yönelik darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın abisi İlhan Varank da öldürüldü.

HSYK: Tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 'Paralel Yapı' üyesi olduğu iddia edilen hâkim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplandı. Tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edildi, izinde olanlar da görev başına çağrıldı.

Meclis Başkanı, cuntacıların bombaladığı TBMM kürsüsünde

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, cuntacı askerler tarafından yapılan darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'nin kürsüsünde açıklama yaptı. "Kısa zaman içerisinde bu yarayı telafi edeceğiz" diyen Kahraman, "Hevesleri kursaklarında kalacak. Milletin egemenliğini temsil eden Meclis'te bizler temsilciyiz" ifadesini kullandı.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri trafiğe açıldı

Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü her iki istikamette de trafiğe açıldı.

İstanbul Emniyeti'nden ve Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bitmedi' uyarısı

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sokakta üniformalı, eli silahlı kişilerin görülmesi durumunda ihbar edin" dendi. Cumhurbaşkanlığı, darbe girişimi sonrası yaptığı açıklamada “Bu akşam sokaklara sahip çıkmaya devam etmeliyiz zira her an yeni bir hareketlenme olabilir” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay: Türkiye darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır

Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, milletin meydanlara inerek, ülkeyi darbecilere bırakmadığını belirterek, "Darbe teşebbüsü TSK emir komuta zinciri tarafından reddedilmiştir. Türkiye, darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıldıktan sonra otele saldıranlar helikopterle kaçtı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıldığı Marmaris'teki otele ve etrafındaki vatandaşlara ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olmasıyla bölgeden kaçtığı ileri sürüldü. Saat 13:00 civarında Yunan devlet televizyonu ERT, içinde 8 kişi olan bir Türk askeri helikopterinin Dedeağaç’a indiğini bildirdi.

Davutoğlu: Dün bir destan yazılmıştır, bundan sonra darbenin iması bile yapılamayacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TSK içindeki bir grup cuntanın darbe girişimine ilişkin olarak, "Artık darbenin iması bile yapılamayacak. Dün bir destan yazılmıştır. Bu bir demokrasi destanıdır" dedi.

Donanma Komutanı Veysel Kösele kurtarıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın “Temas kuramıyoruz” dediği donanma komutanı Veysel Köseleiçin açıklama yaptı. Bakan Işık, “Donanma komutanıyla irtibat halindeyiz” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kösele'nin kurtarıldığını açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

Başbakan Binali Yıldırım, "Parelel terör örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımızın alnından öpüyorum. 15 Temmuz artık demokrasimizin bayramı olmuştur" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yangın

Darbe teşebbüsü sırasında Özel Harekat polisleri, Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki darbecilere operasyon düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı binasında çıkan yangına itfaiye müdahale edildi.