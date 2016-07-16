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15 Temmuz Darbe Girişimi

Askerin el koyduğu TRT binası polis kontrolüne geçti

TRT'nin reji odalarında askerler girmiş, TRT ekranlarından 'Yurtta Sulh Konseyi' adına sıkıyönetim açıklaması yapılmıştı

16 Temmuz 2016 02:20

Türkiye'de yapılan bütün askeri darbelerin sembolü olan Türkiye Radyo ve Televizyonları'nın (TRT) son askeri hareketliliğin üzerinden yaklaşık 3 saat geçtikten sonra yayını durduruldu.

TRT'nin reji odalarına askeri yetkililer girdi ve TRT ekranlarından 'Yurtta Sulh Konseyi' adına sıkıyönetim açıklaması yapıldı.

TSK'nın yönetime el koyduğunu duyurmasından sonra TRT ekranlarında hava durumu gösterildi. TRT ekranı 00.50 sularında karardı.

Ankara'da TRT binasına helikopterden 4 el ateş açıldı. TRT'ye girmeye çalışan bir vatandaşın ise yaralandığı belirtiliyor.

Askerler teslim oldu

Darbe girişimi sırasında  şiddetli çatışmaların yaşandığı Harbiye Ordu evi ve TRT Radyo binasına polis sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 13 asker gözaltına alındı.

TRT’nin Ulus’taki binasındaki cuntacı askerler de teslim oldu

 

 

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