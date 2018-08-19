Alman Futbol Federasyonu Başkanı: Özil olayında hatalıydım

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Irkçı saldırılara ya da benzer diğer durumlara karşı daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil'in önünde durmalıydım. Daha açık ifadeler kullanmak gerekirdi" şeklinde konuştu.

Bu tür saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Grindel, "(Özil) DFB tarafından hayal kırıklığına uğradığı için üzgünüm" şeklinde konuştu. Grindel, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmiş ve bu olay Alman kamuyounda tartışmalara neden olmuştu. Olay, Dünya Kupası sonrasında Özil'in milli takımdan ayrılmasına yol açmıştı. Tartışmalar sırasında özellikle sosyal medyada Özil'e yönelik ırkçı ifadeler kullanılmıştı.

Tartışmaların başlamasının ardından bir süre suskunluğunu koruyan Mesut Özil, milli takımı bıraktığını duyurduğu Twitter mesajında kendisini eleştirenlere, medyaya, sponsorlara ve Alman Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Özil, Federasyon Başkanı Grindel'i özel olarak eleştirmiş ve federasyon yönetiminin ırkçılık yaptığını hissettiğini belirtmişti.

"Performansı ile ilgili yorum yapmadım"

Grindel, Özil'in Alman milli takımını terk ettiği için kendisini suçladığı yönündeki iddiaları kesin olarak reddetti. DFB Başkanı, “Bu doğru değil” diyerek “Dünya Kupası'ndan sonra atletik performansıyla ilgili hiçbir yorumda bulunmadım” dedi.

Grindel, "Birlikte kazanırız ya da birlikte kaybederiz, bu benim için çok net. (Kupaya) Veda etmekten tek bir oyuncuyu sorumlu tutmak saçma olurdu" dedi.

"Kendini 'açıkça ve anlaşılır bir şekilde' ifade etmesini isterdim"

Grindel, Arsenal oyuncusu Özil için "Milli takım arkadaşı Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan gibi kendini 'açıkça ve anlaşılır bir şekilde' ifade etmesini isterdim" dedi.

İlkay Gündoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirme olayından sonra ilgili soruları yanıtlamış ve birlikte resim çektirmelerinin nedenlerini anlatmış, doğum yeri olan Almanya'ya bağlılığını dile getirmişti.